Los pagos agénticos comienzan a ganar protagonismo en el ecommerce argentino. Se trata de la implementación de operaciones iniciadas y gestionadas por agentes de inteligencia artificial en nombre de usuarios o empresas, que reemplazan la intervención humana en cada paso de la compra por un proceso automatizado, seguro y tokenizado.

Pagos agénticos: que son y cómo se prueban en Argentina

Mercado Libre y Mercado Pago representan el caso más avanzado. Su API Advanced Payments permite distribuir automáticamente fondos entre marketplace, vendedores y prestadores de servicio, acercándose a la lógica agéntica. Además, la billetera presentó a principios de año su propio Asistente Personal de IA, que promete transformar la manera en que los usuarios administran su dinero.

Con más de 100 funcionalidades, el asistente ya está disponible para todos los clientes de la cuenta digital y permite interactuar tanto por voz como por texto, simplificando operaciones cotidianas y ofreciendo un mayor control sobre las finanzas. Entre sus funciones más destacadas se encuentran:.

Pagar servicios con solo una foto de la boleta

Realizar transferencias a partir de una captura de chat

Programar recordatorios personalizados para expensas o pagos recurrentes

Controlar gastos , vencimientos y saldos disponibles

Reportar incidentes, como pérdida de tarjeta o intentos de estafa

Según Alejandro Melhem, vicepresidente senior de Mercado Pago para Hispanoamérica, "el asistente es un paso más que damos para simplificar la manera en que los usuarios se relacionan con su dinero. Cuando una persona tiene herramientas claras para organizarse, tomar decisiones y anticiparse, gana tranquilidad y control".

La funcionalidad utiliza la información disponible sobre la actividad del usuario en la plataforma, cumpliendo con estándares de autenticación, encriptación y validación de identidad.

Los puntos más importantes de las compras agénticas en Argnetina

Otros actores de peso como Tiendanube, enfocada en Pymes, también avanzaron en la materia. En 2023, lanzó Pago Nube con una inversión de u$s28 millones, y en 2026 integró MODO para ampliar alternativas de cobro.

Recientemente, integró Lumi, su nuevo agente de inteligencia artificial para ayudar a las pequeñas empresas a vender más y Chat Nube, el asistente que permite atender consultas, recomendar productos y acompañar todo el proceso de compra.

El tamaño del mercado explica la presión hacia mayor automatización. Según la CACE, el ecommerce argentino facturó $15,1 billones en 2025, equivalentes a unos u$s13.000 millones, con aplicaciones de pago representando el 67% del valor del comercio electrónico.

Pagos agénticos: cuál es el avance en Argentina

En 2026, Visa y Mastercard realizaron las primeras pruebas operativas en vivo en Argentina, conectando bancos, procesadores y comercios para ejecutar transacciones end-to-end impulsadas por IA.

Visa, junto a Santander, incluyó al país en un piloto regional con compras de libros y productos digitales mediante credenciales tokenizadas. Mastercard desplegó transacciones agénticas en América Latina y el Caribe con participación del Nación, Galicia, Itaú y Santander.

En todos los casos, los agentes completaron operaciones de productos físicos y digitales bajo consentimiento explícito de los titulares. De acuerdo con cifras de Mastercard:

79% de los usuarios abonaron con medios digitales el último año

38% de las operaciones con tarjeta de crédito

Según Néstor Arranz, CEO de Neurolab Commerce, las aplicaciones más concretas en Argentina se observan en atención conversacional, gestión de cuentas y posventa, además de pruebas de pagos iniciados por agentes en entornos controlados.

Aclara que "aún no existe un comprador autónomo de uso masivo que compare entre distintos comercios y complete la compra con nula intervención humana".

Diego Kupferberg, especialista en negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, indica a iProUP que "los casos de uso todavía son pilotos acotados, pero ya no son solo de laboratorio".

En la región, describe que "se probó la compra de libros online a través de Santander y Visa, y de chocolates en Brasil. El salto más reciente lo dio Pomelo junto con Mastercard, que ejecutó el primer pago agéntico dentro del propio chat de ChatGPT, usando una tarjeta emitida y tokenizada por Pomelo. Los pilotos hoy corren en simultáneo en varios países regionales".

Pagos agénticos: cuál es la próxima fase en Argentina

Los pagos agénticos se perfilan como una capa superior de automatización que no reemplaza a las billeteras, pero actúa como orquestador de ellas. Los agentes pueden elegir el medio de pago más conveniente, aplicar reglas de riesgo y fraude, y ejecutar la transacción vía API.

A nivel global, Visa creó un marco autorregulatorio de comercio agéntico, alineado con el Agentic Commerce Protocol que impulsa OpenAI, y desarrolló un sandbox global para integrar estas tecnologías en Argentina. Mastercard, en tanto, anunció el inminente lanzamiento de Agent Pay en América Latina, con emisores y procesadores habilitados para transacciones agénticas.

"El punto de partida es que bancos, fintech, comercios y redes necesitan intercambiar información entre sí de forma segura para que la operación fluya sin fricciones desde el chat hasta la autorización final", analiza Kupferberg.

Según analiza, la pieza que sostiene todo esto que "el agente necesita asegurar esa identidad y para eso hay que validarla. Eso se traduce en tokenización (los datos reales de la tarjeta se reemplazan por tokens), autenticación biométrica y verificación del consentimiento real de una persona".

Aunque existen capas de prevención de fraude específicas, el experto aclara que la trazabilidad de las decisiones del agente y atribución de responsabilidades ante un error "todavía son puntos abiertos, sin marco regulatorio cerrado".

Arranz añade que la interoperabilidad entre agentes y redes de pago no busca reemplazar tarjetas ni bancos sino agregar una capa de autorización verificable: "El usuario define un mandato –qué puede comprar el agente, en qué comercio, hasta qué importe y por cuánto tiempo– y el proveedor de pagos convierte la autorización en un token único".

Detalla que el comercio "procesa la operación mediante su adquirente habitual", mientras protocolos como UCP y AP2 de Google o el Agentic Commerce Protocol de OpenAI y Stripe "crean un lenguaje común entre agentes, comercios y proveedores de pago". En cuanto a la evaluación de la operación más conveniente, expresa que la IA convierte a las instrucciones del usuario en "restricciones y preferencias".

"Primero, descartan las ofertas que no cumplen condiciones básicas como presupuesto, stock o medios de pago, y luego comparan opciones considerando precio final, cuotas, promociones bancarias, reputación del vendedor, velocidad de entrega, políticas de devolución y el historial del usuario", añade Arranz.

En el plano empresarial, la adopción inicial se dará en casos B2B y B2B2C: gestión automática de cobros recurrentes, conciliación de pagos en marketplaces, liquidación de fondos entre múltiples partes y atención al cliente, en el que un asistente de IA pueda ofrecer opciones de pago, aplicar descuentos y cerrar la venta sin intervención humana.

Para Kupferberg, hoy el sistema funciona más como un esquema de "autorización + ejecución dentro de reglas" que como una inteligencia que optimiza activamente entre múltiples variables, como cuotas, promociones, millas. "Esa capa de comparación más sofisticada aparece mencionada como objetivo del ecosistema, pero todavía no como una funcionalidad documentada en producción", completa.

La clave, advierte Arranz, es que "la mejor compra" no es un concepto neutral: depende de las variables que utiliza el agente, el peso que les asigna y los intereses comerciales detrás de cada recomendación. "Por eso, además de eficiencia, estos sistemas deberán garantizar transparencia y explicar por qué eligieron un producto, un vendedor y un medio de pago determinado", concluye.