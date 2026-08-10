El Gobierno publicó hace unos dísa el decreto 604/2026 que flexibiliza la exportación de productos por vía postal, medida bautizada por el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como "Temu Inverso".

El apodo apela a la misma facilidad de comprar en tiendas asiáticas pero para la venta al exterior usando el servicio postal:

Pago de impuestos y envío integrado en sitios de ecommerce

Sin topes anuales (antes eran de u$s600.000 y u$s15.000 por operación)

Menos trámites: sin inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores, ni despachantes

Según el funcionario, existen acuerdos de reciprocidad entre correos nacionales para que los envíos estén subsidiados, ventaja que Argentina aceptaba para la importación pero no para la exportación.

El decreto no solo simplifica ventas al exterior: también crea la primera gran oportunidad para que Amazon y Mercado Libre compitan en Argentina, en este caso, por las Pymes exportadoras.

Temu inverso: cómo compiten Mercado Libre y Amazon

Debido a trabas a las importaciones y acceso al tipo de cambio, Mercado Libre no tuvo la competencia de Amazon en Argentina como en Brasil y México, donde posee un share aproximado del 35% contra 20% de su rival estadounidense.

En su país natal no solo es líder absoluto: su negocio de ecommerce crece al 75% anual, cuando en los otros mercados avanza menos del 40%, según su último balance. Y ahora avanza en una batalla por el comercio digital transfronterizo.

La competencia de Mercado Libre y Amazon que abre el 'Temu Inverso'

Gastón Lavorato, CEO de Trustars, asegura que "para vender a EEUU, Amazon parte con una fuerte ventaja porque concentra una cantidad impresionante de consumidores y una infraestructura consolidada. Pero en Latinoamérica, Mercado Libre juega de local: conoce mejor la región, tiene una red logística desarrollada y un ecosistema muy integrado".

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales, añade que el unicornio "tiene la base de vendedores, el historial de reputación, un medio de pago propio y una infraestructura logística que se expande agresivamente en el país con más de u$s3.400 M de inversión en 2026".

Néstor Arranz, director de Neurolab eCommerce 360, indica que el gran diferencial de Amazon será para vender fuera de la región: "Tiene infraestructura internacional madura, una audiencia acostumbrada a comprar productos de distintos países y Fulfillment by Amazon (FBA), que permite almacenar inventario y delegar entregas, atención al cliente y devoluciones. Argentina figura entre los países admitidos", completa.

Justamente, Mercado Libre recreó FBA en su servicio Full en toda la región, a la que complementa con flotas aéreas y hasta reparto propio en algunos países. Hasta tiene licencia courier para actuar como correo internacional.

Temu inverso: el rol clave de Mercado Pago

El desafío de vender afuera no es solo logístico: es el cobro de pagos al exterior en un país que conserva trabas residuales en el mercado de cambio.

Según Lavorato, "será otro punto fuerte", ya que "hay que cobrar, liquidar divisas, gestionar impuestos y hacerlo de forma simple. Si resuelve todo el circuito de manera integrada, facilitará muchísimo la vida a miles de emprendedores y Pymes".

"Mercado Pago puede reducir una de las mayores fricciones del comercio regional: que el comprador pague con sus medios habituales, mientras el vendedor recibe una liquidación internacional previsible", agrega.

Arranz complementa que "la ventaja estará en ofrecer cuotas, crédito, prevención de fraude, conversión monetaria y una experiencia de compra local en cada país. Amazon tiene un sistema de pagos muy eficiente, pero MP conoce mejor la lógica financiera latinoamericana".

Además, la billetera azul ofrecerá un set de funciones relacionadas con la confianza del usuario local. Kupferberg, las enumera:

" Es el medio de pago de referencia para millones de argentinos "

" " Permite cobrar en dólares desde el exterior sin las fricciones de acceder a una cuenta bancaria en EEUU o PayPal "

" "Funciona como agente de percepción y retención de impuestos, así que puede adaptarse rápido a la exigencia de 'retención en la plataforma', ya tiene el circuito armado"

Todo este paquete conforma un cóctel sin igual. "Para el vendedor argentino, la clave será que la plataforma muestre antes de confirmar la operación cuánto recibirá, qué impuestos se descontarán y cuál será el costo logístico completo", resume Arranz.

