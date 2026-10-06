La fintech oficializó el estreno de una plataforma exclusiva para activos digitales mientras avanza en su conversión a banco regulado por el BCRA

Cocos busca consolidarse como superapp financiera, compitiendo con Mercado Pago y Ualá, abriendo paso a más servicios.

Esta separación estratégica permite a Cocos avanzar con su licencia bancaria en Argentina, evitando conflictos regulatorios.

La carrera por consolidar el modelo de servicios financieros integrales en la Argentina sumó un movimiento estratégico en el terreno digital. En el marco de su plan de expansión hacia el negocio bancario tradicional, Cocos oficializó el lanzamiento de su aplicación móvil independiente Cocos Crypto, una plataforma diseñada de forma exclusiva para la custodia, compra, venta, envío y pagos con activos digitales.

La decisión implica una reorganización profunda de su plataforma original: en el corto plazo, el módulo de criptomonedas dejará de estar disponible en la aplicación principal para concentrarse en este nuevo espacio.

El desdoblamiento tecnológico responde a una lógica corporativa y regulatoria directa: la creación de un entorno autónomo busca "ampliar la propuesta de Cocos con la incorporación de nuevos productos bancarios", allanando el camino para la integración de depósitos tradicionales, líneas de crédito y herramientas transaccionales sin superponer las normativas que rigen a las entidades financieras con la operativa de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Tal como informó la compañía a sus clientes a través de sus canales oficiales, esta estrategia busca despejar el camino regulatorio.

El anuncio marca un nuevo hito en la hoja de ruta delineada por el equipo que conduce Ariel Sbdar, en momentos en que la firma ultima los detalles operativos para desplegar su propia infraestructura bancaria en la plaza local.

La comunicación de Cocos a sus usuarios

¿Cómo impacta la nueva app en los usuarios y qué trámites deben realizar?

La migración hacia la herramienta especializada no demandará transferencias complejas de tenencias ni cambios en las credenciales de acceso:

Mismo usuario y contraseña: Los clientes ingresan a la nueva aplicación utilizando las mismas credenciales que emplean habitualmente en el ecosistema Cocos, sin necesidad de realizar un nuevo proceso de enrolamiento o verificación de identidad

Sin traslado de fondos: No hace falta transferir ni mover criptoactivos de una cuenta a otra, ya que la tenencia global continúa visualizándose de forma integrada en el portfolio general de la compañía

Integración con medios de pago: Las criptomonedas conservarán su funcionalidad operativa como respaldo y medio de pago directo para los consumos realizados a través de la tarjeta de la firma

Operativa integral: La aplicación especializada concentra las funciones de compra y venta en pesos o dólares, transferencias hacia billeteras externas y recepción de transferencias en un único entorno

Desde la empresa aclararon que, si bien la sección cripto se desactivará en breve de la aplicación cabecera de inversiones en Bolsa, la experiencia patrimonial se mantendrá unificada mediante un ecosistema modular de aplicaciones conectadas.

¿Por qué Cocos separa el negocio cripto ante la llegada de su licencia bancaria?

La escisión del vertical de activos digitales se vincula directamente con la estrategia macro que venimos anticipando desde iProUP: la transformación de la sociedad de bolsa en una entidad bancaria formal y su ambición de dar vida a una superapp financiera.

Tras haber confirmado la adquisición y capitalización de una licencia bancaria -proceso que incluyó una inyección de capital superior a los u$s10 millones y la espera de la homologación final de su denominación por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA)-, Cocos necesita establecer murallas regulatorias.

La normativa vigente del Central establece límites estrictos a las entidades financieras reguladas para ofrecer o facilitar de forma directa operaciones con criptomonedas a través de sus balances comerciales.

Al estructurar a Cocos Crypto en una sociedad y una aplicación tecnológica independiente, la compañía blinda la operatoria bancaria cumpliendo rigurosamente con los marcos prudenciales exigidos por el BCRA para la captación de depósitos a la vista, cuentas sueldo y colocación crediticia.

Además, acelera la competencia de superapps posicionando su arquitectura modular para disputar el negocio financiero palmo a palmo frente a los pesos pesados del mercado como Mercado Pago, Ualá y el desembarco regional de fintechs globales como Revolut.

La estrategia también prepara nuevos lanzamientos: abre la puerta a la incorporación de préstamos comerciales, cuentas corrientes remuneradas y servicios de comercio exterior para empresas, mientras su brazo cripto suma herramientas avanzadas de staking y liquidación transaccional.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de análisis del sector tecnofinanciero. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión o custodia de activos digitales.