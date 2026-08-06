Pese a superar todas las previsiones, el unicornio sufrió una fuerte baja en la Bolsa por la presión sobre sus márgenes de rentabilidad

La caída se atribuye a la menor rentabilidad por la estrategia de inversión a largo plazo y descuentos de la compañía.

Mercado Libre presentó el miércoles el balance del segundo trimestre de 2026 y repitió un patrón: superó ampliamente las expectativas de Wall Street en materia de ingresos y ganancias, pero la acción terminó castigada en las operaciones posteriores al cierre del mercado, con caídas que llegaron a superar el 7%.

La compañía fundada por Marcos Galperin facturó u$s10.169 millones entre abril y junio, un 50% más que en el mismo período de 2025 y por encima de los u$s9.780 millones que esperaba el consenso de analistas relevado por Bloomberg. Fue, además, la primera vez en la historia de la empresa que la facturación trimestral superó la barrera de los u$s10.000 millones.

La ganancia neta también le ganó a las proyecciones: la firma reportó u$s466 millones, frente a los u$s447 millones que anticipaba el mercado. Y el resultado marcó el trigésimo trimestre consecutivo con un crecimiento de ventas superior al 30%, algo que la propia compañía calificó como el ritmo de expansión más veloz de los últimos cuatro años.

Por qué Wall Street castigó a Mercado Libre tras un balance récord

La contracara de estos resultados estuvo en la rentabilidad. El ingreso operativo llegó a u$s683 millones, pero eso implicó una baja del 17% interanual, con un margen operativo que se derrumbó desde el 12,2% de un año atrás hasta apenas el 6,7%. Fue esa compresión de márgenes, y no la facturación, lo que terminó pesando más en el ánimo de los inversores.

Pese a que la acción bajó casi 7% hasta los u$s1.792, el consenso de analistas de Wall Street pronostica un buen desempeño del papel en los próximos 12 meses.

Según MarketWatch, la recomendación es de "compra" y los precios esperados son los siguientes:

Alto: u$s2.800 (+56%)

Medio: u$s2.250 (+25%)

Low: u$s1.750 (-2%)

El balance de Mercado Libre y la mirada de Wall Street (imagen generada con IA)

La apuesta también se ve en el panel local a través de los certificados de depósito argentino (CEDEAR), el activo más operado en Argentina en 2026. El instrumento permite comprar fracciones de acciones extranjeras desde la Argentina en pesos.

Y Mercado Libre es el tercer CEDEAR preferido, detrás de Microsoft y Micron Technology, y delante de NVIDIA y el índice S&P 500.

Felipe Olmos, analista financiero con especialización en mercados de capitales, asegura que "los CEDEAR acumularon $2,82 billones en volumen operado en lo que va del año, más del doble que el segundo instrumento del ranking, que son los fondos comunes de inversión con $1,18 billones".

Así explica Mercado Libre la caída de su rentabilidad

En su carta a los accionistas, la propia empresa fue transparente respecto de esa decisión: reconoció que viene priorizando "la creación de valor de largo plazo por sobre la rentabilidad de corto plazo", una definición que explica en gran medida el nerviosismo de Wall Street. La ganancia neta, con una caída del 11% interanual, también reflejó esa misma dinámica.

Según explicó la compañía, buena parte de la presión sobre los márgenes respondió a decisiones deliberadas: los descuentos para compradores que pagan con PIX en Brasil, las bajas de comisiones a los vendedores en ese país, los mayores costos de envío y una inversión más agresiva en la captación de usuarios y en el hardware de su negocio de Acquiring, especialmente en México.

La compañía también destacó el avance de los llamados "usuarios ecosistémicos", aquellos que combinan el uso del marketplace con Mercado Pago, que crecieron 37% interanual y se consolidaron como el segmento de mayor expansión desde fines de 2023.

Qué país impulsó los ingresos récord de Mercado Libre

Como viene ocurriendo trimestre tras trimestre, Brasil fue el mercado que más impulsó los números consolidados. Los ingresos en el país crecieron 59% interanual en dólares, mientras que el volumen bruto de mercancía (GMV) subió 44% a nivel consolidado, hasta los u$s21.900 millones. El top-3 se mantuvo sin cambios:

Brasil: u$s5.530 millones, de los cuales u$s3.330 M correspondieron al marketplace y u$s2.200 M a la billetera

México: u$s2.337 millones (u$s1.450 M / u$s887 M)

Argentina: u$s1.839 (u$s667 M / u$s1.182 M)

Si bien en Argentina el negocio fintech superó al ecommerce (casi duplicándolo), la venta online creció 75% interanual, contra el 29% y el 32% de Brasil y México. También mostró mayor evolución de su negocio financiero: 41%, contar el 38% y 36% de las otras dos naciones.

Sin embargo, el negocio fintech volvió a consolidarse como uno de los pilares centrales del ecosistema. Por primera vez en su historia, Mercado Pago procesó más de u$s100.000 millones en volumen total de pagos durante un trimestre, con un salto del 56% interanual, hasta los u$s101.000 millones.

La cartera de crédito también mostró una fuerte expansión: creció 75% interanual hasta superar los u$s16.000 millones, mientras que los usuarios activos mensuales de la billetera llegaron a los 88 millones, un 30% más que hace un año. El total de activos bajo administración en Mercado Fondo alcanzó los u$s23.000 millones.

Ese impulso está directamente relacionado con la baja del umbral de envío gratuito que la empresa aplicó hace poco más de un año en el país.

Según el propio comunicado a los accionistas, esa decisión permitió que la conversión de compradores subiera 1,1 puntos porcentuales interanuales, incluso pasado un año de la medida, algo que la compañía interpretó como una señal de que el cambio en el comportamiento de los usuarios llegó para quedarse.

El plan de expansión de Mercado Libre

Otro de los datos destacados del trimestre fue el desempeño de Mercado Ads, la unidad de publicidad digital de la compañía. Sus ingresos crecieron 62% a tipo de cambio constante y, por primera vez, la empresa logró superar el 10% de participación en el mercado de publicidad digital de América Latina.

La compañía también resaltó avances tecnológicos en esta área, como el asesor de inteligencia artificial de Mercado Ads, que ya opera con vendedores a través de WhatsApp y entrega recomendaciones automáticas de presupuesto sin intervención humana.

El crecimiento del negocio viene de la mano de un plan de inversiones que no da señales de freno. En junio, la compañía había anunciado que destinará u$s4.600 millones a México durante 2026, un 35% más que en 2025. Ese plan contempla la contratación de 8.500 trabajadores, con lo cual la dotación de la empresa en el país superaría los 42.000 empleados hacia fin de año. En total, MercadoLibre habrá invertido más de u$s14.000 millones en México en los últimos seis años.

En Brasil, la compañía anunció la creación de más de 28.200 empleos logísticos durante 2026, en el marco de la expansión de su red de centros de distribución. A eso se suma la apuesta por China, donde MercadoLibre inauguró su primer centro de fulfillment y ya registra un crecimiento del 170% trimestral en ese hub, clave para sus operaciones de comercio transfronterizo.

Más allá de los números puntuales del trimestre, el trasfondo de la reacción bursátil tiene que ver con las valuaciones exigentes con las que cotiza Mercado Libre. Incluso después de la caída registrada tras el balance, la acción sigue cotizando a múltiplos elevados en relación con sus ganancias actuales y proyectadas, lo que deja poco margen para sorpresas negativas en materia de rentabilidad.