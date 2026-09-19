Bitcoin vuelve a mirar los u$s100.000 y una nueva proyección señala qué factores económicos podrían impulsar su precio hacia 2027. Los detalles

Analiza demanda institucional y menor volatilidad, previendo hasta u$s1 millón en proyecciones a largo plazo.

Matthew Sigel de VanEck basa su pronóstico en el endeudamiento gubernamental y condiciones de liquidez.

Bitcoin superó los u$s80.000 y VanEck proyecta que alcanzará los u$s100.000 para 2027.

Bitcoin volvió a superar los u$s80.000 y recuperó protagonismo entre inversores, mientras nuevas señales sobre las cuentas públicas estadounidenses reavivaron el debate sobre su papel como activo alternativo dentro del mercado.

Matthew Sigel, jefe de investigación de activos digitales de VanEck, sostiene que el endeudamiento gubernamental y las condiciones de liquidez podrían impulsar una suba hasta los u$s100.000 durante 2027.

¿Por qué VanEck espera que bitcoin llegue a u$s100.000?

Sigel presentó su pronóstico durante el programa Squawk Box Asia de CNBC, mientras bitcoin recuperaba los u$s80.000 el 18 de septiembre, después de una semana marcada por decisiones monetarias y regulatorias estadounidenses.

La cotización de bitcoin resistió el aumento de las tasas de interés decidido por la Reserva Federal y también el freno al avance de la Ley Clarity dentro del Senado estadounidense.

Según el investigador, ambos acontecimientos no alteran su tesis principal, porque el deterioro de las cuentas fiscales mantiene vigente el interés por bitcoin como alternativa frente a los activos tradicionales.

El ejecutivo considera poco probable que el elevado endeudamiento gubernamental encuentre una solución rápida, escenario que, según su interpretación, podría sostener condiciones favorables para bitcoin mediante eventuales cambios en la liquidez.

Sigel también destacó que la volatilidad de bitcoin cayó aproximadamente a la mitad respecto de la registrada hace cuatro años, mientras el mercado de opciones muestra una valoración superior para las opciones de venta.

¿Qué factores pueden impulsar el precio de bitcoin?

Otro elemento incorporado al análisis fueron las recompras de bonos del Tesoro estadounidense, operaciones que, según Sigel, provocaron una importante cobertura de posiciones cortas y modificaron las condiciones del mercado.

Sigel también detectó señales de demanda institucional, a partir de conversaciones con asesores y fondos soberanos que le permitieron identificar operaciones de compra entre grandes inversores del mercado.

La interpretación de Sigel vincula estas señales con un mercado en transformación, donde las condiciones fiscales, monetarias y financieras adquieren relevancia para evaluar la demanda institucional de bitcoin en los próximos años.

En ese escenario, una eventual reducción de la liquidez podría beneficiar al activo, de acuerdo con la lectura del ejecutivo sobre el impacto que tendría la política financiera sobre su comportamiento general.

La meta de u$s100.000 para 2027 no constituye una nueva proyección de Sigel, quien ya había planteado ese objetivo en abril y volvió a mencionarlo durante agosto.

Su escenario contempla además que bitcoin alcance una cotización de u$s500.000 para 2029 y una proyección de largo plazo de u$s1 millón, dentro de una tesis basada en diferentes horizontes temporales.

Con bitcoin por encima de los u$s80.000, alcanzar los u$s100.000 exigiría una suba cercana al 29%, mientras las metas posteriores implicarían incrementos considerablemente mayores y corresponden a horizontes diferentes.