Bitcoin cotiza en torno a los u$s77.000, sin demasiada variación en las últimas 24 horas. Es un 39% por debajo de su máximo histórico y con un rendimiento negativo del 10% en el año. Pero acumula 20% en 30 días y opera 12% por encima de su media de 200 días.

La pregunta de estos días es bastante lógica: ¿por qué Bitcoin no puede romper la "barrera invisible" de u$s80.000? Porque le falta un comprador dispuesto a pagar por encima de ese nivel, no porque haya un vendedor agresivo empujándolo abajo. Esa distinción cambia todo el análisis.

La zona de u$s80.000-u$s82.000 funciona como resistencia verificable en la acción de precios desde mayo de 2026. El dato que revela la naturaleza del estancamiento es el volumen. Son u$s28.400 millones diarios, un 6,95% por debajo del promedio de 30 días. Una caída de precio con volumen decreciente no es distribución institucional agresiva. Es falta de compradores.

Esa diferencia importa para quien está evaluando entrar. Un techo por agotamiento de demanda se rompe cuando aparece un catalizador. Un techo por presión vendedora sostenida necesita mucho más que eso.

¿Terminó el ciclo de 4 años de Bitcoin?

El ciclo de cuatro años ya no funciona. Aceptarlo es probablemente la decisión más rentable que puede tomar un inversor cripto en 2026.

Durante más de una década, el mercado operó sobre una regla simple que decía que cada halving de Bitcoin disparaba un año de bull market, seguido de un bear market y dos años de recuperación. Esa mecánica funcionó en 2013, 2017 y 2021. En 2026 se rompió, y hay evidencia concreta de por qué.

La barrera imposible y los cuatro factores que impactan en Bitcoin (generado con IA)

Lo primero por apuntar es que más del 90% de todo el Bitcoin que existirá ya fue minado. El shock de oferta que impulsaba cada ciclo perdió capacidad de mover el precio.

Además, los proveedores de ETF adquieren más BTC por día de lo que los mineros producen en semanas. La oferta nueva dejó de ser la variable dominante.

Por otro lado, el ciclo 2024-2025 rompió todos los patrones. Bitcoin alcanzó máximos históricos antes del halving y luego registró el primer retorno negativo de la historia en un año post-halving.

Michael Saylor declaró el ciclo de halving oficialmente terminado, argumentando que los flujos de capital institucional y el crédito bancario, no los shocks de oferta, determinan hoy la trayectoria del precio.

Mariana Costa, analista de estrategias en activos digitales, explica por qué esto es una buena noticia y no una mala: "El ciclo de cuatro años era una muleta narrativa que le permitía al inversor minorista no pensar. Comprabas después del halving y esperabas".

La experta considera que "ahora eso no funciona, pero a cambio tenés un mercado que responde a variables observables y públicas como tasas, liquidez global, flujos de ETF. Es más trabajo, sí. Pero es información que está disponible para todos, no solo para el que tiene acceso privilegiado".

Las 3 variables macroeconómicas que impulsan el mercado cripto

Los aspectos que se deben revisar son cuatro, y todos se pueden monitorear gratis:

Las tasas de la Fed : el mercado asigna actualmente un 70% de probabilidad a otra suba de tasas . Cuando aumentan los tipos de interés, el bono del Tesoro estadounidense ofrece rendimiento sin volatilidad y el capital institucional rota hacia ahí . Cuando bajan, vuelve a activos de riesgo. Para mirarlo, podés recurrir a la herramienta FedWatch de CME, que actualiza las probabilidades en tiempo real

: el mercado asigna actualmente un . Cuando aumentan los tipos de interés, el . Cuando bajan, vuelve a activos de riesgo. Para mirarlo, podés recurrir a la herramienta FedWatch de CME, que actualiza las probabilidades en tiempo real Los flujos de ETF spot : los ETF explican hoy una porción significativa de los movimientos semanales del precio. El rebote de Bitcoin por encima de u$s79.000 de la semana estuvo impulsado por renovados flujos de entrada hacia productos cotizados , con un interés destacado en el ETF de Zcash que revivió el apetito por el sector. Si querés seguirlo, SoSoValue y Farside Investors publican los flujos netos diarios por emisor

