JPMorgan detecta un cambio en las inversiones cripto, con los ETF y los futuros ganando protagonismo tras un comienzo de año marcado por otros actores

El apalancamiento del mercado cripto se mantiene elevado y el ritmo de inversión actual es la mitad del año pasado.

Tras un inicio lento, ETF cripto y futuros de Bitcoin/Ethereum impulsaron la inversión en el tercer trimestre; mineras vendieron u$s1.800M.

La inversión en criptomonedas recibió u$s50.000 millones este año, con ritmo anualizado de u$s66.000 millones, según JPMorgan.

El mercado de criptomonedas recibió cerca de u$s50.000 millones en lo que va del año, según estimaciones de JPMorgan, que detecta una mejora reciente en los flujos de inversión durante el tercer trimestre.

El ritmo anualizado alcanza u$s66.000 millones, aunque representa aproximadamente la mitad del registrado durante el año pasado, mientras los analistas identifican cambios en las fuentes de capital que sostienen al sector.

¿Cuánto dinero recibió el mercado de criptomonedas?

JPMorgan calcula que las entradas de capital mantienen un ritmo anualizado de u$s66.000 millones, por encima de los u$s52.000 millones que sus analistas estimaban en mayo, al revisar las señales recientes del mercado.

El indicador no mide solamente las inversiones en fondos cotizados, sino que reúne diversas vías de exposición a activos digitales para ofrecer una visión más amplia de los movimientos de capital.

Entre los componentes considerados figuran los flujos de fondos cripto, las posiciones en futuros de CME, la financiación de capital de riesgo y las compras corporativas de activos digitales registradas.

La metodología también suma adquisiciones de mineras privadas, tesorerías corporativas privadas y entidades relacionadas con gobiernos, por lo que incluye participantes que no figuraban en mediciones anteriores de los analistas.

¿Cuánto aportaron los ETF de criptomonedas?

Durante la primera mitad del año, los ETF de criptomonedas restaron impulso a las entradas de capital, especialmente por las salidas registradas en mayo y junio, según el análisis de JPMorgan.

Desde agosto, la tendencia cambió y los flujos acumulados de estos fondos volvieron a terreno positivo cuando se considera el balance anual de las inversiones en activos digitales del mercado cripto.

Sin embargo, desde la caída del mercado cripto iniciada el 10 de octubre de 2025, los flujos acumulados de los ETF permanecen negativos, según la comparación utilizada por los analistas.

Esta recuperación contribuye al mejor panorama del tercer trimestre, aunque las salidas acumuladas desde aquella corrección siguen mostrando que los ETF no compensaron por completo las pérdidas posteriores del mercado.

¿Cómo evolucionó la inversión institucional?

Las posiciones institucionales en futuros de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), negociados en CME, aumentaron en los dos meses previos al informe, tras un comienzo de año lento del mercado.

El posicionamiento en futuros de Bitcoin superó su máximo anterior, mientras las posiciones vinculadas a Ethereum se acercaron al nivel más elevado alcanzado en octubre de 2025, de acuerdo con JPMorgan.

Para evaluar el apalancamiento, los analistas compararon el interés abierto de futuros perpetuos en exchanges offshore con el valor de mercado de Bitcoin y Ethereum durante el período analizado.

Esas métricas bajaron desde sus máximos posteriores a la corrección del 10 de octubre de 2025, aunque permanecen por encima de sus promedios históricos y muestran un apalancamiento elevado en el sector.

¿Qué empresas impulsaron las compras de criptomonedas?

Las compras corporativas también sostuvieron las entradas, especialmente por Strategy, que aceleró sus adquisiciones de Bitcoin durante la primera mitad del año y representó una parte importante del total estimado.

Las tesorerías privadas compraron cantidades menores, posiblemente por sus opciones de financiación más limitadas y una menor tolerancia a la volatilidad de Bitcoin, según la evaluación de los analistas de JPMorgan.

Las empresas cotizadas que mantienen criptoactivos como reserva financiaron compras mediante acciones comunes, deuda y acciones preferentes, aunque los analistas observan un desplazamiento gradual hacia esta última alternativa de financiación.

Ese cambio puede elevar las obligaciones por intereses y dividendos para las compañías, un factor que añade presión financiera mientras intentan sostener sus estrategias de acumulación de activos digitales a largo plazo.

¿Cómo cambió la financiación de las empresas cripto?

La financiación de capital de riesgo cripto mejoró desde 2024, aunque el dinero se concentra en rondas más grandes y menos numerosas, lideradas principalmente por firmas ya establecidas del sector.

Esta concentración favorece operaciones de mayor tamaño frente a una distribución amplia del financiamiento entre proyectos, lo que modifica la manera en que el capital llega a las empresas cripto.

En infraestructura, los analistas identifican un giro desde la financiación mediante acciones hacia la deuda en compañías con flujos de caja más claros y previsibles que pueden atender sus obligaciones.

La tokenización también atrae más interés del capital de riesgo, especialmente para aplicaciones entre empresas, aunque JPMorgan no cuantifica los fondos destinados específicamente a esa tendencia dentro de las inversiones cripto.

¿Por qué las mineras de Bitcoin vendieron parte de sus reservas?

En contraste con otras fuentes de demanda, las mineras de Bitcoin registraron ventas netas estimadas en u$s1.800 millones en lo que va del año, un monto que JPMorgan considera modesto.

La mayor parte del cambio correspondió a mineras cotizadas que pasaron de acumular Bitcoin a vender las monedas recién minadas para generar liquidez en sus operaciones durante el período analizado.

Algunas compañías también redujeron sus reservas para financiar infraestructura de inteligencia artificial, aunque el informe no atribuye a esa actividad la totalidad de las ventas del sector de Bitcoin durante el año.

En conjunto, el tercer trimestre mostró más fuerza en ETF y futuros, mientras las compras corporativas y el capital de riesgo habían sostenido principalmente las entradas de la primera mitad.

La perspectiva para el cuarto trimestre mejora, pero el ritmo anualizado sigue por debajo del año pasado, los ETF mantienen flujos negativos frente a octubre de 2025 y el apalancamiento supera promedios históricos.