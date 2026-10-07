Según Kristalina Georgieva, titular de la entidad, esta situación obliga a los países a aplicar ajustes fiscales más profundos y sostenibles

El organismo presiona al BCRA de Argentina para acelerar la compra de reservas en dólares y asegurar sus compromisos de deuda.

El FMI alerta sobre el encarecimiento de refinanciación de la deuda pública y presiones inflacionarias por alto costo energético.

El FMI advierte que la economía global enfrenta un escenario crítico por precios energéticos cercanos a u$s100 y deuda récord.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la economía global enfrenta un escenario crítico marcado por precios de la energía cercanos a los u$s100 por barril y niveles récord de deuda pública.

Según el máximo organismo monetario a nivel global, esta situación obliga a los países a aplicar ajustes fiscales más profundos y sostenibles.

El FMI enciende una alerta global por la deuda y la energía

Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, sostuvo que la economía mundial se mueve en dos direcciones opuestas.

En su postura, el impulso positivo de la inteligencia artificial (IA) genera inversiones comparables a revoluciones industriales pasadas. Sin embargo, el impacto negativo de los altos costos energéticos y el endeudamiento creciente.

Según el FMI, la IA beneficia principalmente a economías como los Estados Unidos, China e India, mientras que deja rezagados a países con menor integración tecnológica.

El precio del petróleo se mantiene cerca de los u$s100 por barril, y los cuellos de botella en la refinación elevan aún más los costos de combustibles.

El FMI lanzó una dura advertencia por la deuda mundial récord y el petróleo a u$s100

Esto repercute directamente en fertilizantes, alimentos e insumos industriales, y genera presiones inflacionarias que complican la tarea de los bancos centrales.

El FMI advirtió que, incluso con una eventual distensión en Medio Oriente, los mercados de futuros ya descuentan precios elevados hasta 2027.

En tanto, la deuda pública mundial se encuentra en niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial.

El aumento de las tasas de interés encarece la refinanciación y limita el margen de maniobra de los gobiernos, según el FMI.

Georgieva descartó que el crecimiento económico por sí solo pueda corregir las cuentas fiscales y reclamó planes de consolidación más ambiciosos, con reformas estructurales que incluyan reducción de subsidios, mejor focalización del gasto y ampliación de bases impositivas.

El FMI subrayó que las economías importadoras de energía y con bajo margen fiscal son las más vulnerables. En América Latina, el organismo ya recomendó a países como México acelerar la consolidación fiscal y reducir subsidios a combustibles para evitar que la deuda siga creciendo.

FMI exige a la Argentina acelerar la compra de reservas en dólares

En la Argentina, el mensaje surge como una presión adicional para sostener el ajuste en curso y ampliar el crecimiento hacia sectores rezagados.

En este sentido, el FMI exigió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) acelerar la compra de reservas en dólares para garantizar el cumplimiento de los compromisos de deuda, en un contexto de tensión cambiaria y reservas que rondan los u$s49.000 millones.

La presión del organismo se da tras la última misión en Buenos Aires, donde se advirtió que el ritmo de acumulación es insuficiente para sostener el programa vigente.

La misión técnica del Fondo Internacional transmitió al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del BCRA, Santiago Bausili, que la acumulación de reservas debe ser una prioridad, incluso si implica una mayor depreciación del peso.

El organismo consideró que el "poder de fuego" que el Gobierno asegura tener para enfrentar turbulencias cambiarias no es suficiente para garantizar el repago de la deuda y la estabilidad financiera en 2027.

Tras la visita del FMI, el BCRA aceleró su intervención en el mercado cambiario y en apenas una semana compró u$s369 millones, casi lo mismo que había adquirido en todo septiembre.

El ritmo de compras se interpretó como una señal de alineamiento con las exigencias del Fondo, que aún debe aprobar la tercera revisión del acuerdo y liberar un desembolso de u$s1.000 millones.

Las reservas brutas del BCRA volvieron a superar los u$s49.000 millones, su nivel más alto en dos semanas, gracias a las compras oficiales y a factores de valuación como la suba del oro y la apreciación de algunas divisas frente al dólar.

El Gobierno busca reforzar la disponibilidad de divisas en el último trimestre del año para enfrentar la incertidumbre electoral y posibles episodios de dolarización.