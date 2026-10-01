Bitcoin avanzó 42% entre julio y septiembre, impulsado por las compras institucionales y las novedades regulatorias, y quedó cerca de sus máximos anuales

Exenciones regulatorias de la SEC y el historial del cuarto trimestre (77% promedio) sugieren más optimismo para la criptomoneda.

La suba se vincula a recompras de deuda del Tesoro de EE.UU. y la reanudación de compras de grandes inversores, como Strategy.

Bitcoin subió un 42% en el tercer trimestre de 2026, superando los u$s80.000 por factores financieros y el renovado interés inversor.

Bitcoin protagonizó una recuperación contundente durante el tercer trimestre de 2026, con una suba del 42% que lo llevó desde los mínimos registrados en junio hasta valores cercanos a sus máximos desde enero.

La recuperación estuvo impulsada por una combinación de factores financieros, avances regulatorios y un renovado interés de los grandes inversores por la principal criptomoneda.

Por qué Bitcoin subió 42% durante el tercer trimestre de 2026

El cambio de tendencia resulta significativo si se considera que Bitcoin terminó junio cerca de los u$s60.000, después de atravesar un período de debilidad que comprometía niveles de cotización relevantes.

Al cierre de septiembre, la criptomoneda supera los u$s80.000 y se negocia alrededor de los u$s83.000, una cotización cercana a sus máximos desde enero.

Con estos valores, el activo quedó a solamente un 4% de recuperar todas las pérdidas acumuladas durante 2026, después de protagonizar su mejor trimestre desde finales de 2024.

La aceleración de las últimas seis semanas explica buena parte del movimiento, que coincidió con el anuncio del Tesoro estadounidense sobre mayores recompras de deuda a largo plazo.

Manuel Pinto, responsable de inversión de XTB, destacó la relación temporal entre ambos acontecimientos y señaló: "Desde el 19 de agosto avanza un 29,8%, coincidiendo con el anuncio de mayores recompras de deuda a largo plazo del Tesoro".

Cómo influyó la deuda de EE.UU. en la cotización de Bitcoin

El comportamiento de los bonos estadounidenses también modificó las decisiones de inversión, porque las ventas de títulos públicos reflejaron preocupaciones sobre la situación fiscal y la capacidad de respuesta de la Administración Trump.

La presión vendedora redujo los precios de los bonos y elevó sus rendimientos, una dinámica que favoreció el interés por instrumentos alternativos, entre ellos las criptomonedas.

Durante septiembre, el rendimiento del bono estadounidense a diez años avanzó 54 puntos básicos, su mayor incremento mensual desde octubre de 2024, en medio de esas tensiones financieras.

Pinto aclaró que la coincidencia entre las recompras y el avance de Bitcoin no permite establecer una relación causal, aunque destacó el comportamiento simultáneo de ambos mercados.

En palabras del responsable de inversión de XTB, la evolución de los activos refleja que "el deterioro de los bonos ha convivido con un fuerte apetito por determinados activos de riesgo".

A las preocupaciones financieras se sumaron acontecimientos políticos y regulatorios: el 15 de septiembre, el Congreso estadounidense bloqueó la Clarity Act, mientras que un día después la Reserva Federal reanudó las subidas de tasas.

El 17 de septiembre, la SEC emitió una exención que permitirá negociar acciones tokenizadas durante cinco años, una decisión que aportó optimismo regulatorio y compensó parte del impacto político anterior.

Qué impulsó las compras institucionales de Bitcoin

La recuperación también coincidió con un cambio en la estrategia de los grandes compradores, después de que Strategy retomara las adquisiciones de Bitcoin y recuperara la confianza de los inversores.

La compañía, considerada la mayor acumuladora corporativa de la criptomoneda, había generado preocupación al apartarse de su tradicional política de comprar y mantener activos, sin contemplar ventas.

Los fondos cotizados de Bitcoin, conocidos como ETF, también recuperaron protagonismo y durante la semana pasada registraron nuevamente un saldo comprador neto en el acumulado de 2026.

La combinación de estas operaciones empresariales e institucionales reforzó la demanda del activo y acompañó la recuperación que permitió alcanzar una valorización trimestral del 42%.

Las estadísticas históricas agregan otro elemento de interés para los inversores: el cuarto trimestre representa el período más alcista de Bitcoin, con una revalorización promedio del 77% durante los últimos tres meses del año.