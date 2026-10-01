La iniciativa se centra en el rastreo de combustible de aviación sostenible (SAF) y del Diesel R, la línea de diésel renovable de la compañía

Brasil lidera la adopción de redes blockchain públicas con planes piloto para auditar créditos de combustible y tokenizar activos financieros.

CSD BR tokenizará fondos de inversión de BTG Pactual en la red XRP Ledger de Ripple para acelerar y auditar la conciliación financiera.

Petrobras utilizará la blockchain de Cardano para certificar y rastrear la reducción de emisiones en combustibles renovables como el SAF.

Petrobras empleará la blockchain pública de Cardano para verificar créditos de combustible, en un proyecto que busca garantizar la trazabilidad y transparencia de los beneficios ambientales asociados al uso de energías más limpias.

La iniciativa se centra en el rastreo de combustible de aviación sostenible (SAF) y del Diesel R, la línea de diésel renovable de la compañía.

Petrobras usará blockchain de Cardano para verificar créditos de combustible sostenible

La petrolera estatal brasileña presentó dos aplicaciones desarrolladas junto a la Cardano Foundation y el centro de investigación Ledger Labs de la PUC-Rio, que permiten vincular certificados físicos de combustible con registros digitales en blockchain.

En el caso del SAF, la tecnología asegura que los beneficios ambientales asociados a su uso —como la reducción de emisiones— puedan ser asignados a aerolíneas, empresas o incluso pasajeros, evitando la duplicación de reclamos.

El segundo proyecto aplica la blockchain de Cardano al Diesel R, un combustible renovable elaborado con aceites vegetales y grasas animales.

La plataforma registra datos de producción, transporte y consumo, ofreciendo una visión completa del ciclo de vida del combustible y de las emisiones asociadas.

Esto permite a Petrobras y a los reguladores contar con información verificable y auditable sobre el impacto ambiental de cada litro de Diesel R, como parte de la integración blockchain en la industria energética en América Latina.

Brasil, cuyo mercado de petróleo y gas se proyecta en u$s28.820 millones para 2031, se convierte en pionero en el uso de registros distribuidos para validar compromisos de sostenibilidad.

Para la Cardano Foundation, el acuerdo forma parte de la credibilidad de la red como infraestructura pública capaz de soportar aplicaciones críticas en sectores estratégicos.

El sistema se basa en el esquema book-and-claim, que separa el beneficio ambiental del combustible físico y lo asigna digitalmente a quien lo adquiere.

Esto abre la posibilidad de que pasajeros individuales puedan reclamar certificados de reducción de emisiones vinculados a sus vuelos, creando un puente entre la experiencia del consumidor y la trazabilidad ambiental.

Petrobras elige la blockchain de Cardano para rastrear su combustible renovable

Brasil registra fondos de inversión en XRP Ledger y apunta a modernizar u$s4 billones en activos

Otra de las recientes iniciativas descentralizadas registradas recientemente en Brasil fue el registro de fondos de inversión en la blockchain pública de XRP Ledger, en una medida que busca modernizar la infraestructura financiera y reducir los costos de conciliación.

El operador CSD BR, que gestiona sistemas regulados de registro, custodia y liquidación por más de u$s4 billones en activos, replicará la titularidad de fondos administrados seleccionados por BTG Pactual en la red de Ripple, manteniendo su base de datos tradicional como registro oficial.

La base de datos oficial seguirá siendo la de CSD BR, pero la copia en blockchain permitirá que bancos y empresas autorizadas verifiquen cambios de propiedad en tiempo real. Esto apunta a reducir el proceso lento y costoso de conciliación, que tradicionalmente requiere cotejar registros entre depositarios e intermediarios.

Las participaciones en los fondos depositados en CSD BR estarán representadas como tokens en XRP Ledger, bajo el estándar de tokens multipropósito de la red.

Esto confirma que cualquier movimiento de titularidad quede registrado públicamente, aunque CSD BR mantenga el control sobre quién puede poseer y transferir esos activos.

El sistema busca combinar la transparencia de una blockchain pública con los controles regulatorios exigidos por el mercado brasileño.

Tras probar el sistema con registros en vivo, CSD BR y Ripple planean explorar la emisión y negociación directa de activos en la blockchain, incluyendo cuentas por cobrar del sector inmobiliario y del agronegocio.

Este paso ampliaría el alcance de la tokenización en Brasil y podría convertir al país en pionero regional en el uso de infraestructura pública para activos financieros regulados.