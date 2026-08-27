El fundador de Cardano habló del rebote de ADA, de las mejoras técnicas de la red y de una eventual cooperación futura y estratégica con Ethereum

Hoskinson propuso una colaboración técnica con Ethereum mediante el modelo UTXO para potenciar la competitividad de Cardano frente a otras blockchain.

ADA experimentó un rebote del 26% semanal mientras la red prioriza la escalabilidad mediante las actualizaciones tecnológicas Ouroboros Leios y Hydra.

Charles Hoskinson, fundador de Cardano, rechazó las críticas sobre la relevancia del proyecto y aseguró que la red recuperará terreno en el mercado.

El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, salió al cruce de las críticas que cuestionan la relevancia del ecosistema y aseguró que la red todavía tiene margen para recuperar terreno en el competitivo mercado de las criptomonedas.

Sus declaraciones se produjeron en el marco de una recuperación de ADA cercana al 26% en la última semana, mientras que Cardano avanzó en proyectos destinados a mejorar su escalabilidad.

Durante una entrevista con The Breakdown, conducida por David Gokhshtein, Hoskinson respondió a quienes sostienen que Cardano perdió protagonismo frente a otras redes de contratos inteligentes, principalmente Ethereum y Solana.

"No apuestes en mi contra, vamos a ganar esta pelea", afirmó el empresario al referirse a las perspectivas de Cardano y a la capacidad del proyecto para mantenerse competitivo a largo plazo.

Las críticas a Cardano por perder protagonismo

El debate sobre el futuro de Cardano se intensificó después de la fuerte caída que sufrió ADA desde sus máximos históricos, y a eso se sumaron disputas relacionadas con la gobernanza y dificultades atravesadas por algunos proyectos que forman parte del ecosistema.

En ese contexto, algunos analistas y participantes del mercado comenzaron a cuestionar si Cardano puede conservar su posición entre las principales redes de criptomonedas.

Una de las críticas más contundentes llegó de Lorenzo Valente, de ARK Invest, quien cuestionó en X la atención que continúa recibiendo el proyecto pese a su desempeño.

El analista sostuvo que la industria sigue otorgándole espacio a Cardano mediante conferencias, podcasts y patrocinios, y utilizó esa situación como argumento para cuestionar la credibilidad del sector.

Hoskinson, sin embargo, rechazó esta interpretación y le pidió a la comunidad concentrarse en el desarrollo tecnológico de la red y no exclusivamente en la evolución de ADA en el corto plazo.

Ouroboros Leios y Hydra, la apuesta tecnológica de la red

El fundador de Cardano también destacó los avances tecnológicos que, según su visión, podrían fortalecer la posición de la red.

Entre ellos se encuentra Ouroboros Leios, una actualización orientada a incrementar significativamente la capacidad de procesamiento de transacciones de Cardano.

A esto también se suma Hydra, la solución de Capa 2 diseñada para permitir transacciones más rápidas y eficientes.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de Cardano para resolver uno de los principales desafíos de las redes blockchain, al aumentar la capacidad y eficiencia sin comprometer sus características fundamentales.

La competencia es especialmente intensa frente a Ethereum y Solana, dos ecosistemas que concentran una importante actividad en aplicaciones descentralizadas, contratos inteligentes y finanzas descentralizadas.

El acercamiento de Cardano con Ethereum

Más allá de la evolución de la red, Hoskinson planteó una posibilidad que podría marcar un cambio significativo respecto de la histórica rivalidad entre Cardano y Ethereum, con una mayor cooperación entre los desarrolladores de ambos ecosistemas.

El fundador de Cardano propuso que Ethereum explore la tecnología basada en el modelo UTXO utilizado por Cardano, una arquitectura que determina cómo se representan y procesan las transacciones y que también tiene implicancias sobre el funcionamiento de los contratos inteligentes.

Según Hoskinson, una colaboración de este tipo podría concretarse relativamente rápido y no requeriría grandes inversiones económicas para la blockchain.

"No es que simplemente vayamos a decir que no queremos trabajar con ustedes. De hecho, sería excelente para ambos ecosistemas. Es una colaboración académica y técnica natural, fácil, que no requiere transferencia de dinero, ni disculpas, solo reconocimiento y voluntad de trabajar juntos", manifestó.

Además, el empresario también señaló que una integración funcional podría alcanzarse en cuestión de meses si existiera voluntad de cooperación entre ambas comunidades de desarrolladores.

Cardano busca demostrar su valor más allá de ADA

Para Cardano, una eventual colaboración técnica con Ethereum representaría algo más que una alianza entre dos ecosistemas históricamente enfrentados.

También podría servir para aumentar la visibilidad de las tecnologías desarrolladas por el proyecto y demostrar que su propuesta puede tener utilidad independientemente de la cotización de ADA.

El rebote reciente del token también sumó argumentos al optimismo de Hoskinson, aunque la recuperación de corto plazo no resuelve los interrogantes estructurales que enfrenta Cardano.

Por otro lado, el fundador mantuvo además que su ambición es mucho mayor, ya que manifestó que espera que ADA llegue a convertirse en la criptomoneda con mayor capitalización de mercado.

La apuesta, por ahora, pasa por convertir los desarrollos tecnológicos y una eventual cooperación con Ethereum en resultados concretos.

En un sector donde la relevancia se mide tanto por la actividad de los usuarios como por la innovación y la adopción, Cardano enfrenta el desafío de demostrar que todavía puede competir por un lugar entre las principales redes blockchain.