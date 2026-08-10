Las grandes mineras de Bitcoin aceleran su giro hacia la IA para diversificar ingresos y aprovechar el boom global de su infraestructura tecnológica

La industria de la minería de Bitcoin (BTC) está atravesando un cambio estratégico que podría redefinir el futuro del sector en una migración hacia los servicios de inteligencia artificial (IA).

Cada vez más empresas dedicadas a la minería están destinando parte de su infraestructura y capacidad energética a servicios de IA, una actividad que promete ingresos más estables y mayores márgenes de rentabilidad.

El debate tomó fuerza tras las declaraciones de Charles Edwards, fundador de Capriole Investments, quien aseguró que prácticamente todas las grandes mineras que cotizan en bolsa anunciaron planes para expandirse hacia el negocio de la IA.

Según el análisis de este referente del sector, en un plazo de dos a tres años la mayor parte de los ingresos de estas compañías podría provenir de esa actividad y no de la minería de Bitcoin.

Un negocio que cambia de prioridad

La minería de Bitcoin depende de una ecuación cada vez más compleja, debido al precio del activo, el costo de la electricidad, la dificultad de la red y la recompensa obtenida por cada bloque.

Después del último halving y el incremento sostenido de la competencia, muchas empresas comenzaron a buscar nuevas fuentes de ingresos para aprovechar su principal activo que son los enormes centros de datos con acceso a energía y sistemas de refrigeración.

Esa infraestructura resulta especialmente atractiva para el entrenamiento y operación de modelos de inteligencia artificial, una industria cuya demanda de capacidad de cómputo continúa creciendo a nivel global.

Se debe recordar que la inversión anual global en inteligencia artificial, impulsada por las big tech y capitales de riesgo, ya superó los 765 mil millones de dólares en gasto de capital (CapEx) e infraestructura corporativa.

En esta línea, diversas compañías ya anunciaron inversiones y alianzas para convertir parte de sus instalaciones en centros de procesamiento para cargas de trabajo de IA.

¿Una amenaza para Bitcoin?

La migración parcial hacia la IA abrió un debate dentro del ecosistema, ya que Edwards sostiene que una reducción sostenida de la capacidad dedicada a minar Bitcoin podría representar una señal preocupante para la fortaleza de la red, ya que disminuiría el poder computacional que protege al protocolo frente a posibles ataques.

Sin embargo, Adam Back, CEO de Blockstream y uno de los referentes históricos del ecosistema, consideró que el fenómeno puede generar un efecto de equilibrio dentro del mercado.

Si parte de los mineros abandona la actividad, quienes permanezcan operando enfrentarán menor competencia y podrían obtener mayores márgenes de rentabilidad, reduciendo además la necesidad de vender bitcoin para cubrir costos operativos.

La infraestructura, el nuevo activo estratégico

Más allá del debate sobre la seguridad de la red, este cambio reflejaría una transformación en el modelo de negocio de las compañías mineras.

La electricidad disponible, la capacidad de refrigeración y las conexiones de alta potencia se convirtieron en recursos altamente demandados por la industria de la inteligencia artificial.

En este contexto, las empresas buscan maximizar el rendimiento de sus activos físicos alternando entre la minería de criptomonedas y los servicios de computación para IA según cuál resulte más rentable en cada momento.

Un sector en plena reconversión

Por otra parte, este fenómeno evidenció cómo la convergencia entre blockchain e inteligencia artificial está modificando el mapa tecnológico, ya que si bien Bitcoin continúa siendo el negocio principal para muchas compañías, la creciente demanda de infraestructura para IA está impulsando una reconversión que podría llegar a ser en una de las principales tendencias de la industria durante los próximos años.

La evolución de este proceso dependerá tanto de la rentabilidad futura de la minería como del crecimiento sostenido del mercado de inteligencia artificial. Por ahora, las grandes mineras parecen apostar a un modelo híbrido, donde la diversificación se presenta como la mejor estrategia para enfrentar un entorno cada vez más competitivo.