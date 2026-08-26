Chainlink incorporó precios de cuatro acciones tokenizadas de Coinbase en Base para habilitar nuevos usos dentro del ecosistema DeFi.

La integración enfrenta riesgos por la diferencia horaria entre el mercado de valores de EE. UU. y la operativa 24/7 de las finanzas descentralizadas.

Los nuevos Data Feeds cubren tokens de Nvidia, Meta, Apple y Alphabet, facilitando el cálculo de posiciones y liquidaciones en la red blockchain.

Chainlink integró fuentes de precios para cuatro acciones tokenizadas de Coinbase en Base, permitiendo su uso como garantía en protocolos DeFi.

Chainlink incorporó fuentes de precios (feeds) para cuatro acciones tokenizadas de Coinbase en Base, lo que permite que protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) puedan utilizarlas como garantía para préstamos, calcular la salud de las posiciones y ejecutar liquidaciones.

Los nuevos Data Feeds cubren NVDAc, METAc, AAPLc y GOOGLc, tokens vinculados con:

Nvidia

Meta

Apple

Alphabet

De esta manera, los protocolos pueden acceder a precios en cadena y determinar cuánto vale cada activo dentro de una operación financiera.

Los cuatro activos fueron lanzados por Coinbase en Base y buscan ofrecer exposición a acciones estadounidenses desde una billetera de autocustodia.

Cada token representa un interés beneficiario sobre una acción mantenida bajo custodia, aunque su tenedor no figura como propietario registrado directamente ante la compañía.

Según la documentación del proyecto, los feeds también contemplan un multiplicador registrado en cadena que permite reflejar cambios en la cantidad de acciones que representa cada token.

Esta información es clave para las aplicaciones DeFi ya que un protocolo puede utilizar el precio para determinar cuánto puede pedir prestado un usuario, calcular el nivel de garantía de una posición o activar una liquidación cuando el valor del respaldo cae por debajo de determinado nivel.

Chainlink incorporó fuentes de precios (feeds) para cuatro acciones tokenizadas de Coinbase en Base

El riesgo de operar acciones tokenizadas las 24 horas

La integración también plantea un desafío ya que mientras Base funciona de manera continua, las bolsas estadounidenses tienen horarios de negociación. Por eso, puede existir un período en el que los tokens operen en blockchain aunque el mercado tradicional de las acciones esté cerrado.

Durante esos períodos, el precio de referencia puede no reflejar inmediatamente los movimientos que ocurren en el mercado secundario del token.

Para los protocolos que utilizan estos activos como garantía, una actualización tardía puede afectar los cálculos de riesgo y las liquidaciones.

A esto se suman otros factores, como la liquidez del token, el funcionamiento de los oráculos y la infraestructura de Base.

Chainlink recomienda que los desarrolladores verifiquen los contratos correspondientes y establezcan mecanismos de protección antes de utilizarlos en productos financieros.

La oferta también mantiene restricciones regulatorias. Coinbase actualmente no ofrece estos activos a personas estadounidenses y los tokens están sujetos a condiciones específicas para su tenencia y redención.

La integración representa un nuevo paso para llevar activos tradicionales al ecosistema DeFi y convertirlos en garantías programables. Sin embargo, también muestra que la tokenización no elimina los riesgos del mercado financiero, sino que los combina con los propios de la infraestructura blockchain.