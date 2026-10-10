La red de Binance lidera la distribución de activos tokenizados y concentra cerca del 40% de los titulares registrados en las distintas blockchains

Este liderazgo amplía la competencia entre blockchains y ofrece potencial para servicios DeFi, con u$s3.000M en acciones tokenizadas.

Con casi el 40% de la cuota, su crecimiento se impulsó por acciones tokenizadas, destacando los productos bStocks de Binance.

BNB Chain superó los 2 millones de titulares de activos del mundo real tokenizados (RWA), logrando un récord y liderando la distribución global.

BNB Chain alcanzó un récord en el mercado de activos del mundo real tokenizados (RWA), al superar los 2 millones de titulares y convertirse en la primera blockchain en cruzar ese umbral.

El avance coincide con el crecimiento de las acciones tokenizadas, que impulsaron la expansión reciente de la red y ganan relevancia dentro del ecosistema global de las criptomonedas y las finanzas digitales.

¿Qué lugar ocupa BNB Chain en la distribución de activos tokenizados?

Los datos en cadena de RWA.xyz ubican a BNB Chain al frente por cantidad de titulares de activos del mundo real, con una participación cercana al 40% del total registrado en blockchain.

Robinhood Chain aparece en segundo lugar, con casi 1,6 millones de titulares, una diferencia que muestra la distancia entre ambas redes en este indicador de distribución de activos tokenizados dentro del sector.

La cantidad de titulares permite observar cómo se reparten estos instrumentos entre carteras, en lugar de medir únicamente el capital concentrado en unas pocas direcciones con grandes inversiones de unos pocos participantes.

Este dato sugiere que acciones, fondos y otros productos financieros tradicionales llegan a una base más amplia de usuarios cripto, aunque no permite conocer cuántas personas participan realmente del mercado en forma individual.

Un mismo inversor puede controlar varias direcciones, por lo que los más de 2 millones de titulares no equivalen necesariamente a la misma cantidad de personas individuales que poseen estos instrumentos financieros.

¿Qué impulsa el crecimiento de BNB Chain en el mercado RWA?

Las acciones tokenizadas explican buena parte del avance reciente de BNB Chain, cuya capitalización en este segmento aumentó u$s106,2 millones durante los últimos siete días, según las cifras disponibles para el período analizado.

El crecimiento superó al registrado por otras redes relevantes y posicionó a BNB Chain por delante de sus competidores en el aumento semanal de la capitalización de las acciones tokenizadas del mercado.

X Layer sumó u$s63,4 millones durante ese período, mientras que Solana registró una expansión de u$s29,1 millones, de acuerdo con los datos del mercado correspondientes a esos mismos siete días de actividad.

En BNB Chain, los productos bStocks de Binance aportaron casi u$s97 millones al aumento registrado, convirtiéndose en el principal motor identificado de la expansión reciente de la red.

Su contribución explica la mayor parte del crecimiento semanal de las acciones tokenizadas en esa blockchain, aunque las cifras no detallan la evolución individual de cada producto bStocks de Binance.

¿Cuánto vale el mercado de acciones tokenizadas?

En el conjunto del mercado de criptomonedas, las acciones tokenizadas ya superaron los u$s3.000 millones de capitalización, consolidándose como un segmento relevante dentro de los activos del mundo real.

Este crecimiento amplía la competencia entre blockchains, que buscan atraer emisores interesados en trasladar instrumentos financieros tradicionales a infraestructuras digitales.

BNB Chain, X Layer y Solana registran avances mientras distintos emisores experimentan con redes de menor coste y mecanismos de distribución nativos del ecosistema cripto.

La competencia por la tokenización se extiende más allá de Ethereum, mientras estas redes buscan captar una mayor participación en el mercado de activos financieros tokenizados.

¿Qué ventaja puede obtener BNB Chain frente a otras redes?

La cantidad de titulares podría favorecer servicios de trading, préstamos, garantías y otras aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi), siempre que los protocolos admitan esos instrumentos y exista demanda suficiente para utilizarlos en operaciones reales.

Si las acciones tokenizadas pueden respaldar préstamos o negociarse en exchanges descentralizados, las redes con una base más amplia de titulares podrían contar con una ventaja inicial frente a sus competidores del sector.

Sin embargo, reunir más carteras no garantiza una actividad económica sostenida ni demuestra que los usuarios mantengan sus posiciones o utilicen estos instrumentos más allá de la tenencia dentro de sus billeteras.

El desafío será comprobar si los titulares incorporan las acciones tokenizadas a operaciones financieras y buscan nuevas formas de negociación o rentabilidad a medida que se desarrollen aplicaciones compatibles con estos activos.

Por ahora, BNB Chain concentra cerca de dos de cada cinco titulares de RWA en cadena, pero su ventaja futura dependerá de cómo evolucione el uso efectivo de esos activos financieros tokenizados.