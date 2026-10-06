Las emisoras de USDC y USDT plantearon alternativas más flexibles que permitan preservar la liquidez global de las stablecoins y facilitar su distribución

Ante la consulta pública de Bruselas, las firmas proponen estándares de liquidez dinámicos para evitar que la regulación impulse el uso de plataformas no reguladas.

La normativa obliga a mantener hasta el 60% de activos en bancos, lo que según las emisoras de USDC y USDT limita la competitividad y la liquidez.

Circle y Tether cuestionan el modelo de reservas bancarias de la ley MiCA en Europa, argumentando que aumenta el riesgo crediticio de las stablecoins.

Circle y Tether, las dos principales empresas emisoras de stablecoins a nivel global, cuestionaron públicamente el modelo de reservas bancarias que exige la ley MiCA en Europa.

En conjunto, ambas compañías sostuvieron que la obligación de mantener entre 30% y 60% de los activos en depósitos comerciales incrementa riesgos en lugar de reducirlos.

Las emisoras de USD Coin (USDC) y USDT plantearon alternativas más flexibles que permitan preservar la liquidez global de las stablecoins y facilitar su distribución en el bloque.

La normativa MiCA, vigente desde 2024, obliga a los emisores de stablecoins a mantener al menos el 30% de sus reservas en depósitos bancarios, porcentaje que asciende al 60% para aquellos considerados "significativos".

Circle y Tether se unen para cuestionar la Ley MiCA por el modelo de reservas impuesto

Circle, emisora de USDC y EURC, advirtió que este esquema expone a los emisores al riesgo crediticio y de contraparte del sector bancario, en lugar de garantizar mayor seguridad.

La empresa propuso reemplazar el requisito por un estándar de liquidez más amplio y dinámico, que permita rebalancear reservas entre jurisdicciones.

Tether, por su parte, compartió reparos similares sobre la concentración de reservas en bancos, aunque decidió no solicitar licencia europea bajo el reglamento MiCA.

La firma consideró que el modelo actual limita la competitividad y empujaría a los usuarios hacia plataformas extraterritoriales menos reguladas.

Circle también sugirió que la Unión Europea incorpore un régimen de reconocimiento para emisores extranjeros regulados en otras jurisdicciones.

Este mecanismo permitiría que stablecoins globales operen en Europa sin necesidad de convertirse en emisores plenamente autorizados dentro del bloque, siempre que cumplan estándares equivalentes.

La propuesta busca preservar la llamada "multiemisión", que habilita a una stablecoin de circulación global a ser coemitida por una entidad europea junto a su contraparte extranjera.

Sin embargo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) advirtió que flexibilizar las reglas podría dejar funciones clave fuera de la supervisión comunitaria, especialmente en lo relativo a reservas y reembolsos. Bruselas, por su parte, abrió una consulta pública para revisar el reglamento, aunque no está claro si aceptará las modificaciones solicitadas por los emisores.

Tether decidió no solicitar licencia en Europa bajo la Ley MiCA y USDT quedó fuera de la regulación

Cómo la regulación cripto impulsa el uso bancario y empresarial de stablecoins

La regulación global de las criptos empuja la entrada de bancos y empresas en la industria y fomenta la adopción de activos digitales para negocios y usuarios minoristas por igual.

Datos de Towerbank a los que accedió iProUP muestran que ya uno de los principales casos de uso de cuentas bancarias cripto para B2B es el cobro y la liquidación instantánea en USDT y USDC, las stablecoins con mayor capitalización del mercado, representando el 60% y 25% respectivamente del total.

Empresas que facturan o reciben pagos de clientes internacionales en USDT o USDC en un banco pueden convertirlos a dólares el mismo día y disponer del efectivo de inmediato, sin pasar por exchanges o pasarelas externas. Entre los que más pueden utilizar este mecanismo, están los exportadores, marketplaces y proveedores de servicios digitales.

"Los activos digitales están pasando a formar parte de los flujos corporativos. Eso genera una demanda por infraestructura que permita integrar estas operaciones con las necesidades financieras tradicionales", resalta Gabriel Campa, Head de Digital Assets de ikigii by Towerbank International Inc.

La búsqueda de una mayor integración apunta a reducir la necesidad de utilizar varias plataformas y facilitar la posibilidad de administrar posiciones en dólares y activos digitales desde una infraestructura más unificada.

"Cuando una empresa recibe stablecoins, el proceso no termina con el cobro. Necesita convertir esos fondos, administrar su liquidez y, eventualmente, utilizarlos para pagar proveedores u otras obligaciones. La posibilidad de conectar esas distintas etapas es cada vez más demandada", resume Johan Hernández, Digital Assets Business Lead de ikigii.