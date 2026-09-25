La CEO global del exchange afirmó que el fondo de protección supera el monto sustraído, que las wallets frías permanecen seguras y que parte de los activos ya fueron recuperados. No obstante, los retiros continúan suspendidos mientras se investiga la causa del ataque.

En un intento por llevar tranquilidad a los usuarios y responder rápidamente a la incertidumbre, la CEO global de Bitget, Gracy Chen, realizó una transmisión en vivo en la red social "X" para explicar el incidente de seguridad que afectó aproximadamente unos u$s351,6 millones.

La ejecutiva aseguró que la exchange dispone de un fondo de u$s464 millones para cubrir la pérdida y aseguró que los saldos de los clientes están a salvo.

La aparición pública sumó precisiones al comunicado inicial: según Chen, la mayor parte de los fondos de la plataforma y de sus usuarios se encuentra en wallets frías que no fueron comprometidas.

También afirmó que, al momento de la transmisión, el equipo "no detectaba nuevas transferencias anómalas y que una parte de los fondos ya había sido recuperada", aunque no detalló el importe.

Un fondo de protección superior al monto afectado

Chen explicó que el Fondo de Protección de Bitget fue creado antes del colapso de FTX en 2022 y que sus activos se encuentran en direcciones públicas que los usuarios pueden consultar desde el sitio oficial.

Las claves del hackeo a Bitget (generado con AI)

"El monto sustraído es inferior al tamaño de nuestro Fondo de Protección público", señaló durante la transmisión.

Tomando como referencia los u$s464 millones informado, el fondo supera en 112,4 millones la totalidad del incidente, ya que representa el 75,8% de ese valor, antes de considerar, por supuesto, las recuperaciones ya anunciadas por la CEO.

La posibilidad de consultar las direcciones aporta transparencia sobre los activos allí depositados. Sin embargo, la cobertura efectiva también depende de su valoración y disponibilidad al momento de utilizarlos.

En su intervención, Chen rechazó la comparación con un "Bybit 2.0", en alusión a la exchange a la que robaron u$s1.500 millones, y describió el monto como más "manejable". Esa evaluación corresponde a la ejecutiva: para los clientes, los indicadores decisivos serán la cobertura efectiva de la pérdida y el restablecimiento de los retiros.

Cómo fue el hackeo millonario a Bitget

Según el aviso de seguridad de Bitget al que tuvo acceso iProUP, el incidente fue detectado a las 18:31 UTC del 24 de septiembre de 2026, cuando sus sistemas identificaron transferencias no autorizadas desde algunas hot wallets. La empresa informó que activó inmediatamente sus protocolos de emergencia.

Durante el vivo, Chen explicó que Bitget utiliza una arquitectura de tres capas: hot, warm y cold. La brecha habría afectado principalmente a la capa caliente y, en menor medida, a la intermedia.

"La capa fría es donde se mantiene la mayor parte de los fondos de la plataforma y de los usuarios", afirmó. Según su declaración, esa capa permaneció completamente segura.

Antes de la comunicación oficial, investigadores independientes habían señalado movimientos sospechosos por entre u$s178 millones y u$s183 millones. Las estimaciones aumentaron a medida que se identificaron nuevas operaciones, hasta el monto informado por la compañía.

El analista Emmett Gallic, de Arkham Intelligence, en X, había descrito transferencias desde tres wallets calientes y una dirección etiquetada como fría, con activos como ETH, BNB, AVAX y USDT0.

El operativo de Bitget para rescatar los fondos robados

Chen identificó a XRP, Avalanche, Ethereum, BSC y Arbitrum como las principales redes utilizadas para mover los fondos sustraídos. Aseguró que las transferencias anómalas habían sido identificadas, marcadas y registradas.

La ejecutiva explicó que Bitget trabaja con organizaciones vinculadas a esas redes, otros exchanges y especialistas en seguridad blockchain. Mencionó contactos con Bybit, MEXC, Binance y OKX, y señaló que la mayoría había respondido. Según su relato, una parte del dinero fue enviada a plataformas de intercambio.

También destacó la colaboración con SEAL 911 y otros equipos especializados. Para ilustrar su relación previa con estos investigadores, relató que la habían ayudado a identificar y recuperar fondos después de que su wallet personal de MetaMask, que contenía unos u$s80.000, fuera comprometida más de un año y medio atrás. Ese antecedente es independiente del incidente actual.

"Parte de los fondos ya fue recuperada", afirmó Chen, sin precisar cuánto ni en qué activos. Hasta que se publique ese detalle, no es posible calcular la pérdida neta definitiva.

Chen dijo que Bitget considera probable la participación de un grupo norcoreano, aunque reconoció que todavía no existe certeza sobre la identidad de los responsables.

Describió a los atacantes como profesionales y planteó que podrían haber preparado la operación durante un período prolongado.

Se trata de una hipótesis de la compañía, no de una atribución confirmada. La causa raíz y el mecanismo de acceso continuaban bajo investigación al momento de la transmisión.

La empresa también informó que notificó formalmente a las autoridades y que movilizó a sus equipos de seguridad, tecnología, producto y marketing. Durante el vivo, Chen aseguró que seguía en contacto con los responsables internos de la respuesta.

Qué pasa con las criptomonedas de los usuarios

Bitget sostiene que los saldos de las cuentas son correctos y que los activos de sus clientes están protegidos. Los depósitos y las operaciones de trading continúan habilitados.

Los retiros, en cambio, permanecen temporalmente suspendidos hasta completar la revisión de seguridad. Chen insistió en que la empresa busca evitar una interrupción prolongada, pero no anunció un horario de reapertura.

La suspensión no demuestra por sí sola insolvencia, aunque limita el acceso inmediato de los usuarios a sus fondos. Asimismo, que no se hayan observado nuevas transferencias anómalas es una señal favorable, pero no reemplaza la confirmación técnica de que el acceso del atacante fue eliminado.

En su comunicado inicial, Bitget comprometió actualizaciones cada hora y un informe completo en un plazo de 24 horas, con el análisis de la causa y las medidas correctivas.

La respuesta del mercado y las señales a seguir

En el corte de precios citado por la información inicial, BGB registraba una baja del 2,9% después de recuperar parte de la caída. Bitcoin y ether mostraban retrocesos del 0,29% y del 0,2% en 24 horas, respectivamente. Esos movimientos no permiten establecer por sí solos el efecto del incidente sobre el mercado general.

La cobertura inicial situó el caso entre los mayores hackeos de 2026 y mencionó otro ataque reportado contra Liquid Network por u$s320 millones durante septiembre. Esas comparaciones requieren corroboración independiente y no determinan la capacidad de Bitget para responder a sus obligaciones.

Para los usuarios, el principal respaldo anunciado es un fondo de protección cuyo valor supera la pérdida estimada. La transmisión de Chen añadió explicaciones sobre la custodia, las gestiones de recuperación y la respuesta operativa. La publicación de resultados verificables y la normalización de los retiros serán los pasos necesarios para convertir esos compromisos en confianza.