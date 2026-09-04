Binance concentró más del 83% del volumen mensual en julio, mientras Solana y Robinhood Chain buscan ganar terreno en un mercado en expansión

La tokenización de activos crea nuevas vías de financiamiento para empresas, reduciendo costos y agilizando el acceso a liquidez internacional.

Binance, Solana y Robinhood Chain lideran el mercado, aunque el volumen de Robinhood incluyó memecoins; BNB Chain movió u$s9.410M.

Las acciones tokenizadas superan u$s3.000M en volumen semanal y u$s110M en valor bloqueado en el ecosistema cripto.

Las acciones tokenizadas comenzaron a ganar escala dentro del ecosistema cripto y ya superan los u$s3.000 millones de volumen semanal, mientras el valor total bloqueado en estos activos supera los u$s110 millones.

El crecimiento tiene a Binance, Solana y Robinhood Chain como algunos de sus principales protagonistas. Sin embargo, detrás de las cifras también aparecen actores que pueden inflar el volumen y dificultar la medición de la demanda, como son:

incentivos de negociación

minería de liquidez

memecoins

Las acciones tokenizadas son representaciones digitales de acciones tradicionales y fondos cotizados que pueden negociarse sobre redes blockchain.

A diferencia del mercado bursátil tradicional, estos activos pueden operar las 24 horas y permiten fraccionar la exposición a determinados instrumentos.

Según los datos recopilados, el mercado ya supera los u$s3.000 millones de operaciones semanales y los u$s110 millones en valor total bloqueado.

Solana, Binance y Robinhood se disputan el mercado

Solana fue una de las primeras redes en impulsar las acciones tokenizadas y durante el segundo trimestre de 2026 procesó cerca de u$s5.800 millones en activos tokenizados, de los cuales unos u$s4.800 millones corresponden a acciones.

Las acciones tokenizadas comenzaron a ganar escala dentro del ecosistema cripto

El crecimiento frente al año anterior fue todavía más pronunciado. El volumen de negociación de acciones tokenizadas pasó de u$s1,34 millones a u$s3.320 millones y uno de los factores fue el interés por las acciones tokenizadas de SpaceX.

Sin embargo, Solana perdió protagonismo frente a Binance. Su ecosistema bStocks, desplegado sobre BNB Chain, registró u$s9.410 millones durante ese mes, sobre un total de u$s11.300 millones negociados por el mercado, lo que representa más del 83% del volumen.

La fuerte concentración muestra que, pese al crecimiento del sector, la liquidez todavía está en manos de pocos jugadores. Además, las cifras pueden variar según el período y la metodología utilizada para medir el mercado, por lo que no existe un único indicador que permita dimensionar toda la actividad.

En paralelo, Robinhood Chain ingresó al mercado el 1 de julio y rápidamente alcanzó unos u$s29.7 millones de volumen diario. La llegada de la compañía sumó competencia a un mercado que hasta entonces tenía como principales protagonistas a Solana y BNB Chain.

Sin embargo, una parte relevante de la actividad inicial de Robinhood Chain estuvo vinculada a memecoins, por lo que no todo el volumen corresponde a acciones tokenizadas.

Tokenización como nueva vía de financiamiento

La tokenización de activos también comienza a abrir nuevas alternativas de financiamiento para las empresas latinoamericanas. Al convertir activos reales, deuda o futuros ingresos en tokens, las compañías pueden acceder a nuevos inversores y movilizar capital de mercados internacionales.

En Argentina, el desarrollo de un marco regulatorio para los activos del mundo real (RWA) permite avanzar con vehículos de inversión regulados, como fideicomisos financieros y fondos de inversión.

Según Bitfinex Securities, este esquema puede ayudar a las empresas locales a acceder a liquidez internacional y reducir algunas de las barreras que históricamente limitaron el financiamiento de largo plazo.

La tokenización también apunta a reducir costos y agilizar procesos que tradicionalmente requieren múltiples intermediarios.

Para sectores intensivos en capital, como energía, minería y agricultura, la posibilidad de tokenizar derechos sobre ingresos futuros representa una alternativa para obtener financiamiento sin depender exclusivamente del sistema bancario tradicion.