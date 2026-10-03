Mercado Libre enfrenta una dicotomía que concentra la atención de Wall Street: sus negocios siguen creciendo con fuerza, pero ese avance todavía no se traduce en una expansión equivalente de las ganancias. La compañía invierte en logística, entregas rápidas, crédito e inteligencia artificial, y esos desembolsos reducen la rentabilidad de corto plazo.

Para Goldman Sachs y Morgan Stanley, esa presión no invalida la apuesta por la acción. Ambos bancos esperan que la expansión del ecosistema genere mayores beneficios hacia adelante. La pregunta es cuánto tardarán las inversiones en convertirse en ganancias y qué margen tendrá la empresa para sostenerlas frente a la competencia y las condiciones económicas de América Latina.

Los últimos informes sobre el unicornio argentino parten de una cotización de u$s1.728,53. Goldman mantiene su recomendación de compra y establece un precio objetivo de u$s2.230 a doce meses, equivalente a un potencial de 29%. Morgan Stanley recomienda sobreponderar y fija un objetivo de u$s2.450, que implica una diferencia de 41,7% frente a ese precio de referencia.

Mercado Libre: más ingresos, pero menor rentabilidad

La previa de resultados de Goldman permite dimensionar la tensión. Para el tercer trimestre de 2026, el banco proyecta ingresos netos de u$s10.700 millones, un crecimiento interanual de 44%, y una ganancia operativa de u$s713 millones, aproximadamente 2% inferior a la del mismo período del año anterior.

El margen operativo se ubicaría en 6,7%, frente al 9,8% registrado un año antes. En términos simples, por cada u$s100 de ingresos, Mercado Libre conservaría unos u$s6,70 de resultado operativo, contra u$s9,80 en el tercer trimestre de 2025.

Santiago Segovia, asesor financiero y agente productor, plantea que el precio actual de la acción abre uno de los debates más relevantes para el análisis fundamental: si la caída de los márgenes representa un deterioro estructural o una inversión deliberada de capital. Algo que por el momento castiga Wall Street.

Por qué Wall Street apuesta a Mercado Libre (generado con IA)

Segovia sostiene a iProUP que la compresión de los márgenes netos, actualmente en una zona aproximada de entre 4,5% y 5,5%, no responde a una pérdida de competitividad, sino a una estrategia de fuertes inversiones.

"La compañía está destinando recursos a infraestructura logística, reducción de los tiempos de entrega, flotas y ampliación de sus centros de almacenamiento, con el objetivo de ganar una mayor cuota de mercado", explica.

Su análisis coincide con el diagnóstico de Goldman, que atribuye la presión sobre la rentabilidad a las inversiones en capacidad logística, tarjetas de crédito e inteligencia artificial, además de los costos asociados con promociones y políticas de envío.

El banco espera que el margen operativo permanezca prácticamente estable respecto del segundo trimestre. Sería una señal de estabilización, aunque todavía estaría lejos de recuperar el nivel de un año antes.

La apuesta de Wall Street por 2027

Goldman considera que la ganancia operativa y el beneficio por acción podrían mostrar una aceleración marcada desde comienzos de 2027. Su escenario contempla un crecimiento anual compuesto del beneficio por acción de 45% entre 2027 y 2029.

Ese pronóstico ayuda a explicar por qué mantiene la recomendación de compra pese a la presión actual. Si las ganancias aumentan al ritmo previsto y la cotización no sube en igual proporción, la valuación de la acción se vuelve progresivamente menos exigente.

Mercado Libre y su competencia en el ecommerce en la región

El optimismo tiene un matiz: Goldman redujo su precio objetivo desde u$s2.300 hasta u$s2.230, principalmente por cambios en los supuestos cambiarios. También recortó marginalmente sus estimaciones de ingresos y resultados para el período comprendido entre 2026 y 2028.

