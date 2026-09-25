El CLARITY Act quedó trabado en el Senado, pero Bitcoin resiste: compras institucionales por u$s1.360M sostienen el ciclo. Las claves.

La resiliencia de Bitcoin muestra que flujos de capital global y liquidez de Wall Street prevalecen sobre incertidumbre regulatoria.

La cotización de las principales criptomonedas suele reaccionar con hipersensibilidad ante las novedades políticas provenientes de Washington. Sin embargo, el comportamiento reciente del mercado evidenció que la dinámica de precios responde a fuerzas macroeconómicas y flujos de capital que trascienden el debate parlamentario estadounidense.

Pese a que el Senado de los Estados Unidos no logró hacer avanzar el CLARITY Act -el proyecto normativo diseñado para brindar un marco de supervisión integral al ecosistema de activos virtuales-, Bitcoin continuó firme por encima de los u$s80.000, acumulando una suba cercana al 10% durante septiembre de 2026.

La resiliencia del activo digital ratificó que el apetito institucional y la búsqueda de cobertura en carteras globales prevalecen frente a la incertidumbre regulatoria inmediata.

Por qué el freno al CLARITY Act no descarriló la tendencia de Bitcoin

La falta de tratamiento legislativo generó volatilidad de corto alcance, pero no logró quebrar la estructura de mercado. En diálogo con iProUP, Patricio Mesri, Country Manager de Bybit para América Latina, explicó los límites del impacto político en la cotización:

Efecto de corto plazo vs. definición de ciclo: "El CLARITY Act podía funcionar como un catalizador de corto plazo, pero no como el factor que definiera el ciclo de Bitcoin. Si se aprobaba, probablemente hubiéramos visto un pequeño overshoot inicial por el impacto positivo de la noticia y la mayor claridad regulatoria", remarcó Mesri

Mirada en los fundamentos reales: El directivo de Bybit destacó que, aun sin sanción legislativa, "la expectativa era que Bitcoin continuara siguiendo factores mucho más amplios: liquidez, demanda institucional, apetito por riesgo y el comportamiento general de los mercados. Y eso es, en cierta medida, lo que estamos viendo"

Superación del ruido político: "La lectura era que si se aprobaba el CLARITY Act habría un posible overshoot, mientras que la no aprobación traería aparejada una volatilidad de corto plazo. Pero después de ese ruido inicial, el mercado iba a volver a mirar los fundamentos y el ciclo general", completó el ejecutivo

Qué rol juegan las compras institucionales y los récords de Wall Street

Lejos de aislarse del sistema financiero tradicional, el desempeño de la criptomoneda líder se encuentra estrechamente acoplado a la inyección de liquidez en las plazas bursátiles internacionales:

Flujos millonarios hacia los ETF spot: La señal más contundente provino de los fondos cotizados en bolsa estadounidenses. Solamente entre el 21 y el 22 de septiembre de 2026 , los ETF spot de Bitcoin registraron más de u$s1.360 millones de entradas netas , absorbiendo la oferta disponible en el mercado al contado

Clima de euforia en la renta variable: El contexto macroeconómico internacional continúa mostrando sesgo favorable para los activos de riesgo: el índice tecnológico Nasdaq volvió a marcar máximos históricos , mientras que tanto el S&P 500 como el Dow Jones alcanzaron récords recientemente

El ciclo global del capital: "Reducir el movimiento de Bitcoin a una sola ley sería simplificar demasiado lo que está pasando. La regulación puede acelerar o frenar movimientos puntuales, pero Bitcoin sigue formando parte de un ciclo mucho más amplio de capital, liquidez y apetito por riesgo", concluyó Mesri

La combinación de una demanda institucional que convalida precios mediante instrumentos regulados y un entorno de liquidez global expansivo confirma que el activo digital más operado del mundo consolida su cotización mirando las pizarras de Wall Street antes que los despachos legislativos.

El presente artículo tiene fines exclusivamente periodísticos sobre la coyuntura del mercado financiero y criptoactivo internacional. Los criptoactivos presentan alta volatilidad de cotización y riesgo de pérdida de capital. Este contenido no constituye una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero.