BTC perdió impulso tras alcanzar los u$s86.900 y abrió un debate entre analistas sobre los niveles que podrían definir su próximo movimiento

Willy Woo proyecta un retroceso táctico a u$s80.000, aunque mantiene una visión positiva por compras activas y bajo riesgo macro.

Ted Pillows prevé otra caída hacia u$s84.000-84.500, mientras Van de Poppe y Crypto Dan esperan una recuperación.

Bitcoin cae a u$s82.800 el 8 de octubre y registra una baja cercana al 1,38% en las últimas 24 horas.

Bitcoin llegó al 8 de octubre de 2026 con señales contrapuestas, después de retroceder hacia u$s82.600 y quedar nuevamente bajo presión vendedora durante las últimas jornadas.

En los últimos siete días, la criptomoneda pasó de u$s83.840 a máximos cercanos a u$s86.900, antes de perder impulso y establecer nuevos mínimos durante octubre, en medio de volatilidad.

¿Cómo se movió Bitcoin durante los últimos siete días?

La evolución semanal mostró varias fases de precio, con avances, correcciones y una aceleración bajista que terminó llevando la cotización hasta la zona de u$s82.600.

El 2 de octubre, Bitcoin partió cerca de u$s83.840 y avanzó primero hacia u$s85.000, para posteriormente alcanzar una zona próxima a u$s86.900, máximo observado durante ese tramo semanal.

Durante el 3 y 4 de octubre, el precio corrigió hacia aproximadamente u$s84.500, antes de recuperar terreno gradualmente y acercarse nuevamente a niveles de u$s85.000 durante esas jornadas puntuales del período.

El 5 de octubre apareció otro impulso alcista que llevó nuevamente a BTC hacia u$s86.900; durante el 6, en cambio, la cotización osciló entre aproximadamente u$s85.000 y u$s86.000 durante buena parte de la jornada.

El 7 de octubre comenzó el deterioro, cuando Bitcoin perdió la zona de u$s85.000, descendió hacia u$s83.800 y posteriormente profundizó la presión vendedora durante las siguientes horas del mercado global.

Finalmente, este 8 de octubre Bitcoin cotiza en torno a u$s82.800, con una baja cercana al 1,38% en las últimas 24 horas, tras haber tocado aproximadamente u$s82.600 durante la jornada actual.

¿Bitcoin puede recuperar su tendencia alcista?

Ted Pillows representa la postura más cautelosa y afirma que "bitcoin ha perdido su tendencia al alza", por lo que contempla un nuevo testeo bajista entre u$s84.000 y u$s84.500 durante el corto plazo.

Según su escenario, esa prueba de precios podría funcionar como una etapa previa a otra caída, ampliando la presión sobre un activo que recientemente había conseguido recuperar niveles superiores y sostenerlos.

En contraste, Michaël van de Poppe anticipa una recuperación próxima y sostiene que el barrido de los mínimos recientes debería haber señalado definitivamente el final de la corrección observada recientemente.

Esta lectura coincide con Crypto Dan, analista de CryptoQuant, quien mantiene una visión alcista porque considera que el mercado casi completó su transición hacia un ciclo de subas durante esta etapa.

Su argumento se apoya en que el retroceso terminó en un nivel superficial y no perforó el precio realizado, una diferencia especialmente relevante frente a los fondos observados anteriormente durante otros ciclos.

Ignacio Moreno de Vicente también analiza una zona decisiva, al ubicar bitcoin entre la toma de ganancias y la confirmación de tendencia, con un precio realizado cercano a u$s68.900 actualmente.

El analista español sitúa además la banda superior en u$s96.500 y considera fundamental sostener la recuperación, porque una vuelta al precio realizado mediría la capacidad de la demanda para absorber oferta de precios.

En particular, Moreno de Vicente advierte que ese eventual regreso pondría a prueba si los compradores consiguen absorber las ventas de inversores que buscan abandonar sus posiciones en punto de equilibrio actualmente.

¿Hasta dónde puede caer Bitcoin según Willy Woo?

Willy Woo había anticipado días atrás otro escenario posible, con un retroceso táctico hacia u$s80.000, explicado principalmente por los movimientos observados en los flujos de capital durante las últimas jornadas.

Sin embargo, Woo conserva una lectura estructural sólida para el mediano plazo, debido a que el costo base de los inversores todavía refleja compras activas dentro del mercado actual de manera sostenida.

Además, el analista sostiene que los modelos de riesgo macroeconómico se encuentran en mínimos, una condición que, según su interpretación, limita la posibilidad de caídas profundas y permanentes del mercado.

De esta manera, las previsiones actuales abarcan desde una nueva visita hacia u$s80.000 hasta una recuperación de niveles superiores, mientras el precio realizado permanece como referencia central para medir fortaleza.