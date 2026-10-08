El organismo difundió un blog de su Informe de Estabilidad Financiera Mundial en el que mencionó las causas del estancamiento que sufre la tokenización

Pese al tamaño reducido, el FMI pide "misma actividad, mismas reglas" para una regulación neutral de los mercados tokenizados.

Los activos tokenizados públicos alcanzaron u$s65.000 millones en julio de 2026, pero el FMI alerta sobre riesgos financieros.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) identificó cuatro restricciones que frenan la expansión de los mercados tokenizados.

El organismo difundió el 8 de octubre de 2026 un blog basado en el capítulo 3 de su Informe de Estabilidad Financiera Mundial de octubre en el que mencionó el estancamiento que sufre la tokenización a manos de:

Falta de certeza jurídica

Ambigüedad regulatoria

Escasa interoperabilidad

Poca disponibilidad de activos de liquidación ampliamente aceptados

FMI revela por qué la tokenización de activos no despega

Según el FMI, el mercado ya tiene cierta escala. Los activos tokenizados públicos, sin contar las operaciones de recompra, alcanzaron unos u$s65.000 millones en julio de 2026, a lo que se suman unos u$s8.000 millones en mercados privados.

Los productos de crédito tokenizados lideran con u$s30.400 millones, seguidos por los fondos del mercado monetario con u$s17.500 millones. Los repos tokenizados son los que más mueven, con volúmenes diarios de entre u$s300.000 y u$s350.000 millones, pero el conjunto es aún muy pequeño frente a los mercados tradicionales.

Los inversores, de todos modos, ya valoran algunas ventajas. El informe detalló que más de la mitad de las operaciones se ejecutan fuera del horario tradicional de los mercados, y que casi 80 % de las operaciones con acciones tokenizadas son por montos menores a un título completo, lo que muestra el interés por la propiedad fraccionada.

Sin embargo, esas acciones tienen una liquidez claramente inferior a la de los mercados convencionales y una volatilidad 1,5 veces mayor.

La tokenización aún no es un riesgo sistémico, según el FMI, pero podría serlo si crece sin reglas

El FMI advirtió que la tokenización no elimina los riesgos financieros, sino que puede amplificarlos. Reducir intermediarios y automatizar procesos puede disminuir las conciliaciones y aumentar la transparencia, pero también agrega riesgos tecnológicos y de infraestructura.

Además, a medida que el mercado crezca, podrían intensificarse las ventas masivas, las corridas de liquidez y el efecto contagio. Por ahora, dado el tamaño reducido del mercado, el organismo consideró que los riesgos para la estabilidad financiera son limitados y todavía no sistémicos.

En materia de regulación, la propuesta del Fondo se apoya en un principio que resume como "misma actividad, mismo riesgo, mismas reglas".

La idea es que los reguladores sean neutrales desde el punto de vista tecnológico y se concentren en la naturaleza del activo, ya sea un bono soberano, una acción o un título de deuda privada, y no en la tecnología que lo soporta.

También solicitó que se definan con claridad los derechos legales sobre los activos tokenizados, se apoye la interoperabilidad entre las plataformas y el sistema financiero tradicional, y se monitoreen de forma continua los riesgos de interconexión, apalancamiento y liquidez.

Los supervisores, agregó, necesitan las competencias, herramientas y recursos para vigilar estos mercados de forma segura.

Qué es la tokenización y cómo se "tokeniza un activo"

Joaquín Linares, CEO de Blockenfy, destaca que la lógica de la tokenización consta de "definir el activo y las condiciones: qué se va a tokenizar exactamente, qué rendimiento se va a pagar al inversor y bajo qué plazos".

"Si el inversor no entiende de dónde sale el retorno, no invierte. O peor: lo hace sin entender y eso termina mal para todos. La claridad en esta etapa define el éxito", enfatiza Linares, quien enumera otras cuestiones:

Estructurar la parte legal: "Se arma el vehículo, que normalmente es un fideicomiso, y se ordenan todos los aspectos legales y contractuales de la emisión. Es la etapa más larga y la que más cuesta"

Montar la capa técnica: "Contar con una plataforma, emisión de tokens, KYC, firma digital de documentos y dashboards para administradores e inversores. Hoy la tecnología está resuelta y es la parte más rápida y barata"

Colocar y administrar: "Emitir es la parte fácil. Lo difícil es que después el activo tenga liquidez real y su administración funcione: pagos, reportes, mercado secundario"

Ariel Scalitier, CTO y cofundador de Justoken, menciona al respecto que, para tokenizar un activo, "se necesitan los mismos controles que en el mundo real; se generan pruebas de existencia y transferencia para asegurar que el traspaso de la propiedad acontece simultáneamente en el mundo real y el digital".

En tanto, Rodolfo Vigliano, CEO de Pala Blockchain, advierte sobre la falta de información conceptual: "Muchos aún confunden tokenización con criptomonedas".

"El modelo que funciona es radicalmente distinto: el token no es un medio de pago, no es 'cripto', sino un documento legal digitalizado que genera un derecho directo sobre el activo físico", resalta.