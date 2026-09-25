Los fondos están en cuentas de Capstone y fueron utilizados para canalizar transferencias bancarias relacionadas con las empresas cripto

El decomiso amenaza la continuidad de EQIBank y reabre el debate sobre la banca tradicional y los intermediarios de cripto.

Fondos estaban en Wells Fargo y JPMorgan. EQIBank, que reclama u$s89M, instruyó operaciones vía Capstone como intermediario.

EE. UU. busca decomisar u$s84.2M ligados a Capstone Ltd. por transferencias bancarias asociadas a Tether y Bitfinex.

Los Estados Unidos busca decomisar u$s84.2 millones vinculados a cuentas de Capstone Ltd., una empresa que, según los fiscales, habría sido utilizada para canalizar transferencias bancarias relacionadas con Tether y Bitfinex.

La demanda civil de decomiso fue presentada el 15 de julio e involucra fondos que estaban depositados principalmente en cuentas de Wells Fargo y JPMorgan Chase.

El caso también involucra a EQIBank, una entidad con licencia en Dominica que, de acuerdo con los documentos judiciales, habría instruido parte de las operaciones.

La presentación del gobierno estadounidense constituye una acusación dentro de un proceso civil de decomiso y no implica que exista una decisión judicial definitiva sobre la ilegalidad de las transferencias ni sobre la responsabilidad de Tether o Bitfinex.

Qué fondos busca decomisar los Estados Unidos

Los documentos judiciales identificaron cerca de u$s79,11 millones en una cuenta de Wells Fargo Securities a nombre de Capstone.

A esa suma se agregan aproximadamente u$s1,86 millones de una cuenta de Wells Fargo Bank y u$s2.06 millones de JPMorgan Chase, además de tenencias de USDT. En conjunto, los activos alcanzan unos u$s84,2 millones.

Según la acusación de los fiscales, Capstone habría funcionado como intermediaria para realizar transferencias bancarias en los Estados Unidos vinculadas a Tether y Bitfinex.

La compañía habría utilizado sus propias cuentas para mover fondos que, de acuerdo con el gobierno, estaban relacionados con operaciones instruidas por EQIBank.

El vínculo es relevante porque esta estructura habría permitido canalizar dinero a través del sistema bancario estadounidense mediante una empresa intermediaria, en lugar de que las compañías cripto realizaran directamente determinadas operaciones.

EQIBank reclama los fondos y advierte por su situación

EQIBank también quedó involucrado en la disputa. La entidad presentó una solicitud para recuperar los activos incautados, pero un juez federal rechazó esa moción después de que el gobierno iniciara formalmente el proceso civil de decomiso.

El banco sostiene que los u$s89 millones incautados por las autoridades estadounidenses representan cerca de 80% de sus tenencias monetarias.

EQIBank incluso advirtió que la pérdida definitiva de esos recursos podría poner en riesgo su continuidad y llevarlo a una eventual liquidación.

La diferencia entre los aproximadamente u$s89 millones reclamados por EQIBank y los u$s84,2 millones incluidos en la demanda de decomiso responde a presentaciones judiciales diferentes. Por ahora, el proceso no resolvió de manera definitiva la titularidad de los activos.

Tether minimiza su exposición a EQIBank

En paralelo, Tether confirmó que mantiene activos en EQIBank, aunque aseguró que su exposición representa menos del 0,034% de sus activos totales.

Según la información financiera de la compañía, Tether reportaba unos u$s187.750 millones en activos, por lo que ese porcentaje equivale a menos de aproximadamente u$s63.8 millones.

El dato permite dimensionar el vínculo de Tether con la entidad, aunque no significa que todo ese monto esté necesariamente involucrado en la demanda de decomiso presentada por Estados Unidos.

Tampoco existe, según la información disponible, una decisión judicial que determine que los fondos de Tether sean objeto del decomiso.

El caso vuelve a poner el foco sobre las relaciones bancarias de las empresas cripto y el uso de intermediarios para acceder a servicios financieros tradicionales.

Por ahora, la disputa por los u$s84,2 millones continúa abierta, mientras EQIBank intenta recuperar los fondos y los fiscales estadounidenses buscan que queden definitivamente decomisados.