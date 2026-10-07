El instrumento permite a los inversores brasileños negociar la referencia internacional de BTC sin necesidad de custodiar la criptomoneda directamente

Esta herramienta facilita estrategias de cobertura y arbitraje, consolidando a Brasil como un hub regional regulado para derivados cripto.

El nuevo instrumento se liquida financieramente en reales según el Nasdaq Bitcoin Reference Price, ofreciendo vencimientos mensuales en la B3.

La Bolsa de Valores de Brasil (B3) lanzó contratos futuros de Bitcoin en dólares, permitiendo negociar la referencia internacional sin custodia directa.

La Bolsa de Valores de Brasil (B3) incorporó contratos futuros de Bitcoin (BTC) en dólares, amplió su oferta de derivados cripto, y consolidó su posición como uno de los principales mercados regulados de la región.

El nuevo instrumento permite a los inversores brasileños negociar la referencia internacional de BTC sin necesidad de custodiar directamente la criptomoneda.

B3 lanza futuros de Bitcoin en dólares y abre una nueva puerta para invertir en criptomonedas

El contrato futuro de Bitcoin en dólares comenzó a negociarse el 21 de septiembre de 2026 en la B3: cada contrato representa 0,01 BTC y su cotización se expresa en dólares estadounidenses por unidad de BTC.

La liquidación es exclusivamente financiera y se realiza en reales, al tomar como referencia el Nasdaq Bitcoin Reference Price – Settlement.

Según anunció la entidad, los vencimientos ocurrirán mensualmente, el último viernes de cada mes.

Hasta ahora, la B3 ya ofrecía futuros de Bitcoin en reales (BIT), que combinaban la variación internacional del BTC con el efecto del tipo de cambio.

B3 incorpora futuros de Bitcoin en dólares y amplía las estrategias para inversores cripto

Con el nuevo contrato en dólares (BTC), los inversores pueden posicionarse directamente sobre la referencia internacional, sin que el comportamiento del real frente al dólar afecte la cotización.

Esto abre la posibilidad de estrategias combinadas, donde los traders pueden utilizar ambos contratos para cobertura, arbitraje o posicionamiento según expectativas de mercado.

La llegada de este producto reduce la necesidad de operar en mercados internacionales para acceder a futuros de Bitcoin en dólares, y ofrece un entorno regulado y con la infraestructura de la B3.

Para los inversores institucionales y minoristas sofisticados, esto significa mayor seguridad, transparencia y gestión de riesgo, además de la posibilidad de construir estrategias más complejas que integren cripto y tipo de cambio.

En paralelo, la B3 también lanzó en 2025 opciones sobre futuros de Bitcoin, Ethereum y Solana, y amplía aún más la gama de derivados cripto disponibles.

Por qué Brasil se consolida como el epicentro cripto de la región

Brasil se consolidó en 2026 como el epicentro de la innovación cripto en América Latina, con lanzamientos que incluyen la tokenización de activos reales hasta stablecoins respaldadas en reales y el avance del Drex, el real digital del Banco Central.

Uno de los ejes clave es el desarrollo de stablecoins vinculadas al real, que buscan ofrecer una alternativa más segura y eficiente para pagos y transferencias internas.

Estas monedas digitales permiten a empresas y usuarios operar con estabilidad en un entorno de alta volatilidad cambiaria, y su adopción creció exponencialmente en 2026, con un aumento de casi 500% en Brasil frente al promedio regional.

Asimismo, Banco Central de Brasil avanzó con la infraestructura del Drex, su moneda digital oficial, que se apoya en una red privada con foco en gobernanza, seguridad y trazabilidad.

Drex se posiciona como un puente entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema cripto, con pruebas piloto que involucran bancos, fintechs y grandes corporaciones.

Además de los desarrollos institucionales, Brasil fue escenario de presales relevantes en 2026. Entre ellos destacan:

BMIC , con un diseño de criptografía post-cuántica alineado con estándares del NIST

KryptView (KRV) , una plataforma de análisis de datos enfocada en traders brasileños

Moxie (MOX), orientada a micropagos para trabajadores de la economía gig

Exchanges como Foxbit se reposicionaron como plataformas de servicios financieros cripto con fuerte foco en compliance, mientras que startups como Rayls y otras iniciativas web3 trabajan en identidad digital y liquidación de pagos.