Para 2027, proyecta ingresos de u$s52.528 millones, una suba de 25%, y una ganancia operativa de u$s3.818 millones, con un crecimiento de 34%. El margen operativo mejoraría desde el 6,8% estimado para 2026 hasta 7,3%.

Morgan Stanley comparte la expectativa de una aceleración de la rentabilidad y considera que la reciente caída de la acción responde más a factores externos que a problemas específicos de Mercado Libre.

Segovia coincide con esa interpretación. A su juicio, Wall Street ve las inversiones actuales como "el combustible necesario" para reforzar la ventaja competitiva del unicornio frente a gigantes internacionales y rivales regionales.

Uno de los principales catalizadores sería el apalancamiento operativo: cuando la infraestructura logística madure y deje de demandar desembolsos tan intensivos, los costos fijos podrían distribuirse entre un volumen mayor de operaciones. Así, una proporción más alta del crecimiento de los ingresos llegaría a las ganancias.

Facundo Barrera, socio de Fincoach, mantiene una visión positiva de largo plazo sobre Mercado Libre y asegura que la estrategia de la firma es de buy and hold. "Es una empresa que nos encanta. Tiene un negocio muy integrado entre el comercio electrónico y los servicios financieros", explica en charla con este medio.

Análisis de Wall Street sobre la acción de Mercado Libre

Para Barrera, uno de los principales argumentos a favor de la compañía es el potencial de crecimiento que todavía conserva en América Latina. Al comparar el grado de penetración del ecommerce y de los servicios financieros de la región con otros mercados globales, considera que "todavía hay un largo camino y mucho por crecer en ambos segmentos".

En ese contexto, sostiene que las fuertes inversiones que realiza Mercado Libre son necesarias para ampliar su presencia y profundizar ambos negocios en América Latina, aunque reconoció que tienen un costo en el corto plazo.

"Estas inversiones comprimen los márgenes y pueden llevar a que el precio de la acción lateralice, porque el inversor empieza a preguntarse cuánto tiempo va a demorar Mercado Libre en obtener ganancias y empezar a capitalizarlas", señala.

Brasil sostiene el avance y Argentina muestra un consumo selectivo

El gigante sudamericano continúa siendo el principal motor comercial. Goldman proyecta para el tercer trimestre un crecimiento interanual de 33% en el valor de las ventas realizadas en la plataforma, medido en moneda local, y de 36% en los artículos vendidos.

En Argentina, espera un aumento nominal de 40% en el valor de las ventas en pesos, con una suba de 17% en los artículos y de 20% en el ticket promedio. Ese 40% no representa crecimiento real ni una expansión equivalente en dólares.

El ticket aumentaría por debajo de la inflación interanual de 33,5% utilizada en el informe. Goldman relaciona esa diferencia con una composición de compras más orientada hacia productos esenciales y menos discrecionales.

La plataforma podría seguir ampliando las unidades vendidas aun con un consumidor más ajustado. Es una señal favorable para Mercado Libre, pero no alcanza para concluir que el consumo argentino muestra una recuperación generalizada.

En México, Goldman prevé un crecimiento de 26% en moneda local, en un escenario de demanda débil y mayores restricciones sobre el capital de trabajo de los vendedores.

Segovia destaca que los ingresos de comercio electrónico y servicios financieros mantienen tasas de crecimiento robustas, favorecidas por la baja penetración relativa de esas actividades en América Latina. Ese recorrido constituye uno de los argumentos que sostienen la visión positiva de largo plazo.

Sin embargo, Barrera considera que esa presión sobre la rentabilidad no modifica la tesis de largo plazo. "Si bien en el corto plazo los márgenes pueden seguir comprimidos por las inversiones necesarias, creemos que, a largo plazo, la empresa cuenta con fundamentos sólidos para seguir creciendo", refuerza.

Entregas rápidas: oportunidad y presión sobre los costos

Morgan Stanley dedica parte de su análisis a "Envíos Agora", el servicio lanzado en una zona limitada de San Pablo que promete entregas en menos de una hora, con tiempos promedio cercanos a 40 minutos.

