Bitcoin volvió a superar los u$s86.000 y alcanzó su precio más alto desde enero. El avance reabrió una discusión decisiva para el mercado: si se trata apenas de un rebote después de varios meses de debilidad o ya comenzó un nuevo ciclo alcista.

Jurrien Timmer, director de macroeconomía global de Fidelity, se inclinó por la segunda alternativa. Considera que el "invierno" de Bitcoin habría terminado y puede estar comenzando un nuevo mercado alcista de cuatro años. Su diagnóstico se apoya en dos señales:

Bitcoin logró mantenerse durante casi un año por encima de los u$s60.000 , un período que considera consistente con la duración habitual de los ciclos bajistas

, un período que considera consistente con la duración habitual de los ciclos bajistas La correlación entre el activo y el oro volvió a ser positiva. Esto fortalece la idea de que ambos activos pueden beneficiarse en un escenario de inflación, aumento de la deuda pública y pérdida de poder adquisitivo de las monedas tradicionales

¿Bitcoin comenzó un nuevo ciclo alcista?

La suba llevó a Bitcoin por encima de su media móvil de 50 semanas, referencia seguida de cerca por los analistas técnicos ya que había funcionado como techo durante el mercado bajista. El último cierre semanal por encima de ese indicador se produjo el 9 de noviembre de 2025.

La recuperación es una señal favorable, pero no representa una confirmación definitiva. Para consolidar el cambio de tendencia, deberá sostenerse por encima de la zona comprendida entre u$s82.000 y u$s85.000, acompañar el avance con mayor volumen y superar las próximas resistencias.

"Bitcoin superó los u$s83.000 y ahora apunta a una primera zona de resistencia, entre u$s86.300 y u$s91.000", anticipa Iván Bolé, analista de mercados. Si logra atravesar ese rango, Bolé cree que el siguiente objetivo rondará los u$s97.000 y, una vez alcanzado, superar los u$s100.000 puede convertirse "en un detalle".

La primera prueba estará entre los u$s86.000 y u$s91.000. El quiebre de esa zona permitiría hablar con mayor firmeza de una estructura alcista y un posible avance hacia los u$s97.000 o u$s98.000.

Bitcoin toca los u$s87.000 y el mercado espera una etapa alcista

¿Por qué subió Bitcoin hasta los u$s86.000?

El movimiento se produjo pese a dos noticias que inicialmente aparecían como posibles obstáculos: el Senado estadounidense no consiguió avanzar con la Clarity Act y la Reserva Federal (Fed) elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta el rango de 3,75% a 4%.

El mercado, sin embargo, absorbió ambos acontecimientos. "La suba de Bitcoin hacia los u$s85.000 está respaldada por una combinación de nuevos flujos institucionales, una mejora del contexto macroeconómico y la cobertura de posiciones short después de que el precio superara niveles clave de resistencia", afirma a iProUP Alvar Kan, director de operaciones global de Bitget Wallet.

Los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos volvieron a recibir capital después de varias jornadas de salidas. El 18 de septiembre registraron entradas netas por u$s433 millones, suficientes para que el balance semanal terminara con un saldo positivo de aproximadamente u$s6,2 millones.

La cifra semanal todavía es modesta y septiembre acumula unos u$s313 millones, muy por debajo de los u$s3.520 M de agosto. No obstante, el regreso de las compras mostró que ni la suba de tasas ni el revés legislativo provocaron una retirada prolongada de los inversores institucionales.

"Los flujos hacia los ETF spot de Bitcoin volvieron a terreno positivo. Esto sugiere que la suba de tasas de la Fed y el revés de la Clarity Act no provocaron una salida institucional sostenida. Por el contrario, los inversores aprovecharon la caída para volver a comprar", sostiene Kan.

Los factores macro detrás de la suba de Bitcoin

"El contexto macroeconómico mejoró marginalmente. La caída del petróleo alivió parte de las preocupaciones sobre inflación y mejoró el apetito por el riesgo en las acciones de Estados Unidos, particularmente en el sector tecnológico", explica Kan.

El experto agrega que "una parte significativa de la aceleración estuvo impulsada por compras mecánicas generadas por el cierre forzado de posiciones short".

Bolé destaca la velocidad de la ruptura: en la madrugada del lunes Bitcoin registró una vela alcista cercana a u$s3.000 y llegó a avanzar casi u$s5.000 en una sola mañana. Sin embargo, advirtió que una corrección continúa siendo posible, incluso dentro de una tendencia positiva.

"Sería esperable que, aun para imprimir subas mayores, Bitcoin hiciera una corrección al menos hasta la zona de u$s80.000, aunque esa caída puede producirse dentro de un área más amplia comprendida entre u$s76.000 y u$s82.400", indica.

Si el precio conserva los u$s80.000 después de una toma de ganancias, el analista considera que puede volver a intentar un avance hacia u$s98.000. Si pierde ese nivel, el primer objetivo bajista relevante aparecería alrededor de los u$s76.025.

El dato que falta para confirmar la tendencia

Ramiro Rodríguez, CFO de Fiwind, coincide en que el escenario mejoró, aunque pidió cautela antes de declarar formalmente el comienzo de un nuevo mercado alcista.

"Estamos viendo una combinación de mayor interés institucional, flujos hacia productos de inversión vinculados a Bitcoin y un mercado que parece estar absorbiendo mejor las correcciones", explica Rodríguez a iProUP.

Advierte que debe analizarse "si BTC logra sostenerse sobre niveles de u$s85.000 y si el volumen acompaña la suba. Si esto pasa, puede interpretarse como una señal de continuidad y de mayor fortaleza estructural". Pero si pierde esa zona y reaparece una presión vendedora significativa, puede terminar siendo solamente un rebote dentro de un período todavía volátil.

Rodríguez remarca que el mercado no debe observar únicamente el precio de u$s85.000, sino la combinación de cotización, volumen negociado, flujos institucionales y variables macro. Kan añade que hay que esperar si ese nivel "puede sostenerse con demanda spot y una participación más amplia del mercado, y no solamente por factores técnicos o posiciones apalancadas".

¿Un rally de Bitcoin o de todo el mercado?

Ethereum y otras criptomonedas acompañaron parcialmente el avance, pero no existe aún una migración de capital hacia estas divisas. "A pesar de la fortaleza del movimiento, el mercado parece mostrar más un regreso de capital acompañado por Bitcoin que una rotación confirmada hacia otros activos", afirma Kan.

El escenario regulatorio también sigue abierto. Aunque la Clarity Act no avanzó en el Senado, la SEC anunció una exención temporal para permitir la negociación de acciones tokenizadas mediante infraestructura blockchain bajo ciertas condiciones.

Para Kan, la decisión ayuda a recomponer parte del sentimiento negativo generado por el fracaso legislativo y mostró que los reguladores estadounidenses pueden avanzar mediante las herramientas legales disponibles.

Bitcoin tiene ahora tres pruebas por delante. Primero, sostener los u$s85.000 con volumen y demanda genuina. Segundo, atravesar la franja de u$s86.300 a u$s91.000. Y tercero, transformar el regreso de capital a los ETF en una tendencia más consistente.