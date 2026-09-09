Bitcoin no logra superar una resistencia decisiva tras el fuerte rebote de agosto. Los fondos cotizados (ETF) recuperan demanda institucional, pero todavía acumulan salidas por cerca de u$s1.000 millones en 2026. La inflación estadounidense, las tasas y el petróleo serán claves para definir si la criptomoneda retoma el camino alcista o inicia una corrección más profunda.

La divisa digital ingresó en una zona de definición después de recuperar cerca de 30% desde mediados del mes pasado y volver a acercarse a los u$s81.000. Abandonó el movimiento lateral que dominó el mercado durante buena parte del año, pero todavía no logró superar la barrera que necesita para confirmar un cambio de tendencia.

La pulseada se concentra entre los u$s81.000 y los u$s83.000, una zona donde aparecen nuevamente los vendedores. Si Bitcoin consigue quebrarla con volumen, el mercado empieza a proyectar objetivos cercanos a los u$s97.000-u$s98.000 y, posteriormente, un eventual regreso por encima de los u$s100.000.

El escenario contrario también presenta riesgos importantes. La pérdida de los soportes ubicados entre u$s76.000 y u$s67.000 puede profundizar la corrección y habilitar, en el escenario más negativo, una caída hacia los u$s58.000.

Iván Bolé, analista de mercados, dice a iProUP que Bitcoin registra "un rebote extraordinario" desde mediados de agosto, con una recuperación cercana al 32% en poco más de dos semanas. El movimiento refleja un cambio importante en el volumen y el interés después de sucesivos períodos de lateralización.

Sin embargo, el especialista pone un freno a la euforia. "Hay que decirlo aunque moleste: Bitcoin no cambia la tendencia semanal bajista, pero sí la pone en serias dudas", resume.

Bolé explica que la criptomoneda se enfrenta a los máximos de mayo, ubicados alrededor de los u$s83.000. Por eso, considera que la indefinición no puede prolongarse mucho más y que el mercado puede resolver el movimiento durante las próximas dos semanas.

El rechazo que aparece en esa zona deja dos interpretaciones. Para los inversores bajistas, representa la continuación de la tendencia que comienza desde el máximo de aproximadamente u$s126.000 alcanzado en octubre de 2025. Para los alcistas, se trata de una pausa después de una recuperación de casi u$s20.000.

Cuáles son los soportes críticos que pueden definir la caída de Bitcoin

En el corto plazo, Bolé considera probable una corrección inicial hacia los u$s75.000-u$s76.000. Allí, el mercado vuelve a repartir las cartas: una recuperación sostendría la posibilidad de una reversión alcista, mientras que una ruptura abriría el camino hacia pisos inferiores.

El analista identifica tres niveles críticos: u$s76.000, u$s72.270 y u$s67.260. La pérdida sucesiva de esas referencias debilitaría la estructura del rebote y dejaría expuesto el escenario extremo de u$s58.000.

"Las tendencias no cambian hasta que cambiaron", resume Bolé. Según su análisis, Bitcoin necesita superar los u$s83.000 "con pergaminos" antes de proyectar objetivos más ambiciosos, como los u$s97.000 y luego la zona superior a u$s100.000.

Joaquín Linares, cofundador de Blockenfy, startup que utiliza blockchain para tokenizar activos, coincide en que la divisa digital líder se encuentra frente a una definición real.

"Bitcoin viene de un agosto muy fuerte, con una suba cercana al 25%, y hoy está testeando la zona de los u$s81.000. Mientras no la quiebre con volumen, seguimos dentro de un rango", comenta a iProUP.

La diferencia entre ambos análisis aparece en la interpretación del recorrido de más largo plazo. Mientras Bolé remarca que la tendencia semanal bajista todavía no está oficialmente revertida, Linares pone el foco en la posibilidad de que Bitcoin rompa por primera vez su tradicional patrón de cuatro años.

Las claves del precio de Bitcoin para este mes (generado con IA)

Históricamente, la criptomoneda registra el halving y alcanza su máximo durante el año siguiente. Bajo esa secuencia, el techo del ciclo corresponde a 2025. Si Bitcoin extiende la suba durante septiembre, octubre y noviembre y consigue nuevos máximos, podría aparecer un fenómeno inédito.

