La llegada de Javier Milei a la Casa Rosada había generado esperanzas con que los bancos pudieran ofrecer servicios de criptomonedas. Sin embargo, el Banco Central anticipó que habrá que esperar.

El superintentendente del BCRA, Juan Curutchet, afirmó durante un evento organizado por la Cámara de Medios de Pago, que lo ve "posible en una segunda presidencia de Milei", ya que actualmente existe "un nivel de fragilidad" que no permite avanzar.

Por qué el BCRA pateó la veda cripto

Fuentes de la industria que venían dialogando con la autoridad monetaria aseguran a iProUP que hay dos cuestiones que pesan para que el BCRA no cancele la baja la Comunicación A 7506. Una económica y visible; otra política e inconfesable. Pero las dos están interconectadas.

La "obvia" está relacionada ver con la estabilidad del mercado cambiario, que el Gobierno viene controlando y espera mantenerlo a raya ante la llegada del año electoral.

"Según las reuniones en las que estuvimos, hoy pesa más no innovar. Prefieren no arriesgar en lo que consideran vías de dolarización y desmonetización del sistema", confía una fuente del rubro cripto. En efecto, cuando una exchange se acerca a un quiebre de stock de monedas recurre a dos vías:

Subir el spread , en especial la punta compradora, para arreglarse con inventario propio

, en especial la punta compradora, para arreglarse con inventario propio Comprar a un "mayorista", que tiene como referencia el contado con liquidación, más alto que el MEP o el oficial

En ambos casos, recalienta el mercado cambiario, ya sea presionando al CCL o al dólar cripto, que se fue convirtiendo en una referencia más. Especialmente, los fines de semana, cuando no operan los otros tipos de cambio y termina empujando la apertura del lunes siguiente.

Esto está relacionado con la segunda cuestión: las elecciones presidenciales suelen impulsar la pizarra cripto. Como muestra, en las de 2023 circularon fotos del equipo del candidato Sergio Massa que mostraban cómo seguían la cotización del USDT en tiempo real.

El Gobierno posterga la llegada de cripto a los bancos (generado con IA)

Además, el Gobierno prefiere evitar dos carpetazos que puede lanzar la oposición si el BCRA pone en agenda cualquier cuestión cripto:

Las acusaciones sobre la presunta participación de Milei en el caso $Libra

Las inversiones en Bitcoin del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni

El efecto en los bancos

El anuncio afecta a los tres nuevos bancos digitales que dejará 2026 y que tenían a los activos virtuales dentro de su oferta: Cocos y Revolut, con licencias ya aprobadas; y Mercado Pago, que las obtendría antes de fin de año según Curutchet.

Cocos movió la ficha antes del anuncio: separó su negocio cripto en una app aparte. Antes convivía con su app de inversiones porque posee licencias de ALyC y PSAV ante la Comisión Nacional de Valores, autoridad de aplicación para los activos virtuales.

"En el caso de las ALyC, sí pueden estar integradas en la misma app, pero deben existir dos entidades legales, es decir, empresas, por detrás", revela un letrado frecuentemente consultado en la industria. Esas compañías pueden ser del mismo holding o no.

Por ejemplo, Supervielle tiene dentro de su holding a IoL, que cuenta con servicio cripto provisto por Ripio, mismo socio del gigante del ecommerce en Brasil.

El unicornio puede imitarlo, pero debería contar con otra aplicación para ofrecer operaciones de criptomonedas: además de su fintech Mercado Pago SRL, registró Mercado Pago Inversiones SRL como sociedad de Bolsa integral ante CNV.

No sería el único: Ualá evalúa su propia billetera cripto separada según fuentes del sector, aprovechando que cuenta con su ALyC (Ualintec) y tiene preparada desde 2022 su infraestructura para ofrecer activos virtuales con Bitso como proveedor de liquidez.

Qué pasará con Mercado Pago, Cocos y Ualá ante la traba regulatoria

Un directivo de renombre en la industria asegura a iProUP: "Se vienen demasiadas innovaciones en medios de pago y los reguladores no van a jugar al fleje en año electoral".

Además del negocio cripto, la fuente añade a los pagos agénticos, en los que el BCRA debería definir períodos de arrepentimiento, consentimientos, responsabilidades de las entidades y otras cuestiones. También quedaría para más adelante.

El anuncio de Curutchet fue inoportuno para una fintech local: Belo presentó el miércoles el primer estándar latinoamericano para los agentes gestionen cuentas bancarias, tarjetas, criptomonedas y pagos QR (PIX y Transferencias 3.0).

MODO, que ya avanzó con el comercio agéntico, queda bajo resguardo por el propio diseño de la solución: ChatGPT se encarga de buscar y comparar opciones, para luego armar un carrito en Frávega. Para abonar se requiere que el usuario escaneé el QR con su billetera, al igual que lo hace con otras tiendas.

Entre los los proveedores de servicios de pago (PSP) –es decir, las billeteras no bancarias– el panorama no cambia. "No nos preocupa, porque el BCRA ya nos dijo que solo abriría el servicio a los bancos", revela una fuente.

En el caso de las exchanges, el escenario se modifica levemente. Los ejecutivos aseguran que la apertura a la banca podría haberles generado negocios, ya sea como proveedores de infraestructura o de monedas.

Pero sus temores van por otro carril. Un importante ejecutivo asegura que "la preocupación hoy pasa por que no modifiquen nada que pueda complicar las operaciones actuales, como rampas en CVU para cuentas cripto". Es decir, la imposibilidad de ingresar o retirar a pesos con transferencias para convertir activos virtuales.

La preocupación del Gobierno no es infundada. Chainalysis estimó en u$s88.500 millones el mercado cripto local, que equivale a un tercio de los u$s268.000 M de activos exteriorizados por los argentinos. Un negocio atractivo para la banca, que le permitiría apuntar a un público joven que le es cada vez más esquivo.