La plataforma permite operar acciones tokenizadas y suma Arc, la nueva blockchain de Circle para pagos, operaciones de divisas y mercados de capitales

La CNV amplió el régimen de tokenización en Argentina, potenciando el acceso y la innovación en el mercado.

Suma Arc blockchain, que agiliza pagos y divisas, para sus más de 100 millones de usuarios globales.

Bitget Wallet integra Reality para ofrecer acceso a más de 700 acciones y ETF tokenizados de EE. UU.

Bitget Wallet, una de las principales billeteras de criptomonedas a nivel global, integró la infraestructura de la empresa de tokenización Reality para ofrecer acceso a más de 700 acciones y fondos cotizados en bolsa (ETF) estadounidenses tokenizados y suma Arc desde su lanzamiento público.

Las dos integraciones amplían las capacidades de su ecosistema financiero digital para sus más de 100 millones de usuarios globales.

Bitget ahora permite acceder a más de 700 acciones tokenizadas y ETF desde la Argentina

En junio de 2026, la Comisión Nacional de Valores (CNV) amplió el régimen argentino de tokenización para incorporar acciones, obligaciones negociables, CEDEARs, ETF y otros valores negociables, además de extender hasta diciembre de 2027 el sandbox regulatorio para estos desarrollos.

La medida forma parte de la evolución del marco regulatorio argentino para la representación digital de activos y la innovación en el mercado de capitales.

En este contexto, la integración de Reality con Bitget Wallet permite acceder a más de 700 acciones y ETF estadounidenses tokenizados directamente desde una billetera de autocustodia, sin necesidad de convertir los fondos fuera de la cadena, abrir una cuenta de corretaje en el exterior ni renunciar a la custodia de los activos.

Los activos tokenizados de Reality, conocidos como rTokens, ofrecen exposición a más de 600 acciones y ETF estadounidenses, que representan el 95% del volumen total negociado en los mercados estadounidenses.

Bitget Wallet amplió su ecosistema con dos lanzamientos clave para sus usuarios. (Imagen creada con IA)

Cada rToken está respaldado en una proporción de 1 a 1 por las acciones estadounidenses subyacentes, mantenidas bajo custodia de Alpaca Securities, un broker dealer registrado ante FINRA y miembro de SIPC. Las reservas son certificadas diariamente por una firma externa de contadores públicos.

El volumen de operaciones con activos del mundo real tokenizados aumentó 27% intertrimestral durante el segundo trimestre de 2026, con Europa, Asia del Sur y el Sudeste Asiático entre los principales mercados.

En paralelo, Bitget Wallet incorporó Arc desde su lanzamiento público a su aplicación para consumidores y a Bitget Wallet X, su plataforma de API para empresas.

Arc es una blockchain de capa 1 diseñada para pagos, operaciones de divisas y mercados de capitales. Utiliza USDC para el pago de comisiones, ofrece finalización determinista en menos de un segundo y tarifas predecibles denominadas en dólares.

"Para los usuarios que gestionan dinero entre distintos países, la infraestructura es más importante cuando permite que las transacciones cotidianas sean más rápidas, predecibles y fáciles de usar. Brindar soporte a Arc desde el primer día ofrece a usuarios y socios acceso inmediato a estas capacidades a medida que la red continúa desarrollándose", sostuvo Alvin Kan, COO de Bitget Wallet.

Con esta integración, los usuarios de Bitget Wallet pueden incorporar Arc directamente desde la aplicación, realizar intercambios de tokens nativos y transferir activos entre Arc y otras redes compatibles, incluidas:

Ethereum

Solana

BNB Chain

Base

La integración de Arc amplía capacidades que ya forman parte del uso de Bitget Wallet en mercados emergentes. El volumen de transacciones con stablecoins en sus principales mercados emergentes aumentó 70% durante el último año, impulsado por usuarios que reciben ingresos desde otros países, envían remesas y realizan gastos localmente.

Como parte del lanzamiento de Reality, Bitget Wallet también introducirá un programa de recompensas por tenencia que ofrecerá un APY más alto sobre nuevas posiciones netas en acciones tokenizadas migradas a la plataforma, con un fondo total de recompensas de u$s200.000 en rTokens.