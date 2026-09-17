Coinbase diversifica sus ingresos más allá del contado en cripto y apunta a ganar escala en nuevos productos financieros dentro de una sola plataforma

La directora financiera Alesia Haas informó la expansión del mercado direccionable y más de un millón de suscriptores en Coinbase One.

Coinbase avanza en su transformación hacia un "exchange total" y ya integra derivados, mercados de predicción y contratos de materias primas junto a la compraventa de criptomonedas al contado, según explicó su directora financiera, Alesia Haas, en una conferencia de Citi Research realizada esta semana en Nueva York.

La ejecutiva sostuvo que el mercado direccionable de la compañía se amplió de forma sustancial en el último año y medio: de operar casi exclusivamente en cripto al contado, Coinbase pasó a ofrecer derivados, mercados de predicción, contratos vinculados a metales y materias primas, y explora acciones tokenizadas para clientes fuera de Estados Unidos.

Por qué Coinbase se aleja del negocio al contado

La estrategia responde a un problema conocido en el sector: los ingresos de un exchange concentrado en cripto al contado varían fuertemente cuando baja el interés por los activos digitales. Haas explicó que sumar más productos permite diversificar esas fuentes de ingresos y que los usuarios operen distintos activos desde una sola plataforma.

Los derivados y los mercados de predicción son, según la directora financiera, las áreas donde la empresa ve mayor escala y mejor ajuste entre producto y mercado.

A eso se suman las stablecoins y los pagos, negocios que generan actividad más frecuente y menos atada a un pico especulativo puntual. A largo plazo, Coinbase quiere reunir todos los activos negociables en una misma infraestructura tecnológica, lo que habilitaría el margen cruzado entre productos.

Mercados de predicción: un millón de suscriptores en Coinbase One

Coinbase lanzó sus mercados de predicción en enero de este año y desde entonces amplió los contratos disponibles, incluidos los binarios sobre criptomonedas y los Combos, que permiten apostar a movimientos de precio de corto plazo sin comprar el activo subyacente.

Por ahora, casi toda esa actividad proviene de usuarios que ya operaban en la plataforma, no de campañas de captación, y la empresa asegura que esos ingresos son incrementales y no canibalizan sus otros productos.

En paralelo, Coinbase One, el programa de membresía paga de la empresa, superó el millón de suscriptores en el segundo trimestre, un hito que Haas destacó por haber ocurrido en un período de debilidad del mercado cripto. Sus beneficios hoy están concentrados en la negociación al contado, pero la compañía estudia extenderlos a derivados y mercados de predicción.

Acciones tokenizadas y la apuesta por Base

Coinbase explora ofrecer acciones tokenizadas respaldadas uno a uno en Base, su blockchain de capa 2, para clientes fuera de Estados Unidos. El proyecto no es una novedad aislada: Base ya había lanzado sus primeras acciones tokenizadas de empresas como Apple y NVIDIA bajo el estándar B20, con autocustodia total y uso dentro del ecosistema DeFi de la red.

Haas definió a estos instrumentos como un "valor más", que combina los derechos de propiedad de una acción tradicional con la posibilidad de autocustodia y transferencia fuera del sistema bancario clásico.

La compañía también atribuye parte de sus mejoras de productividad al uso de inteligencia artificial en el desarrollo de software, en línea con la infraestructura que ya despliega para que agentes de IA paguen y operen de forma autónoma a través de su protocolo x402, que a comienzos de septiembre ya acumulaba más de 205 millones de transacciones entre sistemas automatizados.

El horizonte regulatorio en Estados Unidos

Haas expresó optimismo cauteloso sobre la votación de procedimiento prevista en el Senado estadounidense para el 15 de septiembre sobre la Digital Asset Market Clarity Act, la ley que busca repartir la supervisión del mercado cripto entre la SEC y la CFTC. Aclaró, sin embargo, que la hoja de ruta de Coinbase no depende de un único resultado legislativo, ya que ambos organismos también avanzan con reglas propias.

En materia de costos, la compañía espera que sus gastos de 2026 se mantengan en niveles similares a los de 2025, salvo por los cambios asociados a las recompensas en USDC, mientras sostiene sus inversiones en Base, acciones tokenizadas y pagos agénticos.

Para el ecosistema fintech argentino, donde el uso de stablecoins ya forma parte del ahorro cotidiano, el avance de estas herramientas (que ya suman más de 69.000 agentes de IA operando de forma autónoma en la red de Coinbase) anticipa qué tipo de productos podrían llegar a la región cuando la regulación local los habilite.