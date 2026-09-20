La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dio uno de los pasos más importantes para acercar el universo cripto a Wall Street. El regulador habilitó un régimen especial que permitirá negociar acciones y otros valores tokenizados mediante blockchain, con la posibilidad de operar durante las 24 horas, acelerar la liquidación y facilitar la compra de fracciones de títulos.

La medida no implica que las acciones tradicionales serán reemplazadas inmediatamente ni que estos productos quedarán fuera de las leyes bursátiles. El organismo creó una exención regulatoria por cinco años para que determinadas plataformas y proveedores de liquidez puedan desarrollar el negocio sin cumplir desde el primer día con todas las obligaciones que rigen para bolsas como Nasdaq o New York Stock Exchange.

El objetivo es probar una nueva infraestructura financiera, pero bajo condiciones que eviten la comercialización de simples imitaciones de acciones.

Qué aprobó la SEC para las acciones tokenizadas

La exención alcanza a las plataformas que faciliten la negociación de acciones tokenizadas y proveedores que aporten liquidez a esos mercados. Durante cinco años, estas empresas tendrán un alivio temporal respecto de algunos requisitos aplicables a bolsas, intermediarios y dealers tradicionales.

"Estados Unidos está utilizando una herramienta interesante: permitir una excepción limitada, imponer condiciones, obtener datos reales y decidir posteriormente cómo debe evolucionar la norma", explica a iProUP Walter Álvarez Sack, cofundador de Malbec Capital Market.

Para el especialista, la decisión no supone una desregulación, sino un mecanismo diferente: "Es regulación mediante experimentación". La exención es temporal y condicional, mientras la SEC abrió un proceso de comentarios públicos para evaluar modificaciones y futuras medidas regulatorias.

El plan de tokenización de acciones que aprobó la SEC en EEUU (generado con IA)

El cambio reduce una de las principales barreras para que exchanges de criptomonedas y empresas especializadas en blockchain ingresen al negocio bursátil estadounidense. Coinbase y Robinhood ya manifestaron su intención de ofrecer acciones tokenizadas en el país cuando las normas lo permitan, mientras Kraken y otras plataformas cuentan con productos similares fuera de Estados Unidos.

¿Las acciones tokenizadas dan dividendos y derecho a voto?

Uno de los puntos centrales de la decisión es la diferencia entre una acción genuinamente tokenizada y un producto sintético.

Las acciones tokenizadas admitidas bajo este régimen deberán representar títulos reales y ofrecer los mismos derechos y privilegios que su clase equivalente tradicional. Esto incluye el cobro de dividendos y la posibilidad de votar en las asambleas de accionistas.

"El debate ya no pasa por determinar si los activos financieros tradicionales pueden existir en blockchain. El enfoque se está desplazando hacia cómo deben operar esos mercados, qué derechos deben preservarse, qué infraestructura debe respaldarlos y cómo adaptar los marcos regulatorios existentes", señala Álvarez Sack.

Para Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand, exigir dividendos y derecho a voto establece una diferencia "conceptual y legal enorme", porque separa la especulación sobre el precio de la verdadera propiedad patrimonial.

"Le da al inversor una titularidad real. La acción tokenizada no debería limitarse a seguir una cotización, sino representar efectivamente el activo y sus derechos", afirma en declaraciones a este medio.

La SEC no permitirá tokens sintéticos que únicamente repliquen el precio de una empresa mediante derivados u otros instrumentos, pero que no entreguen la propiedad ni los derechos correspondientes.

La distinción es relevante porque algunos productos ofrecidos fuera de Estados Unidos se promocionan como acciones tokenizadas, aunque solo brindan exposición a la cotización.

Las plataformas también deberán notificar a las compañías antes de listar una versión tokenizada de sus títulos. Si la empresa emisora se opone, el producto no podrá ofrecerse.

Acciones tokenizadas: uso 24/7, liquidación rápida y compra fraccionada

La principal promesa de la tokenización es trasladar parte del funcionamiento del mercado bursátil a una infraestructura blockchain. Esto permitiría negociar acciones las 24 horas, los siete días de la semana, acelerar la liquidación y comprar porciones pequeñas de títulos de alto valor. Mientras, Nasdaq ya está probando la operación 24 horas de lunes a viernes.

"La ventana de exención permite probar modelos operativos 24/7 y liquidaciones casi inmediatas en redes blockchain públicas, lo que puede reducir costos fijos y fricciones del sistema bursátil tradicional", sostiene Otermin.

La acción económica no cambiaría: el instrumento debería mantener los mismos derechos que su versión convencional. Lo que se modificaría sería la infraestructura utilizada para comprarlo, venderlo, custodiarlo y transferirlo.