: los ETF explican hoy una porción significativa de los movimientos semanales del precio. El , con un interés destacado en el ETF de Zcash que revivió el apetito por el sector. Si querés seguirlo, SoSoValue y Farside Investors publican los flujos netos diarios por emisor La geopolítica y el petróleo : las tensiones en Medio Oriente frenaron el impulso alcista de esta semana. El mecanismo es indirecto pero potente. Petróleo caro implica inflación más alta, lo que obliga a la Fed a mantener tasas elevadas, lo que perjudica a Bitcoin. Dónde mirarlo: el precio del Brent y del WTI

: las de esta semana. El mecanismo es indirecto pero potente. Petróleo caro implica inflación más alta, lo que obliga a la Fed a mantener tasas elevadas, lo que perjudica a Bitcoin. Dónde mirarlo: el precio del Brent y del WTI La liquidez global: los picos de precio de Bitcoin correlacionan mucho más con los picos de crecimiento de la oferta monetaria global que con el calendario de halvings

Los 3 indicadores clave para analizar tendencias en criptomonedas

Hay tres herramientas concretas que cualquiera puede consultar en dos minutos.

El Índice de Miedo y Codicia. Se publica diariamente en CoinMarketCap y Alternative.me y va de 0 a 100. Mezcla cinco factores: volatilidad (25%), momentum y volumen (25%), redes sociales (15%), dominancia de Bitcoin (10%) y Google Trends (10%).

La regla clásica de Warren Buffett aplicada al índice aconseja ser temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos. El matiz que casi nadie menciona es que en codicia extrema los precios pueden seguir subiendo, y en miedo extremo pueden seguir bajando. Sirve para contextualizar, no para cronometrar.

En segundo lugar, la media móvil de 200 días. Es el indicador que separa técnicamente una tendencia alcista de una bajista en el largo plazo. Hoy se ubica en u$s69.815,92 y Bitcoin opera 12,6% por encima. Eso significa que hay margen para correcciones adicionales sin romper la estructura alcista de fondo.

Por último, la dominancia de Bitcoin. Mide qué porcentaje de la capitalización total del mercado cripto corresponde a BTC. Cuando sube, el capital se está refugiando en Bitcoin y las altcoins sufren. Cuando baja, hay apetito por riesgo y las altcoins amplifican los movimientos.

Las 4 criptomonedas con mayor potencial de suba

Antes de ir a los "nombres propios", una advertencia que hace honesta la respuesta: ningún analista serio puede garantizar una suba. Lo que sí se puede identificar son activos con catalizadores verificables, que es una categoría distinta a "va a subir".

Ethereum cotiza en torno a los u$s2.500 con una suba del 1,24% en 24 horas según Binance. Sigue m uy por debajo de su máximo de u$s4.951 de agosto de 2025, y esa brecha es el argumento de quienes ven recorrido . Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, sostuvo que es "la única cripto de gran capitalización que no superó su máximo histórico de 2021" y le asignó potencial de 3x a 5x

cotiza en torno a los en 24 horas según Binance. Sigue m . Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, sostuvo que es "la única cripto de gran capitalización que no superó su máximo histórico de 2021" y le asignó Zcash protagonizó uno de los movimientos más fuertes del período. Superó los u$s1.000 por primera vez desde 2016 y acumula más del 2.300% en un año, impulsado por el lanzamiento de su ETF de Grayscale en NYSE Arca y por mejoras técnicas concretas en la red. El riesgo: el RSI cerca de 78 indica sobrecompra pronunciada

protagonizó uno de los movimientos más fuertes del período. y acumula más del 2.300% en un año, impulsado por el lanzamiento de su ETF de Grayscale en NYSE Arca y por mejoras técnicas concretas en la red. El riesgo: el RSI cerca de 78 indica sobrecompra pronunciada XRP captó u$s110,49 millones en entradas netas de ETF en la semana terminada el 28 de agosto, el mayor volumen semanal de 2026, con un acumulado histórico de u$s1.660 millones

Polkadot rompió el dólar tras tres jornadas alcistas consecutivas con volumen casi cuatro veces superior a su promedio mensual, aunque sigue 98% por debajo de su máximo histórico.

