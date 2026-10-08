La compañía ya acumula más de 6 millones de ETH y está a unas 100.000 unidades de alcanzar el límite anunciado por Tom Lee en TOKEN2049

Al alcanzar el límite, Bitmine mantendrá sus ETH para generar ingresos vía staking, vendiendo los nuevos tokens.

Bitmine ya tiene 6 millones de tokens, necesita 100.000 ETH para el límite del 5% del suministro en 6-7 semanas.

Bitmine, una de las mayores tesorerías de Ethereum, dejará de comprar ETH al llegar al 5% del suministro global.

Bitmine, una de las mayores tesorerías corporativas de Ethereum, dejará de comprar ETH cuando sus tenencias alcancen el 5% del suministro, según confirmó su presidente, Tom Lee, durante TOKEN2049, uno de los principales eventos de criptomonedas y blockchain del mundo.

La compañía ya acumula más de 6 millones de tokens y necesita sumar unos 100.000 para alcanzar ese límite.

La firma se convirtió en la mayor tesorería corporativa de Ethereum del mundo a partir de una estrategia de compras constantes.

Según Lee, Bitmine podría alcanzar el 5% del suministro en unas seis o siete semanas si mantiene el ritmo de compras de los últimos días. El ejecutivo reconoció que el objetivo llegó mucho antes de lo esperado.

"Pensábamos que esto llevaría cinco años", indicó durante su presentación.

Además, la empresa cuenta con unos u$s643 millones en efectivo y valores, una cifra que le permitiría financiar las compras que necesita para llegar a los 100.000 ETH restantes.

¿Qué hará Bitmine en la "era post Ethereum"?

Llegar al 5% no significa que Bitmine vaya a vender su posición en Ethereum. La compañía planea mantener sus activos y obtener ingresos mediante staking, una operación que permite generar nuevos ETH a partir de los tokens depositados en la red.

El problema es que las recompensas del staking aumentarían sus tenencias y podrían llevarla por encima del límite establecido. Por eso, Lee detalló que Bitmine vendería parte de esos nuevos ETH para mantener su participación en el 5%.

De esta manera, la estrategia pasará de acumular cada vez más Ethereum a obtener rendimiento sobre los millones de tokens que ya tiene.

El límite para las compras de Bitmine no cambia la visión de Lee sobre el futuro de Ethereum.

El ejecutivo mantiene una postura alcista y proyectó que ETH podría alcanzar los u$s60.000, mientras que estimó que Bitcoin podría llegar a u$s150.000.

Según su visión, el crecimiento de Ethereum estará impulsado por la mayor adopción institucional, la tokenización de activos y el desarrollo de nuevas aplicaciones sobre blockchain.

¿Qué significa para Ethereum?

La decisión de Bitmine es relevante porque la compañía se convirtió en uno de los compradores más importantes de ETH del mercado.

Una vez que alcance el 5%, dejará de sumar Ethereum de manera constante. Esto podría reducir una fuente importante de demanda, especialmente si otras empresas no toman su lugar.

El anuncio, además, llega en un momento de presión para las criptomonedas, con caídas en el mercado y salidas de dinero de algunos fondos cotizados de Ethereum.

Por eso, las próximas semanas serán clave para ver cómo reacciona ETH cuando Bitmine complete su objetivo y deje de ser uno de sus grandes compradores.