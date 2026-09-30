El gurú resaltó el potencial alcista de las principales criptodivisas, además de un fuerte respaldo en adopción institucional y la tokenización de activos

BitMine busca acumular el 5% de Ethereum; tokenización y riqueza generacional impulsarán el mercado a u$s10 billones.

Proyecta que Bitcoin alcance u$s150.000 y Ethereum u$s60.000, apoyado por la adopción institucional.

Tom Lee (Fundstrat) prevé el mayor ciclo alcista cripto de la historia, impulsado por Bitcoin y Ethereum.

Tom Lee, reconocido analista de Fundstrat y presidente de BitMine Immersion Technologies, remarcó que el mercado cripto "inició el mayor ciclo alcista de su historia".

Resaltó el potencial de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) como protagonistas, además de un fuerte respaldo de la adopción institucional y la tokenización de activos.

Tom Lee proyecta un ciclo alcista histórico para las criptomonedas

Durante la Korea Blockchain Week 2026, Lee explicó que BTC cotiza por encima de su media móvil de 200 días, un indicador que históricamente precedió ocho de los últimos nueve ciclos alcistas en los últimos doce años.

Para el analista, este comportamiento técnico, sumado a las entradas constantes de capital institucional en productos vinculados a BTC durante septiembre, constituye una señal inequívoca de que el mercado está entrando en una nueva fase expansiva.

Lee proyecta que BTC alcanzaría los u$s150.000 y que ETH podría llegar a los u$s60.000, impulsado por un entorno regulatorio más favorable, la integración de blockchain en las finanzas tradicionales y el auge de la inteligencia artificial como motor de demanda de pagos digitales.

Según su visión, mientras las ICO marcaron el ciclo de 2017 y los NFT dominaron la pandemia, el nuevo rally será más amplio y estructural, basado en la tokenización de activos y la participación creciente de bancos como BlackRock y JPMorgan.

Tom Lee dijo que Bitcoin y Ethereum ya entraron en el mayor ciclo alcista de su historia. (Imagen creada con IA)

Otro factor que Lee considera clave es el cambio generacional en la riqueza: los estadounidenses de veinte años heredarán cerca de u$s700.000 millones en 2026, frente a los u$s100.000 millones de 2019-2020.

Este flujo de capital fresco, según el empresario, llevaría el valor total del mercado cripto a u$s10 billones en los próximos años.

BitMine busca controlar el 5% circulante de Ethereum en el mercado

En paralelo, BitMine Immersion Technologies, la firma que Lee preside, está ejecutando una estrategia agresiva de acumulación de ETH.

La compañía ya posee más de 6 millones de ETH, equivalentes a unos u$s16.000 millones, y busca asegurar el 5% del suministro total mediante staking y recompras.

Para Lee, Ethereum fue el activo macro con mejor rendimiento del trimestre, superando ampliamente a los mercados tradicionales, y espera que las instituciones aumenten su exposición en el cuarto trimestre.