El crecimiento fue impulsado por plataformas como bStocks de Binance y Robinhood Chain, que atrajeron cientos de miles de nuevos usuarios en pocas semanas

La tokenización ofrece a empresas argentinas financiamiento global, superando barreras y democratizando el acceso a capital.

Son el principal motor de los RWA (activos del mundo real), abarcando el 62.8% de tenedores, liderado por SpaceX y Nvidia.

Las acciones tokenizadas superaron 1 millón de tenedores en agosto 2026, con un crecimiento del 1700% anual, impulsadas por Binance y Robinhood.

Las acciones tokenizadas superaron por primera vez el millón de tenedores en la primera semana de agosto de 2026, consolidándose como el segmento más dinámico dentro de los activos del mundo real (RWA) en blockchain.

El crecimiento fue impulsado por plataformas como bStocks de Binance y Robinhood Chain, que atrajeron cientos de miles de nuevos usuarios en cuestión de semanas.

La tokenización de activos explota con récord de usuarios

Según datos de RWA.xyz, el número de titulares de acciones tokenizadas alcanzó los 1.020.510 el 5 de agosto, lo que representa un aumento del 33% en apenas ocho días y un crecimiento de 17 veces en un año, ya que en agosto de 2025 apenas se contabilizaban 58.999 direcciones.

Este fenómeno convierte a las acciones tokenizadas en el motor principal de la narrativa RWA, con un peso del 62,8% sobre el total de tenedores de activos tokenizados, muy por encima de commodities y bonos digitales.

El crecimiento estuvo liderado por bStocks de Binance, operada por BTech Holdings bajo licencia del Mercado Global de Abu Dhabi, que en menos de dos meses logró posicionarse como el principal impulsor de la adopción.

Entre los activos más demandados figuran SpaceX, con más de 107.000 tenedores, y los tokens vinculados a Nvidia, que suman más de 90.000 entre distintas versiones.

Las acciones tokenizadas superan el millón de usuarios en todo el mundo en agosto de 2026

En paralelo, Robinhood Chain aportó más de 325.000 titulares en las cuatro semanas posteriores a su lanzamiento, consolidando su rol como puerta de entrada para pequeños inversores.

Uno de los principales atractivos de las acciones tokenizadas es la posibilidad de operar fuera del horario tradicional de las bolsas, lo que permite reaccionar en tiempo real a noticias corporativas y eventos globales.

Según datos de Jupiter, más del 65% de las operaciones se realizan por las tardes, fines de semana y feriados, con un aumento del 360% en volumen interanual.

Esta flexibilidad presiona sobre los modelos convencionales de acceso a los mercados y abre la puerta a un nuevo paradigma de negociación 24/7.

Cómo las empresas argentinas encuentran en la tokenización una vía para crecer

La tokenización de activos se consolidó como uno de los cambios más profundos en los mercados de capitales de Argentina, al ofrecer a las empresas una vía inédita para captar financiamiento global y superar las limitaciones estructurales que históricamente las frenaron.

Según el último informe de Bitfinex Securities, filial regulada de Bitfinex, esta tecnología ya dejó de ser un concepto teórico para convertirse en una infraestructura operativa que redefine la inclusión financiera y democratiza el acceso a la liquidez institucional.

Durante décadas, las compañías de la región enfrentaron altos costos de financiación, con comisiones de hasta el 17%, y un acceso restringido a capital de crecimiento. Esto las obligó a operar bajo mandatos defensivos de tesorería en lugar de estrategias expansivas.

La tokenización surge como antídoto a esas ineficiencias: al convertir activos del mundo real —como inmuebles, proyectos energéticos, deuda corporativa o flujos futuros de ingresos— en tokens digitales sobre blockchain, se crea un puente directo hacia los mercados globales, reduciendo costos y tiempos de emisión.

Entre las ventajas más destacadas, Bitfinex Securities detalló que procesos que antes requerían meses de intermediación y conciliación manual ahora pueden resolverse en minutos gracias a la digitalización y automatización.

Además, las rondas de financiamiento que tradicionalmente implicaban tarifas del 7% hoy pueden reducirse a entre 2% y 4% bajo esquemas tokenizados, lo que abre la puerta a empresas medianas que antes quedaban fuera del mercado de capitales.

Cuáles son los otros sectores mejor apuntalados por la tokenización de activos

Para sectores intensivos en capital como energía, agricultura y minería, la tokenización permite movilizar recursos a corto plazo mediante la emisión de derechos sobre ingresos futuros, al atraer inversión extranjera sin esperar reformas bancarias estructurales.

Jerónimo Ferrer, gerente de desarrollo de negocios en Bitfinex Latinoamérica, lo resume: "La tokenización representa el mayor cambio en los mercados de capitales desde el desarrollo de la línea de producción. No es simplemente una innovación, sino una nueva infraestructura financiera capaz de sortear las limitaciones estructurales que históricamente excluyeron a inversores más pequeños".

En Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció entornos regulatorios para RWAs que permiten tokenizar fideicomisos financieros y fondos de inversión. Vehículos como Zonda Bitcoin Capital ofrecen exposición regulada a activos globales, ayudando a mitigar el riesgo soberano y atraer liquidez internacional. .

La adopción masiva de acciones tokenizadas tiene un impacto particular en mercados emergentes como el propio argentino, donde los inversores buscan alternativas dolarizadas y acceso directo a compañías globales sin depender de intermediarios tradicionales.

La posibilidad de comprar fracciones de acciones de empresas como Tesla, Apple o SpaceX en formato tokenizado democratiza el acceso y compite directamente con instrumentos como los CEDEARs.