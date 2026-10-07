Juan Ernesto Curutchet, director del BCRA, afirmó que ve posible una apertura para el negocio cripto durante una segunda presidencia de Javier Milei

Una definición política y regulatoria de alto impacto sacudió este miércoles. Durante su intervención en el evento anual PULSO 2026 -organizado por la Cámara de Medios de Pago (CAMP)- el director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Juan Ernesto Curutchet, afirmó de manera pública que ve posible una apertura para la operatoria con criptomonedas en una segunda presidencia de Javier Milei.

En la actualidad, el marco normativo establecido por el Directorio de la autoridad monetaria impide de forma taxativa a las entidades financieras reguladas ofrecer, facilitar o intermediar de manera directa con activos virtuales dentro de sus balances o plataformas transaccionales nativas.

El anticipo de Curutchet abre una ventana concreta hacia la convergencia entre la banca tradicional y los activos descentralizados, supeditando el levantamiento definitivo de estas barreras a la consolidación política de mediano plazo del programa de gobierno.

¿En qué marco institucional se dio la definición y qué ejes se debaten en Pulso 2026?

El pronunciamiento del funcionario tuvo lugar durante la segunda edición de Pulso, el encuentro cumbre organizado por la Cámara Argentina de Medios de Pago.

Punto de encuentro del sector: La jornada reúne a las principales autoridades del sistema financiero, directivos de bancos comerciales, cámaras emisoras, fintechs de adquirencia, procesadores de transacciones y especialistas regulatorios para analizar la coyuntura del dinero digital en el país.

Los temas de agenda del sector: La cumbre concentra sus paneles en la evolución de las transferencias pull, los pagos interoperables con código QR, la ciberseguridad transaccional y los desafíos de interoperabilidad en un mercado en constante expansión.

Repercusión inmediata en la City: En ese auditorio colmado por los referentes de las principales billeteras y entidades bancarias de la Argentina, la proyección de Curutchet generó un eco inmediato al poner en debate cuándo el Banco Central integrará formalmente a los proveedores de servicios de activos virtuales con la infraestructura del sistema bancario tradicional.

Los bancos esperan ofrecer cripto

Los bancos habían coqueteado hace cuatro años con las criptomonedas: Galicia, Brubank y Ualá avanzaron en 2022, pero el BCRA salió a desactivar la operatoria durante la presidencia de Miguel Ángel Pesce, pero no cambió cuando durante el mandato de Javier Milei y Santiago Bausili en la silla de Reconquista 250.

Pedro Inchauspe, director de Medios de Pago del BCRA, afirmó en más de una oportunidad que una operación cripto es, por detrás, una operación cambiaria. Y prometió que una vez normalizado el cuerpo normativo del BCRA se habilitarían estos activos.

El año próximo, que tendrán de telón de fondo las elecciones presidenciales, hubiera sido una buena oportunidad para bajar la tensión sobre el USDT en los fines de semana de comicios. Pero el temor ahora puede concentrarse en ofrecer otra ventana de demanda.

Ppor su parte, según confirmaron a iProUP fuentes del sector, hay dos holdings bancarios que avanzan con sus propios criptopesos, con estructuras aisladas de su negocio bancario para no chocar con la regulación vigente.

Uno de ellos es el Grupo Bind: a través de BEN, su propio proveedor de servicios virtuales (PSAV), tuvo en carpeta crear un peso digital de acuerdo con fuentes del mercado. Recientemente, anunció su alianza estratégica con Circle, emisor de USDC, para ofrecer servicios de dólar cripto a Pymes a través de ese PSAV.

El otro jugador es Grupo Petersen, propietario de los bancos regionales San Juan, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz. La subsidiaria que lleva la iniciativa a nivel local es San Juan Fideicomisos SA según el registro de marcas y cuenta con la colaboración de Lirium, socio cripto del Galicia y Brubank. En este caso, está más avanzado: el DIPE será emitido en la blockchain de Ethereum y hasta tiene su whitepaper como cualquier iniciativa cripto.

Ambas iniciativas coinciden en un punto: a diferencia de la estrategia retail que esbozaron Galicia, Ualá y Brubank, están orientadas a las Pymes.

El enfoque en las Pymes tiene su base en que la "banca empresa" es hoy la más redituable para las entidades por dos razones:

Por un lado, estos clientes poseen mayor "fidelidad" que el público masivo, además de que los productos son de ticket más alto.

Además, el segmento minorista hoy es más disputado, no solo en el caso de que el BCRA abra el juego a las billeteras, sino porque ya existen plataformas cripto de uso extendido.