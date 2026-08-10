Grayscale retiró tres ETF cripto y el movimiento coincide con el peor momento de las altcoins. En paralelo, otra gestora busca incluír a DOGE en un fondo

Los nuevos estándares de la SEC de 2025 facilitan ETF multi-token y de gestión activa, transformando las estrategias de las gestoras.

T. Rowe Price lanzó en julio de 2026 un ETF activo multi-token que incluye Dogecoin, justificando su selección por longevidad.

Grayscale retiró solicitudes de ETF cripto para Cardano, Hedera y Polkadot en agosto de 2026, debido a cambios regulatorios de la SEC.

Grayscale, una de las principales gestoras de activos a nivel global, retiró sus solicitudes de fondos cotizados en bolsa (ETF) cripto vinculados a:

Cardano (ADA)

Hedera (HBAR)

Polkadot (DOT)

La gestora de activos presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el retiro de las declaraciones de registro S-1 de los tres productos el 7 de agosto de 2026, con apenas minutos de diferencia entre sí, sin ofrecer una explicación comercial detallada.

Por qué Grayscale retiró sus solicitudes para los ETF de Cardano, Hedera y Polkadot

Los ETF estaban diseñados como vehículos pasivos que replicarían los tokens subyacentes, y permitían a los inversores obtener exposición a ADA, HBAR y DOT a través de cuentas de bróker convencionales.

Las solicitudes originales se presentaron en 2025, luego de que los reguladores aprobaran los ETF de Bitcoin y Ethereum en 2024.

Sin embargo, el contexto regulatorio cambió sustancialmente desde entonces: la SEC aprobó estándares genéricos de cotización para trusts basados en commodities, reduciendo la necesidad de autorizaciones individuales bajo la Regla 19b-4.

Ese cambio llevó a varias bolsas a retirar solicitudes pendientes, ya que los productos elegibles podían avanzar por un camino simplificado.

Dogecoin (DOGE) busca ser incluído en el ETF cripto multi activos de T. Rowe Price

El retiro de las declaraciones S-1 no implica un rechazo de la SEC hacia las criptomonedas subyacentes ni significa que Grayscale haya abandonado de forma definitiva sus planes de ofrecer productos vinculados a ADA, HBAR o DOT.

De hecho, la compañía mantiene activos trusts privados de estas criptomonedas y podría volver a presentar solicitudes en el futuro bajo el nuevo marco.

El momento elegido es relevante porque coincide con un mercado más selectivo en torno a las altcoins. Cardano, Hedera y Polkadot enfrentan desafíos de adopción y liquidez frente al dominio de Bitcoin y Ethereum en los flujos institucionales.

La razón por la que esta gestora defiende la inclusión de Dogecoin en los ETF

En paralelo, T. Rowe Price defendió la inclusión de Dogecoin (DOGE) en su nuevo ETF activo de criptomonedas y confirmó que se trata de una estrategia disciplinada de inversión.

El fondo, denominado T. Rowe Price Active Crypto ETF (TKNZ), fue lanzado en julio de 2026 en los Estados Unidos y se convirtió en el primer ETF al contado, multi-token y de gestión activa aprobado bajo los estándares de la SEC.

El TKNZ asigna aproximadamente 60% de su cartera a Bitcoin y Ethereum, mientras que Dogecoin representa un 1,26% del total, convirtiéndose en la única memecoin incluida.

También figuran activos como Binance Coin, Solana y XRP. La comisión neta de gestión es de 0,75%, con una exención de tarifas hasta mayo de 2027.

A diferencia de los ETF pasivos que replican índices ponderados por capitalización, este fondo selecciona entre 5 y 15 activos digitales mediante investigación fundamental, análisis de tokenomics, crecimiento del ecosistema y momentum de mercado.

Blue Macellari, directora de activos digitales y gestora principal del ETF, explicó que excluir memecoins por principio sería impedir a los inversores participar de su potencial alcista.

Según la ejecutiva, Dogecoin fue elegido por su longevidad, alta capitalización de mercado y rol como "prueba de estrés" para las redes blockchain, ya que su uso masivo permite evaluar eficiencia de transacciones, velocidad de liquidación y confiabilidad bajo congestión.

El ETF fue construido bajo los estándares de cotización finalizados por la SEC en 2025, que habilitaron la creación de fondos multi-token al contado.

Bitcoin se sostiene en sus ETF mientras el mercado laboral estadounidense pierde fuerza

Por su parte, Bitcoin encontró soporte en los ETF spot en un contexto de desaceleración del mercado laboral estadounidense, aunque la recuperación depende aún de factores macroeconómicos más que de un catalizador propio del ecosistema cripto.

Durante la primera semana de agosto, el precio de BTC avanzó hacia el techo de su rango de u$s62.000–u$s65.000, impulsado por la baja del petróleo, la desescalada geopolítica y datos laborales más débiles en Estados Unidos.

Los ETFs spot de bitcoin registraron entradas por u$s865,3 millones en cinco sesiones consecutivas, absorbiendo unos 13.300 BTC, frente a solo 3.150 BTC emitidos por la red.

Sin embargo, la venta de 1.638 BTC por parte de Strategy y los 1,79 millones de BTC on-chain con un costo base en ese rango de precios continúan generando presión de oferta latente, lo que explica la moderación en la respuesta del mercado, según un informe de Bitfinex.

Los fondos de Ether también extendieron su racha positiva, señal de que la demanda institucional está regresando de forma selectiva. El verdadero catalizador provino de los datos de empleo de julio en EE.UU., que mostraron una caída en las nóminas no agrícolas y revisiones a la baja en meses anteriores.

El desempleo descendió a 4,1%, pero por una menor participación en la fuerza laboral. Los bajos despidos y la caída en solicitudes de subsidio sugieren un mercado que se enfría sin quebrarse, aunque la debilidad salarial y la menor amplitud de contrataciones confirman la pérdida de impulso.

Los mercados reaccionaron con una reducción de la probabilidad de una suba de tasas en septiembre a 43,9%, lo que presionó a la baja los rendimientos de los Treasuries de corto plazo y al dólar, mientras impulsaba acciones y criptomonedas.