Brasil sigue endureciendo su política con el mercado cripto, remarcando la posición férrea de su banco central sobre el sistema de pagos local.

Desde el 1 de octubre, los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) deberán inmovilizar capital por entre 10,9 y 37,2 millones de reales (u$s2/u$s7 millones).

Además, en esa fecha, las exchanges registradas deben reportar las transferencias de u$s10.000 hacia billeteras frías, en orden de cumplir con exigencias antilavado del GAFI.

Brasil endurece las reglas cripto y exchanges recalculan

El requisito de capital volteó a varios jugadores. Primero fue Lemon, que no pudo hacer pie en territorio brasileño y su base de clientes (unos 15.000 con saldo) no justificaba el monto exigido.

Diego Kupferberg, experto en emprendimientos digitales y CEO de API Hub de Negocios, afirma que "el patrón que suele determinar esto es que sobreviven las que ya tienen entidad local regulada, capital mínimo constituido y relación bancaria formal en Brasil".

Se trata de un gran golpe para el mercado de activos virtuales más grande del mundo según Chainalysis: asciende a u$s252.500 millones. En la región, le siguen Argentina (u$s88.500 M) y México (u$s77.600M).

Brasil endurece su regulación cripto y puede ser una oportunidad para Argentina

Es casi un axioma que las fuertes regulaciones impulsan la adopción individual de criptomonedas, pero desincentivan las inversiones de las empresas. Esto genera una oportunidad de oro para la Argentina.

Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, asegura que "Brasil seguirá siendo un mercado enorme y muy atractivo, pero perderá parte de su condición de puerta de entrada a Latinoamérica".

Según el experto, "el régimen argentino de PSAV está avanzando hacia un modelo regulado, pero explícitamente busca evitar costos innecesarios. La CNV estableció obligaciones de registro, custodia, ciberseguridad, prevención de lavado y divulgación de riesgos, pero sostuvo que buscaba un equilibrio entre supervisión e innovación".

De hecho, exige capital por u$s150.000, más una tasa anual de habilitación de $13,3 millones (u$s9.000), cifras que no desvelan a empresas cripto. Y asegura que "Argentina avanza sobre tokenización y mercado de capitales digital. La propia normativa de CNV habla explícitamente de consolidar al país como un 'hub regional para las finanzas digitales'".

Argentina busca quedarse con las inversiones de Brasil

La "lluvia de inversiones", tanto de gigantes llegando al país como de fondeo a emprendimientos locales, tiene sus bemoles. "Argentina tiene ventajas de demanda, como la alta adopción de usuarios y uso de USDT como cobertura, pero es floja en lo que Brasil ofrecía: previsibilidad regulatoria y sistema bancario-financiero más maduro", dice Kupferberg,.

En este punto, remarca que "para captar inversión cripto como sede y no solo como mercado de usuarios, necesitaría marco estable sostenido varios años, salida más completa del cepo y bancos dispuestos a dar cuentas a empresas cripto sin fricción".

Su colega del ITBA añade que el país "si bien no reemplazaría a Brasil como mercado, competirá como base desde donde construir la compañía: sería la base de desarrollo producto para expandirse a través de licencias locales en Brasil, México, Colombia, Chile, etc".

Así, Argentina puede aprovechar su fortaleza en el segmento fintech-cripto, que recibió u$s159 millones de los u$s270 millones de las rondas de 2026 según ARCAP:

Ualá: u$s66 millones

Mendel: u$s35 millones

Lemon: u$s20 millones

Remitee: u$s20 millones

Unblock: u$s13,5 millones

Takenos: u$s5 millones

Kupferberg matiza que "las exchanges que apostaban a Brasil como puerta de entrada a Sudamérica quizás no reemplacen ese mercado 1:1 y diversifiquen entre México, Colombia y Argentina", completa.

Chaves del Valle agrega las exchanges albicelestes van "a tener que rehacer el Excel" y dejar de ver al mercado carioca como prioridad: sólo será atractivo para compañías que tengan escala, capital o un caso de negocio muy claro", refuerza.

PIX y las stablecoins abren otra batalla

Además del argumento antilavado, hay otra cuestión a tener en cuenta: la apuesta de Brasil a PIX, que en muchos casos colisiona con el incipiente mercado de criptomonedas. De hecho, el BCB hasta trabaja en el DREX, la versión digital del real, en tanto que Europa quiere conectar su sistema de pagos con PIX.

La entidad además prohibió las operaciones por QR brasileño de turistas que usen por detrás stablecoins, solución que muchas billeteras habían usado a través de partners para el clearing de operaciones en el país vecino. Así, también complica el panorama para las startups argentinas KamiPay y Depay, que ofrecen el servicio, y beneficia a la brasileña PagBrasil, usada por MODO y algunos bancos.

Según Kupferberg, "si restringe el uso de USDT para liquidar operaciones tipo PIX, esas billeteras tienen tres caminos: conseguir licencia PSAV y operar bajo supervisión plena; discontinuar esa función puntual en Brasil, o mover esa parte del negocio offshore y perder el mercado brasileño".

De acuerdo con Chaves del Valle, el BCB busca bajar el uso de los dólares digitales, ya que "representan alrededor del 80% del volumen cripto declarado". Remarca que hay varios grandes argentinos que mantendrán su posición:

" Ripio parece estructuralmente mejor posicionada : tiene sociedad local, productos para residentes y una estrategia que ya no depende solo de la exchange minorista. Desarrolla infraestructura B2B, rampas y stablecoins en monedas latinoamericanas"

"Belo mantiene servicios para usuarios brasileños y trabaja con infraestructura local de terceros. Se está desplazando hacia una billetera global para cobrar, convertir y gastar dinero, con Pix como uno de los rieles de salida"

Kupferberg destaca a "Mercado Pago como jugador cripto de facto en ambos países", que tiene a Ripio como socio de infraestructura de activos virtuales.

El nuevo escenario no quita a Brasil su estatus de mercado estratégico, pero Argentina puede ganar en la propuesta final, con una regulación razonable que incentive la innovación y la adopción para aumentar las probabilidades de una lluvia de inversiones cripto.