La compañía alegó que el emisor de la stablecoin bloqueó su billetera de tesorería sin una orden judicial ni solicitud de las autoridades de su país

Este caso de stablecoins destaca el poder de Tether para bloquear fondos, afectando el negocio de Conduit y generando debate sobre su discrecionalidad.

La billetera de Conduit, clave para sus pagos transfronterizos, fue inmovilizada por Tether vinculándola a una pesquisa brasileña sin ser objetivo.

Conduit Technology demandó a Tether en Nueva York para recuperar u$s2,76 millones en USDT congelados sin orden judicial desde 2025.

La empresa de pagos transfronterizos Conduit Technology demandó a Tether en un tribunal federal de Nueva York para recuperar u$s2,76 millones en USDT que permanecen congelados desde septiembre de 2025.

La compañía alegó que el emisor de la principal stablecoin bloqueó su billetera de tesorería sin una orden judicial, sin una solicitud directa de las autoridades brasileñas y sin explicar los motivos de la medida.

La demanda fue presentada el 5 de octubre ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, bajo el expediente 1:26-cv-08773.

Conduit sostuvo que Tether inmovilizó su billetera corporativa el 24 de septiembre de 2025 y que, más de un año después, sigue sin devolver los fondos ni brindar una explicación satisfactoria.

La billetera funcionaba como la cuenta operativa digital de Conduit y contenía USDT que la firma utilizaba como capital de trabajo para sus operaciones internacionales.

Según la demanda, antes del bloqueo la dirección había procesado 4.427 transacciones con 78 contrapartes y un volumen superior a u$s1.100 millones.

Tether enfrenta una demanda de la empresa Conduit por u$s2,76 millones en USDT

Conduit exige a Tether liberar u$s2,76 millones en USDT congelados desde 2025

Conduit remarcó que el congelamiento estuvo relacionado con una investigación de la Policía Federal brasileña iniciada en 2024 contra las intermediarias financieras Bull Intermediação de Negócios y Onix.

Sin embargo, la empresa detalló que ninguna autoridad brasileña señaló directamente su billetera ni solicitó a Tether que bloqueara sus fondos.

De acuerdo con el reclamo, la unidad de delitos financieros de Tether habría incorporado la dirección de Conduit a medidas de congelamiento vinculadas con esa pesquisa, pese a que la compañía no era un objetivo de la investigación.

Conduit destacó además que fue informada por autoridades brasileñas de que no enfrentaba acusaciones vinculadas con el caso y alegó que la retención de los USDT afectó de manera material su negocio, al privarla de una parte central de su liquidez operativa.

Según la demanda, la situación habría obligado a Conduit a despedir personal y cerrar oficinas, aunque el texto judicial no precisa la cantidad exacta de empleados afectados ni las oficinas involucradas.

Conduit confirmó que realizó pedidos reiterados a Tether para que liberara los fondos, pero que la compañía no respondió favorablemente hasta la presentación de la demanda y sostuvo que la falta de acceso a esos activos comprometió su capacidad para operar como procesadora de pagos internacionales.

Más detalles sobre el reclamo a Tether

La demanda incluye reclamos por conversión indebida, enriquecimiento sin causa, incumplimiento de deberes fiduciarios y fraude informático.

Conduit solicita que la justicia ordene a Tether descongelar la billetera y devolver los u$s2,76 millones en USDT.

Además, la empresa pidió daños por al menos u$s2,76 millones, una indemnización adicional y el detalle de los intereses, rendimientos o beneficios que Tether habría obtenido de las reservas que respaldan los tokens congelados.

El reclamo también incluye daños punitivos y una rendición de cuentas sobre los ingresos generados con esos activos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una característica estructural de las stablecoins centralizadas como USDT. Aunque los tokens se mueven en blockchains públicas, el emisor puede incluir direcciones en listas negras e impedir transferencias desde o hacia determinadas billeteras cuando identifica riesgos de lavado de dinero, fraude, sanciones u otras actividades ilícitas.

Tether defendió históricamente esas medidas como herramientas de cumplimiento regulatorio y cooperación con autoridades. Por el momento, no comunicó públicamente una respuesta a los términos de la demanda.

Tether enfrenta otros antecedentes por congelar USDT a empresas

Tether ya enfrentó múltiples antecedentes de congelamiento de cuentas corporativas y direcciones vinculadas a empresas o entidades, en coordinación con autoridades regulatorias y de seguridad internacional.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en abril de 2026, cuando Tether congeló u$s344 millones en USDT en dos direcciones identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

La medida se ejecutó en menos de 24 horas tras la solicitud formal de las agencias federales, y fue presentada como parte de la cooperación de Tether en más de 2.300 casos globales de cumplimiento.

En paralelo, investigaciones del Senado estadounidense revelaron que Tether había congelado aproximadamente u$s550 millones en USDT vinculados a Irán, aunque con retrasos que permitieron que más de u$s34,6 millones se movieran antes de que se bloquearan todas las direcciones señaladas.

El informe cuestionó la eficacia y la velocidad de las medidas, y abrió un debate sobre el cumplimiento de sanciones internacionales por parte de la compañía.

Un análisis de Bitquery mostró que, desde 2017 hasta agosto de 2026, Tether ejecutó más de 11.000 congelamientos contra direcciones en Ethereum y Tron, afectando un total de u$s5.850 millones en USDT.

De ese monto, u$s1.430 millones fueron destruidos permanentemente, mientras que otros fondos quedaron bloqueados durante períodos prolongados, con una espera media de 386 días para ser liberados en Ethereum. El estudio también reveló que muchas de las direcciones liberadas nunca habían sido formalmente vinculadas a actividades criminales