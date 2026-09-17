El mercado se enfrenta a la suba de tasas de la Fed y al freno de Clarity Act mientras crece el debate sobre si el precio de Bitcoin está infravalorado

Yusko argumenta que Bitcoin es una reserva de valor comparable al oro, útil contra la pérdida de poder de las monedas.

La cotización de Bitcoin cayó tras la suba de tasas de la Reserva Federal y el freno a la Clarity Act en el Senado.

El CEO de Morgan Creek Capital, Mark Yusko, sostiene que el valor justo de Bitcoin es de u$s105.000 según un modelo basado en la Ley de Metcalfe, mientras el activo cotiza actualmente unos u$s30.000 por debajo de esa cifra.

Para el gestor, la diferencia convierte a la caída actual en una oportunidad de compra, un diagnóstico que ahora se mide contra un mercado golpeado por la suba de tasas de la Reserva Federal y el freno a la Clarity Act en el Senado norteamericano. "Está en oferta, hay que acumular lo que está en oferta", dijo Yusko este miércoles en Bitcoin Magazine TV.

El gestor citó el modelo de Tim Peterson basado en la Ley de Metcalfe, que sostiene que el valor de una red crece en proporción al cuadrado de su cantidad de usuarios, para ubicar el precio justo de Bitcoin en u$s105.000, frente a una cotización que ronda los u$s76.000 en la mañana de este jueves 17, un 40% por debajo del máximo histórico de u$s126.080 alcanzado en octubre de 2025.

La Fed subió las tasas y las cripto reaccionaron a la baja

Horas antes de esas declaraciones, la Reserva Federal había subido la tasa de referencia 25 puntos básicos, hasta 4%, la primera suba desde julio de 2023.

Tras el anuncio, las principales criptomonedas retrocedieron hasta 4,9% en 24 horas y Bitcoin bajó hasta los u$s75.097, luego de haber llegado a operar cerca de u$s82.000 a comienzos de septiembre gracias al ingreso de capital institucional a los ETF spot.

Esa racha se cortó entre el 8 y el 11 de septiembre, cuando los fondos registraron salidas cercanas a u$s463 millones en cuatro ruedas, la peor secuencia de rescates del año.

El flujo se volvió más irregular desde entonces y dejó a Bitcoin sin uno de los motores que habían sostenido el rebote desde los u$s62.000 de agosto.

El freno a la Clarity Act sumó presión

La presión ya venía en aumento un día antes, cuando el Senado no logró destrabar la Digital Asset Market Clarity Act: la moción de clausura obtuvo 49 votos a favor y 50 en contra, por debajo del umbral necesario.

La ley busca definir qué organismo, la SEC o la CFTC, regula a los activos digitales en Estados Unidos, y su freno complica sobre todo la adopción entre inversores minoristas que hoy se animan a Bitcoin a través de ETF, por resultarles un vehículo más conocido que comprar la moneda de forma directa.

Por qué Yusko insiste en que Bitcoin está barato

El argumento de Yusko no se limita al modelo de Metcalfe. El gestor comparó a Bitcoin con el oro como reserva de valor y cuestionó la solidez de las acciones a largo plazo: según remarcó, el 85% de las empresas desaparece en un período de 30 años, mientras que activos como el oro, y ahora Bitcoin, agregó, sostuvieron su función de protección del capital durante siglos.

Yusko también vinculó el repunte de Bitcoin desde agosto con el llamado "debasement trade": la estrategia de comprar activos como cobertura frente a la pérdida de valor de las monedas, impulsada tras el anuncio del Tesoro estadounidense de ampliar sus operaciones de recompra de liquidez.

Esa dinámica había sido protagonista del mercado el año pasado, aunque perdió fuerza después de octubre, cuando los inversores volcaron su atención hacia las acciones vinculadas con inteligencia artificial.

De todos modos, se trata de la lectura de un inversor con posiciones declaradas en el activo, no de una recomendación generalizada: acumular en las caídas exige tolerancia al riesgo y capacidad de sostener períodos largos de volatilidad, en un contexto donde la suba de tasas y la incertidumbre regulatoria todavía no se despejaron.