Temu inverso: ventajas para los vendedores argentinos

Las dos keywords más temidas por los vendedores digitales, ya que afectan directamente al pricing, son impuestos y comisiones.

"La plataforma que automatice mejor la documentación, el cálculo de impuestos y las retenciones le va a sacar una ventaja enorme a la competencia. Muchas veces, las empresas no exportan por miedo a la burocracia más que por falta de clientes", asegura.

Arranz concide en que la plataforma que logre "invisibilizar" todos los gastos extra tendrá más éxito:

" El vendedor deberá contar con perfil exportador en ARCA, emitir factura E , informar la posición arancelaria, declarar el valor FOB y completar la DESP" (Declaración de Exportación Simplificada Postal)

, informar la posición arancelaria, declarar el valor FOB y completar la DESP" (Declaración de Exportación Simplificada Postal) "El operador postal transmitirá los datos a ARCA y se abonarán los tributos que correspondan"

Para el experto, "el nuevo sistema permite que tributos y envío se paguen durante la compra o antes del arribo del paquete. Amazon ya usa internacionalmente un Import Fees Deposit, que estima y cobra anticipadamente los gastos de importación".

El otro gran escollo son las tarifas de plataforma por cada operación, un reclamo habitual entre sellers argentinos que seguramente será definitoria en el cross-border. Por eso, Kupferberg espera una "guerra de comisiones".

Según "Amazon cobra u$s0,99 por unidad o u$s39,99 mensuales, más una comisión por categoría: 8% en computación y electrónica pagan; 15% en hogar y herramientas, etc. A eso pueden sumarse FBA, almacenamiento, publicidad y devoluciones".

El experto compara que el servicio de Mercado Libre "publica en Brasil una comisión de 12,5% para Clásica y 16,5% para Premium. En México, informa rangos de 8% a 16%; y de 12,5% a 20,5%".

La competencia, seÇµun Lavorato, se verá en "promociones, beneficios logísticos, mejores condiciones para nuevos vendedores y programas específicos para incentivar exportaciones".

Temu inverso: qué se podrá vender desde Argentina

Si bien el Temu Inverso favorecerá la exportación Pyme, hay una cuestión de la macro que puede jugar en contra: Argentina está "cara" en dólares, algo que puede evidenciarse en el testimonio en redes de turistas y restringe qué se puede vender al exterior.

Según Kupferberg, "el mayor potencial son los productos de alto valor y bajo volumen o peso, porque el costo de envío sigue siendo alto: entre el 20% y el 30% del valor. Puede ser un boom para la Pyme exportadora de nicho". Y remarca algunos sectores:

Alimentos gourmet y regionales , como miel, aceites esenciales y yerba premium

, como miel, aceites esenciales y yerba premium Vinos boutique de Mendoza y Salta

Cuero, indumentaria y diseño (polos en Tucumán y Buenos Aires)

(polos en Tucumán y Buenos Aires) Servicios y bienes del conocimiento (software, contenidos, consultorías) que ya venían exportando

Lavorato resalta que "lo verdaderamente importante es que se puede desarrollar una nueva generación de microexportadores digitales. Si se acompaña con una operatoria simple y reglas claras, el impacto para las Pymes puede ser crucial".

Con respecto a los destinos, Arranz asegura que "en Estados Unidos la ventaja de Amazon será muy difícil de discutir. Pero en Brasil y México, la competencia será mucho más pareja porque posee una infraestructura logística y financiera profundamente localizada".

La medida del Gobierno abre un negocio pero no aleja la amenaza asiática para Mercado Libre, que registró su marca de ropa Balse para competir en la región.

Según Kupferberg, el decreto no es unidireccional: también facilita el camino a Temu, Shein y AliExpress para venderle al consumidor argentino. Ya veníamos de una ola de crecimiento y Amazon ofrece envío gratis en compras desde u$s99".

Jugar de local tiene su contra. "Enfrenta una doble batalla: defender su mercado doméstico frente a la avalancha de importaciones y convertirse en el aliado del vendedor argentino que quiere exportar", dice Kupferberg.

Un nuevo partido, con nuevas reglas, que el unicornio deberá jugar contra los ecommerce más poderosos del mundo.