La oportunidad consiste en incorporar compras urgentes y frecuentes de productos para el hogar, alimentos y farmacia. Según estimaciones del banco para 2025, la penetración del comercio electrónico en alimentos en Brasil era de apenas 3%, frente a aproximadamente 18% para el comercio minorista total.

Morgan Stanley interpreta el alcance limitado del servicio como una manera de comprobar la rentabilidad por pedido antes de ampliarlo. Espera, además, costos iniciales contenidos porque el circuito conecta comercios con consumidores sin requerir una gran inversión propia en capacidad logística fija.

Goldman, en cambio, recoge la inquietud de inversores que temen una nueva presión sobre los márgenes. Los dos enfoques son compatibles: un piloto acotado reduce el gasto inicial, pero su expansión dependerá del costo de los repartos, la frecuencia de pedidos y las compras adicionales que genere.

Segovia agrega otro componente: la competencia obliga a sostener programas de fidelización, promociones y beneficios de envíos gratuitos. La compañía debe administrar esos costos con precisión mientras monitorea las estrategias de Amazon, Shopee y los actores locales de comercio y pagos.

El crédito crece y exige más provisiones

Mercado Pago constituye otro eje de expansión. Goldman estima que el volumen de pagos procesados alcanzará u$s106.616 millones en el tercer trimestre, con un crecimiento de 50% interanual en dólares.

La cartera de créditos llegaría a u$s18.313 millones, un aumento de 66%. Las tarjetas explicarían aproximadamente 55% de su expansión trimestral y representarían 48% del total.

Ese avance requiere reconocer provisiones por posibles pérdidas antes de que los nuevos préstamos generen todos sus ingresos. Goldman espera que la calidad crediticia permanezca estable y atribuye el aumento previsto de las provisiones al crecimiento de la cartera y al mayor peso de las tarjetas.

Para Segovia, la expansión de los préstamos a pequeñas y medianas empresas y consumidores provoca un incremento de las previsiones por incobrabilidad, un riesgo especialmente sensible en la Argentina, pero también presente en México y Brasil, donde Mercado Libre amplió agresivamente su ecosistema financiero.

Ese costo presiona actualmente los márgenes, pero puede sentar las bases para obtener ingresos financieros recurrentes. La condición, advierte el especialista, es mantener una gestión disciplinada de la morosidad. Si lo consigue, Mercado Crédito podría consolidarse como uno de los motores de rentabilidad de la compañía.

Qué puede impulsar la acción y cuál es el riesgo

La tesis positiva descansa en tres factores: la continuidad del crecimiento del comercio electrónico y los pagos, la maduración de las inversiones logísticas y la expansión rentable del crédito.

También será determinante el uso de inteligencia artificial. Goldman advierte que las nuevas herramientas elevan los gastos, aunque permiten mejorar la productividad de los desarrolladores. Morgan Stanley considera que las plataformas con escala, inventario, logística y atención posterior a la venta pueden beneficiarse del avance de los agentes digitales.

Pero el escenario no está libre de amenazas. Segovia identifica como principal riesgo una intensificación de la competencia que obligue a Mercado Libre a absorber más costos, aumentar subsidios o resignar comisiones para conservar su participación de mercado.

A esto se suma la exposición macroeconómica y regulatoria. Por su peso en la Argentina y Brasil, la empresa enfrenta volatilidad cambiaria, modificaciones tributarias, restricciones sobre las tasas de interés y las tarjetas de crédito, además de movimientos inflacionarios que afectan el poder adquisitivo de sus usuarios.

La apuesta de Wall Street para 2027 exige, por lo tanto, algo más que crecimiento. Mercado Libre deberá demostrar que puede ampliar ventas, pagos y crédito mientras recupera rentabilidad. La prueba decisiva será verificar si los márgenes actuales representan el piso de un ciclo de inversión o si la competencia obliga a seguir postergando la mejora de las ganancias.