El patrón que comparten los cuatro no es el precio, es tener un catalizador identificable (un ETF, una mejora técnica, un flujo institucional medible) en lugar de puro movimiento por beta de mercado.

Estrategias de inversión en criptomonedas para minimizar riesgos

Cinco reglas operativas que salen directamente de los datos de este ciclo:

Separar la tesis del vehículo : se puede creer que Bitcoin es el mejor activo a diez años y aun así considerar que hoy hay mejor relación riesgo-retorno en otro lado. Hayes lo formuló así: "Yo predigo la narrativa. Después vos elegís el caballo más rápido"

: se puede creer que y aun así considerar que hoy hay mejor relación riesgo-retorno en otro lado. Hayes lo formuló así: "Yo predigo la narrativa. Después vos elegís el caballo más rápido" Comprar en escalones, no de una vez : con Bitcoin oscilando entre u$s77.700 y u$s79.700 en un rango estrecho, entrar todo junto en cualquier punto de ese rango es una apuesta al timing. Repartir la entrada en tres o cuatro momentos elimina esa apuesta

: con Bitcoin oscilando entre u$s77.700 y u$s79.700 en un rango estrecho, entrar todo junto en cualquier punto de ese rango es una apuesta al timing. Repartir la entrada en tres o cuatro momentos elimina esa apuesta Desconfiar del rally sin volumen : un movimiento del 15% con volumen por debajo del promedio se revierte casi siempre. Un movimiento del 8% con volumen triplicado tiene mucha más probabilidad de sostenerse. El volumen es gratis de consultar y es el filtro más subestimado del análisis

: un movimiento del casi siempre. Un movimiento del 8% con volumen triplicado tiene mucha más probabilidad de sostenerse. El volumen es gratis de consultar y es el filtro más subestimado del análisis No perseguir el precio después de una suba fuerte : cuando un activo ya subió 26% en una semana, el escenario positivo está parcialmente en el precio. La relación riesgo-beneficio empeora justo cuando la narrativa se vuelve más atractiva

: cuando un activo ya subió 26% en una semana, el escenario positivo está parcialmente en el precio. La Definí el nivel de salida antes de entrar: comprar sin saber a qué precio vender en caso de que salga mal, no es tener una estrategia: es tenés una esperanza

Julián Ferrero, trader y analista de mercados de criptoactivos, aporta la regla que sintetiza todas las anteriores: "El error más caro que veo repetirse no es comprar caro, es comprar sin plan".

El especialista cree que "la gente entra porque vio un titular y después improvisa cuando el precio se mueve en contra. Un plan mediocre ejecutado con disciplina rinde mejor que un análisis brillante ejecutado con pánico".

"En un mercado donde el ciclo de cuatro años ya no te da el guion, el plan propio es lo único que queda", cierra Ferrero.

¿Hay razones concretas para el optimismo?

Hay datos que permiten ilusionarse con un repunte del mercado cripto:

El retorno de dos años de Bitcoin es de +43,69% . El ciclo mayor sigue en terreno positivo, aunque 2026 sea un año de recuperación parcial

. El ciclo mayor sigue en terreno positivo, aunque 2026 sea un año de recuperación parcial BTC acumula +23% en 30 días y +23,5% en 90 días . El activo viene de mínimos de ciclo cerca de los u$s58.000 en junio y recuperó más de veinte mil dólares desde ahí

. El activo viene de mínimos de ciclo cerca de los u$s58.000 en junio y recuperó más de veinte mil dólares desde ahí Opera 12,6% por encima de su media de 200 días . Estructuralmente, la tendencia de largo plazo no está rota

. Estructuralmente, la tendencia de largo plazo no está rota La demanda institucional no se retiró. Los flujos hacia ETF al contado siguen activos pese al estancamiento de precio

La consolidación es sin pánico. El volumen decreciente en las caídas indica que no hay distribución agresiva, sino un mercado esperando definiciones.

El descuento del 37,7% frente al máximo histórico de u$s126.149 se puede leer de dos maneras, y ambas son válidas. Como evidencia de que el activo perdió fuerza. O como el argumento de valoración más sólido disponible: comprar la misma tesis que en octubre de 2025, con la misma infraestructura institucional intacta, a casi un 40% menos.