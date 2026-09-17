La segunda criptomoneda más popular subió 3,08% en 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Fundada por Vitalik Buterin, Ethereum impulsó contratos inteligentes, dApps, NFTs y la Web3, transformando el ecosistema digital.

Ethereum subió 3,08% cotizando a u$s2.469,04; impulsó su capitalización a u$s301.361,73 millones, liderando el crecimiento cripto según Binance.

Según Binance, Ethereum subió un 3,08% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s2.469,04 este jueves, con una capitalización de mercado de u$s301.361,73 millones.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,63 billones este jueves 17 de septiembre, con 39.697 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado global de monedas digitales evidenció un aumento del 1,89% en las últimas horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,64%, mientras Ethereum capturó un 11,47%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,89% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este jueves 17 de septiembre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s76.694,68 (1,22%)

Ethereum: u$s2.469,04 (3,08%)

BNB: u$s726,89 (2,02%)

Ripple: u$s1,30 (2,95%)

Solana: u$s101,15 (3,93%)

Cardano: u$s0,20 (5,18%)

Polkadot: u$s1,07 (9,05%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,40%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al jueves 17 de septiembre:

Bitcoin: $122,66 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $2.093,20

Solana: $162.101,90

Cardano: $324,19

Polkadot: $1.698,71

Dogecoin: $131,31

Polygon: $157,35

Además, el mercado de dólares cripto o stablecoins en Argentina muestra estas cotizaciones en pesos al jueves 17 de septiembre:

USDT: $1.595

DAI: $1.599,77

USDC: $1.596,20

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo con la visión de crear una plataforma blockchain mucho más que solo para transacciones financieras.

Si bien Bitcoin introdujo el concepto de moneda descentralizada, Ethereum permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan gracias a los contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se activan automáticamente bajo ciertas condiciones, lo que permite la automatización de procesos sin la necesidad de intermediarios.

El lanzamiento de Ethereum fue posible gracias a un exitoso financiamiento colectivo en 2014, lo que permitió también la creación de su criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes han sido el componente clave que permitió a Ethereum ofrecer mucho más que una criptomoneda. Estos contratos permiten que las aplicaciones se ejecuten sin necesidad de intervención humana, lo que garantiza eficiencia y seguridad.

Uno de los grandes avances de Ethereum fue la popularización de la tokenización de activos, que permitió la creación de monedas digitales estables (stablecoins) y los tokens no fungibles (NFT).

Las stablecoins, vinculadas a activos tradicionales, ayudan a mitigar la volatilidad de las criptomonedas, mientras que los NFT han transformado el mercado de coleccionables y arte digital.

Ethereum también permitió el desarrollo de nuevas redes, como BNB y Avalanche, gracias a la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió la interoperabilidad entre plataformas.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad y reducido los costos asociados con el uso de Ethereum.

Finalmente, Ethereum ha sido una de las plataformas clave en el surgimiento de la Web3, una nueva versión descentralizada de Internet.

La Web3 pone el control de los datos en manos de los usuarios, ofreciendo un entorno más privado, autónomo y libre de los grandes intermediarios tradicionales.