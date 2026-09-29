Carolina Gama, Country Manager de Bitget en Argentina, analiza que BTC acumula un avance de 40% trimestral, pese a que ETF de Bitcoin moderan sus entradas

La criptomoneda acumula una subida trimestral superior al 40%, superando a otros activos tradicionales como el oro y las acciones del mercado global.

El rendimiento del bono a 10 años alcanzó el 5,25%, su nivel más alto desde 2007, mientras los ETF spot de Bitcoin moderaron su demanda institucional.

Bitcoin se mantiene por encima de los u$s83.000, sosteniendo su valor pese al incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Bitcoin (BTC) se mantiene por encima de los u$s83.000 pese al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, con compradores entrando alrededor de los u$s82.500.

El movimiento es destacable, considerando que el rendimiento del Treasury a 10 años se mantiene cerca del 5,25%, su nivel más alto desde 2007.

Los ETF spot de Bitcoin registraron entradas de alrededor de u$s31 millones el lunes, frente a los u$s134 millones del viernes, algo que sugiere que la demanda institucional se moderó algo.

Aun así, Bitcoin acumula una subida de más de 40% en este trimestre, y supera ampliamente al oro, las acciones y otros activos importantes.

El RSI en 62 apunta a una presión compradora positiva, pero todavía no a niveles extremos.

Por ahora, la capacidad de Bitcoin para mantenerse por encima de los u$s82.500 será importante mientras el mercado evalúa si la fortaleza actual puede mantenerse pese a un entorno macroeconómico menos favorable.

*Por Carolina Gama, Country Manager de Bitget en la Argentina