Sin embargo, Otermin advirtió que la tecnología no elimina automáticamente el riesgo de intermediación. "El verdadero desafío sigue estando en la custodia y en cómo la entidad financiera respalda las acciones físicas o registradas en el sistema tradicional", explica.

Para empresas e inversores institucionales, agrega, la garantía no depende solamente del token visible en la red, sino también de "la solvencia, auditabilidad y transparencia del custodio que asegura la paridad uno a uno".

Coinbase y Robinhood avanzan sobre Wall Street

El régimen abre una nueva competencia entre las compañías cripto y los intermediarios históricos. Coinbase podría ampliar su negocio más allá de Bitcoin y Ethereum para sumar acciones estadounidenses, mientras Robinhood tendría la posibilidad de integrar acciones, criptomonedas y valores tokenizados dentro de una misma aplicación.

También podrían beneficiarse las empresas que prestan servicios de custodia, contratos inteligentes, cumplimiento regulatorio, stablecoins e infraestructura blockchain.

La expansión representa una presión competitiva para brokers como Charles Schwab y E*Trade, propiedad de Morgan Stanley, y para las propias bolsas. Si los inversores pueden operar durante todo el día y liquidar mediante blockchain, una parte de la actividad podría desplazarse hacia las nuevas plataformas.

No obstante, Otermin considera que, al menos inicialmente, no se producirá una sustitución abrupta. "En el corto plazo, no es una competencia destructiva, sino una fase de convivencia y modernización de la infraestructura existente", afirma.

La adopción corporativa masiva, añade, requerirá liquidez profunda, reglas definitivas dictadas por el Congreso y una conexión transparente entre los mercados tradicionales y las redes blockchain.

"Hasta que los rieles institucionales no se conecten sin fragmentación de precios, los brokers tradicionales seguirán canalizando el mayor volumen, aunque la presión para migrar hacia una infraestructura on-chain ya comenzó", agrega.

Riesgos de las acciones tokenizadas: liquidez, custodia y contratos inteligentes

La posibilidad de operar durante todo el día no garantiza que siempre exista suficiente liquidez. Fuera del horario habitual de Wall Street podría haber menos compradores y vendedores, spreads más amplios y movimientos de precios más bruscos.

También existe el riesgo de fragmentación. Una empresa podría tener sus acciones negociándose en el mercado tradicional y, simultáneamente, en distintas plataformas blockchain. Si el volumen se reparte entre demasiados espacios, podrían aparecer diferencias temporales en los precios.

La custodia será otro punto crítico. Aunque una billetera propia otorga mayor control, también transfiere responsabilidad al usuario. El extravío de claves privadas, un ataque informático o un error al transferir los activos pueden generar pérdidas difíciles de revertir.

A eso se suman los riesgos de los contratos inteligentes. Una falla de programación puede afectar las transferencias, el pago de dividendos o el ejercicio del derecho a voto.

También deberá definirse cómo se procesarán splits, fusiones, ofertas públicas de adquisición y exclusiones de cotización. La tecnología puede automatizar parte de esos eventos, pero no elimina su complejidad legal.

El inversor deberá conocer quién conserva la acción que respalda cada token, cómo se separan los activos de los clientes y qué ocurriría si el operador o custodio entra en quiebra. Es allí donde la promesa de propiedad digital vuelve a depender de una institución tradicional: el token puede ser transparente, pero el respaldo también debe ser comprobable.

Por qué la exención de la SEC es temporal y qué pasa sin ley del Congreso

La decisión llega después de que el Senado estadounidense no lograra avanzar con una legislación integral sobre criptomonedas respaldada por Donald Trump. Ante el bloqueo legislativo, la SEC utilizó sus facultades para impulsar parte de la agenda favorable a los activos digitales.

Sin embargo, la exención durará cinco años y no reemplaza una ley permanente. Una futura conducción del organismo podría modificar las condiciones, imponer nuevas exigencias o permitir que el régimen expire.

"Desde Malbec Capital Market vemos con buenos ojos las iniciativas que ayuden a comprender mejor el mercado tokenizado de acciones y de activos del mundo real", afirma Álvarez Sack.

El período funcionará como una prueba a gran escala: la SEC buscará determinar si las acciones tokenizadas pueden bajar costos, ampliar horarios y mejorar la competencia sin debilitar la protección de los inversores.

Si el experimento funciona, la tokenización podría transformar la infraestructura bursátil estadounidense. Pero el activo seguirá siendo una acción y sus riesgos económicos no desaparecerán: la blockchain puede cambiar la autopista, pero no evita los accidentes.