Los ETF de Bitcoin captaron casi u$s1.000 millones en EE.UU., impulsados por la demanda institucional y la renovada demanda de inversiones de riesgo

Este flujo responde a cambios en las expectativas de tipos de la FED y una rotación de capital hacia Bitcoin, consolidando su adopción financiera.

Los fondos IBIT de BlackRock, ARKB de Ark y FBTC de Fidelity lideraron la demanda institucional, reflejando una amplia participación en el mercado.

Los ETF de Bitcoin al contado en EE.UU. registraron entradas netas por u$s998,95 millones, marcando su mayor flujo diario desde octubre tras el repunte de BTC.

Los ETF de Bitcoin al contado en los Estados Unidos arrancaron la semana con entradas netas por u$s998.95 millones, gracias al renovado apetito por el riesgo, una fuerte demanda institucional y la cobertura de posiciones cortas.

El flujo representó la mayor entrada diaria para estos productos desde el 6 de octubre de 2025, cuando captaron aproximadamente u$s1.200 millones, y coincidió con un repunte de Bitcoin por encima de los u$s87.000.

Los flujos hacia los ETF fueron encabezados por los principales productos del mercado, donde IBIT, el fondo de Bitcoin de BlackRock, recibió u$s381,4 millones, mientras que ARKB –gestionado por Ark y 21Shares–, captó u$s289,1 millones.

Por otro lado, el fondo FBTC, de Fidelity, registró entradas por u$s238,8 millones, de acuerdo con datos de SoSoValue citados por The Block.

La distribución mostró que el movimiento no dependió exclusivamente de un único fondo, sino que los productos de Grayscale, Bitwise y Morgan Stanley también finalizaron la sesión con entradas positivas, lo que apunta a una participación más amplia dentro del segmento de ETF al contado.

Por qué fue el boom de las entradas de los ETF

Pablo Monti, Brand Spokesperson del exchange BingX, le explicó a iProUP que "la entrada récord en los ETF spot de Bitcoin responde, sobre todo, a un cambio en las expectativas macro".

"Las declaraciones de Christopher Waller, señalando que estaría dispuesto a mantener los tipos si la inflación continúa moderándose, redujeron la percepción de que la FED tendría que seguir endureciendo su política monetaria y dieron un nuevo impulso a los activos de riesgo", aseveró.

Y añadió: "A esto se sumó el efecto de las medidas anunciadas previamente por el Tesoro de los Estados Unidos para aumentar al menos al doble sus recompras de deuda de largo plazo, que contribuyeron a aliviar las rentabilidades de los bonos y a mejorar las condiciones de liquidez".

Pero hay un segundo factor, según el especialista, que es la entrada de capital no fue simplemente una vuelta generalizada al mercado cripto, sino que se produjo una rotación hacia Bitcoin.

"Los ETF estadounidenses llegaron a registrar unos u$s731 millones de entradas en una sola jornada, con IBIT concentrando una parte muy significativa del flujo, algo que algunos analistas interpretaron como una señal de asignación institucional", precisó

Después de varias semanas de salidas, el especialista manifestó que esto sugiere que algunos inversores están aprovechando la corrección para reconstruir exposición a BTC: "Más que hablar de una nueva ola de demanda estructural, hablaría de una recuperación de los flujos institucionales favorecida por el cambio de expectativas sobre tipos, con BTC actuando como el principal receptor de esa rotación", agregó.

¿Por qué los ETF son tan importantes y sostienen a BTC?

Estos vehículos permiten a inversores tradicionales obtener exposición al precio de Bitcoin a través de cuentas de corretaje convencionales, sin necesidad de administrar directamente claves privadas o acudir a una exchange.

Esa estructura también facilita que determinados inversores institucionales incorporen exposición al activo dentro de marcos operativos y regulatorios que ya conocen.

El repunte del precio coincidió además con una fuerte ola de liquidaciones en el mercado de derivados, donde las liquidaciones de posiciones cripto alcanzaron aproximadamente los u$s1.060 millones en las últimas 24 horas, de los cuales u$s844 millones correspondieron a posiciones cortas, según datos de CoinGlass,

La principal razón por la que los ETF en spot tienen tanto peso es porque crearon un puente entre el mercado financiero tradicional y Bitcoin, ya que cuando entra capital en estos productos, los mecanismos de creación de participaciones terminan generando compras de BTC para respaldar esa exposición. Cuando hay reembolsos, ocurre el proceso contrario.

"No es simplemente exposición a través de un derivado, ya que existe una conexión directa con el mercado de BTC. Además, el ETF permite que fondos, gestores y otros inversores institucionales accedan al activo a través de una estructura regulada y dentro de sus canales habituales de inversión, sin tener que gestionar directamente custodia o infraestructura cripto", subrayó.

Sostuvo que el tamaño que alcanzaron estos vehículos hizo que los flujos puedan tener un impacto relevante sobre la dinámica de oferta y demanda: "A partir de ahí se genera un efecto que considero especialmente importante, donde los ETF convirtieron a Bitcoin en un activo cada vez más integrado en las decisiones de asignación de capital de los inversores tradicionales", expresó.

¿Qué pasará con los ETF?

Para los próximos días, la evolución de los flujos hacia los ETF será una de las principales referencias que seguirá el mercado y los inversores: si las entradas siguen de manera sostenida, podrían ofrecer evidencia de una recuperación más persistente de la demanda.

Sin embargo, si el flujo se reduce rápidamente, la jornada del lunes podría quedar como un episodio excepcional dentro de un mercado todavía sensible a los factores macroeconómicos y al posicionamiento en derivados.

Por su parte Bitcoin y Ether también dejaron niveles relevantes para los operadores, ya que BTC buscó consolidarse por encima de y$s85.000, mientras que ETH avanzó 2,5%, hasta aproximadamente u$s2.730.

Es por eso que la permanencia de ambos activos sobre esas zonas, acompañada por nuevos flujos hacia los ETF, será seguida de cerca por los participantes del mercado. El desafío para el mercado será determinar si se trata del comienzo de una recuperación sostenida de la demanda o de un movimiento acelerado por el cierre de posiciones bajistas.

Monti mencionó que cuando hay entradas importantes, pueden aportar una demanda estructural que ayude a absorber parte de la oferta disponible; y cuando hay salidas sostenidas, el efecto puede ser exactamente el contrario.

"Por eso hablaría más de un nuevo canal estructural de demanda que de un mecanismo que garantice un suelo para BTC: los ETF pueden amplificar tanto las fases alcistas como las correcciones", concluyó Monti.