"Estaríamos ante algo que nunca vimos: la ruptura de ese ciclo, lo que en la jerga se empieza a llamar 'superciclo'. Sería un evento único en la historia del activo", asegura Linares.

No obstante, aclara que todavía es una hipótesis y no un pronóstico, porque Bitcoin necesita recuperar mucho terreno frente a su récord en pocos meses.

Por qué los ETF de Bitcoin siguen en rojo pese al regreso de Wall Street

Uno de los principales argumentos alcistas aparece en los la apuesta de Wall Street en los ETF spot de Bitcoin. Estos instrumentos captan u$s3.520 millones netos durante agosto y suman otros u$s770,15 millones en lo que va de septiembre, según SoSoValue.

A pesar de esta recuperación, el saldo de 2026 todavía muestra salidas por aproximadamente u$s1.000 millones. El principal golpe se produce durante mayo y junio: solamente en junio, los fondos pierden u$s4.510 millones y borran las entradas acumuladas en marzo y abril.

Los ETF, por lo tanto, necesitan alrededor de u$s1.000 millones adicionales para alcanzar el equilibrio anual. La posibilidad no parece lejana si continúa el ritmo reciente, pero el próximo dato de inflación estadounidense puede interrumpir la recuperación.

Linares dice que la demanda institucional funciona como un piso estructural para Bitcoin. Las administradoras de los ETF deben comprar la criptomoneda en el mercado spot para respaldar las participaciones, lo que reduce la oferta disponible cuando los flujos son positivos.

A ese factor suma la mayor claridad regulatoria en Estados Unidos, que permite que la exposición institucional deje de ser táctica y se transforme gradualmente en una asignación estructural.

El especialista también observa señales de una posible temporada alcista para las criptomonedas alternativas. Si ese movimiento se confirma, el avance deja de estar concentrado exclusivamente en Bitcoin y se amplía hacia el resto del mercado.

Cómo afectan la inflación, las tasas de la Fed y el petróleo al precio de Bitcoin

El escenario técnico coincide con una semana cargada de definiciones macroeconómicas. Estados Unidos publica su inflación de agosto, un dato que puede determinar si la Reserva Federal (Fed) mantiene la tasa entre 3,50% y 3,75% o evalúa un nuevo aumento.

El mercado asigna una probabilidad superior al 50% a una suba de 25 puntos básicos, mientras el petróleo permanece por encima de los u$s94 y el bono estadounidense a diez años opera en máximos de casi tres años. Una inflación mayor a la esperada fortalecería la expectativa de tasas elevadas durante más tiempo y reduciría el apetito por activos de riesgo.

Bolé comenta que una política monetaria más restrictiva reduce la liquidez disponible y favorece la rotación hacia bonos y efectivo. En términos generales, ese escenario ejerce presión bajista sobre Bitcoin.

El Banco Central Europeo también anuncia su decisión monetaria, con expectativas de un aumento de 25 puntos básicos. Sin embargo, Bolé asegura que una suba esperada y moderada tendría un impacto limitado sobre Bitcoin. El verdadero catalizador será la respuesta de la Fed y el tono que utilicen los principales bancos centrales sobre el camino futuro de las tasas.

Linares coincide en que el calendario macroeconómico domina el corto plazo. Si la inflación estadounidense supera las previsiones, las criptomonedas pueden ubicarse entre los primeros activos en corregir.

Más allá de las tasas, menciona tres acontecimientos capaces de desencadenar una baja de mayor magnitud: el inicio de un conflicto bélico relevante, una política arancelaria agresiva de EE.UU. o la caída de una gran exchange internacional. En los tres casos, se trataría de shocks externos y no de un deterioro propio de la red de Bitcoin.

"No identifico un catalizador claro que me haga esperar una caída profunda, pero tampoco puedo afirmar que estemos frente a un superciclo, simplemente porque nunca vi uno", resume Linares.

Bitcoin queda así atrapado entre dos escenarios extremos. Para buscar los u$s98.000 necesita superar primero los u$s81.000-u$s83.000 con volumen, sostener las entradas hacia los ETF y atravesar sin sobresaltos los datos de inflación. Si fracasa y pierde sucesivamente los u$s76.000, u$s72.270 y u$s67.260, el mercado puede empezar a mirar nuevamente el temido piso de u$s58.000.