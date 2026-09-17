Septiembre mostró un abanico de estrategias corporativas: acumulación agresiva en Ethereum y Bitcoin, diversificación en Solana, recompras y liquidaciones

BitMine aumentó Ethereum a 4,9% del suministro; Strive es 5ta con más Bitcoin y DFDV elevó Solana.

Grandes empresas reconfiguraron su tesorería cripto en sep. 2026 con compras de ETH, SOL y BTC o liquidaciones.

Muchas empresas con tesorería cripto realizaron movimientos estratégicos en sus balances en la primera mitad de septiembre de 2026.

BitMine amplió su posición en Ethereum hasta rozar el 5% del suministro, DeFi Development Corp aumentó sus reservas de Solana y Strive reforzó su tenencia de Bitcoin, por mencionar algunos ejemplos diversos.

En tanto, otras compañías como Strategy, Remixpoint y AIXC optaron por recompras, liquidaciones o cambios de rumbo hacia otros negocios.

Empresas cripto mueven sus tenencias en septiembre: los movimientos más destacados

BitMine, presidida por Tom Lee, adquirió 27.180 ETH la semana pasada, llevando su tesorería a 5,95 millones de ETH, equivalente al 4,9% del suministro circulante.

La compañía busca alcanzar el control del 5% del mercado de Ethereum, consolidándose como uno de los mayores tenedores corporativos del activo.

La firma DFDV, cotizada en Nasdaq, incrementó sus reservas de Solana 2% desde fines de agosto, y alcanzó los 2,39 millones de SOL.

Empresas que compran y venden cripto mientras el mercado se debilita. (Imagen creada con IA)

Además, lanzó un programa de venta en mercado de u$s300 millones para su acción preferente CHAD, respaldada por Solana. Esta estrategia refleja la confianza en la infraestructura de Solana como base para productos financieros tokenizados.

Entre el 8 y el 11 de septiembre, Strive compró 469 BTC a un precio medio de u$s77.954, elevando su tesorería a 25.000 BTC. Con esta operación, se consolidó como la quinta empresa pública con mayor reserva de Bitcoin, reforzando su estrategia de acumulación en un mercado debilitado por la expectativa de suba de tasas de la Fed.

La compañía Strategy (antes MicroStrategy), mayor tenedora pública de Bitcoin, decidió no ampliar su posición y en cambio recompró u$s139 millones en acciones preferentes STRC.

Su reserva se mantiene en 845.050 BTC, con un coste medio de adquisición de u$s75.412 por unidad, mostrando un enfoque más conservador en medio de la volatilidad.

La japonesa Remixpoint liquidó todas sus posiciones en altcoins —incluyendo XRP, ETH, SOL y DOGE— el 1 de septiembre, obteniendo una ganancia de u$s598.400.

La empresa decidió concentrar su tesorería exclusivamente en Bitcoin, adoptando una estrategia de "selección y concentración" tras evaluar la volatilidad de las altcoins. Los beneficios se destinarán a su negocio principal de energía, ampliando su flota de sistemas de almacenamiento de baterías industriales.

Por otro lado, la estadounidense AIxCrypto Holdings (AIXC) anunció la liquidación de su cartera digital tras pérdidas cercanas al 50%.

La firma planea vender 33,49 BTC, 497,56 ETH y 6.325,92 SOL, además de posiciones menores en LINK, BNB y ADA, para reorientar su negocio hacia la robótica.