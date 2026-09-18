La criptomoneda recupera terreno después del revés de la Clarity Act y la suba de tasas de la Fed. Qué espera ahora el mercado cripto

La atención se centra en la resistencia técnica de u$s83.000; superarla confirmaría una fase alcista, mientras que perder los u$s76.000 activaría soportes.

El mercado absorbió las noticias negativas al estar ya descontadas, diferenciando el valor de Bitcoin frente a la caída de acciones como Coinbase.

Bitcoin superó los u$s81.000, recuperando fuerza tras el impacto inicial del fracaso de la Clarity Act en el Senado y la suba de tasas de la Fed.

Bitcoin volvió a superar los u$s80.000 y llegó a negociarse cerca de los u$s81.000, en una jornada que sorprende por una razón central: el mercado cripto recupera fuerza pese a que esta semana recibió dos noticias que, en principio, deberían haber presionado a la baja:

Sin embargo, Bitcoin no solo absorbió ambos acontecimientos sino que recuperó rápidamente terreno. El viernes llegó a superar los u$s81.000 y las principales criptomonedas acompañaron el movimiento:

Bitcoin: u$s80.885,64 (5,53%)

Ethereum: u$s2.598,35 (5,49%)

BNB: u$s758,12 (4,29%)

Ripple: u$s1,38 (6,17%)

Solana: u$s111,65 (10,46%)

Cardano: u$s0,22 (8,33%)

Polkadot: u$s1,13 (7,39%)

Dogecoin: u$s0,09 (7,25%

La reacción es especialmente significativa porque septiembre suele ser uno de los meses más débiles para Bitcoin. Según CoinDesk, históricamente el promedio del mes es negativo, pero en 2026 acumula una caída mucho más moderada y todavía se encamina a cerrar el trimestre con una fuerte ganancia.

La pregunta que aparece ahora entre los inversores es inevitable: ¿por qué sube Bitcoin hoy si la principal ley cripto de Estados Unidos fracasó y las tasas volvieron a subir?

¿Por qué sube Bitcoin hoy hasta u$s81.000?

La primera explicación está en que buena parte de las malas noticias ya había sido incorporada por el precio. El martes, cuando la Clarity Act no consiguió los 60 votos necesarios para avanzar en el Senado, Bitcoin llegó a caer hasta la zona de u$s75.000. Pero la venta fue relativamente breve y el activo comenzó a estabilizarse.

El dato es importante porque la votación terminó 49-50, lejos del umbral requerido, pero el mercado ya había reducido sus expectativas sobre una aprobación durante este año.

Las claves de Bitcoin que vuelve a tocar los u$s81.000 (generado con IA)

Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, había señalado antes de la votación que los mercados de predicción no otorgaban más de un 20% de probabilidades a la aprobación de la iniciativa. Por eso, el impacto efectivo fue menor al que podía esperarse de un fracaso legislativo de semejante magnitud.

En palabras del ejecutivo, "la reacción inmediata fue la esperada: Bitcoin retrocedió tras conocerse el resultado", aunque el mercado rápidamente comenzó a mirar otros factores.

Así, el fracaso de la ley dejó de ser interpretado como un nuevo shock y pasó a convertirse en un acontecimiento conocido.

¿Qué pasó con la Clarity Act y por qué Bitcoin no siguió cayendo?

La Clarity Act buscaba establecer reglas más claras para determinar cómo se clasifican y regulan distintos activos digitales en Estados Unidos.

Su fracaso representa un problema para la industria porque posterga un marco legislativo integral, pero no significa que el ecosistema quede completamente paralizado.

De hecho, la reacción de Bitcoin mostró una diferencia importante respecto de las acciones vinculadas al sector. Después de la votación, Coinbase llegó a perder más de 10%, mientras que Circle cayó más de 13%. Bitcoin, en cambio, retrocedió aproximadamente 3% y posteriormente recuperó buena parte de la pérdida.

El fracaso de la ley cripto en el Senado y la ola vendedora mostró la diferencia entre la reacción de Bitcoin y la de las empresas directamente vinculadas al sector.

La explicación es que las acciones cripto funcionan como una versión más sensible del mercado de activos digitales. Cuando aumenta la incertidumbre regulatoria, los inversores suelen reducir primero su exposición a compañías cuyo negocio depende directamente del crecimiento de la industria.

Colombo había advertido que el fracaso legislativo "complica sensiblemente el calendario legislativo", pero también que la SEC y la CFTC continúan avanzando por sus propios caminos regulatorios.

Esto ayuda a explicar por qué el mercado comenzó a separar dos cuestiones: la ausencia de una ley integral y la continuidad del proceso de regulación.

Además, después del traspié legislativo apareció una señal favorable para el sector. La SEC presentó una exención para determinados mercados de valores tokenizados, lo que abrió una vía regulatoria alternativa para el desarrollo de activos financieros sobre blockchain.

¿La suba de tasas de la Fed dejó de ser una amenaza para Bitcoin?

La segunda gran sorpresa de la semana fue la decisión de la Reserva Federal. El banco central estadounidense elevó las tasas en 25 puntos básicos hasta 3,75%-4%, en una medida ampliamente anticipada por los mercados. En principio, una política monetaria más restrictiva suele ser negativa para Bitcoin porque aumenta el rendimiento de activos tradicionales y reduce el atractivo relativo de los activos de riesgo.

Pero esta vez ocurrió algo diferente. El mercado ya esperaba la decisión y, una vez conocida, Bitcoin comenzó a recuperar terreno. CryptoRank destacó que el movimiento se produjo luego de una semana marcada por fuertes ventas y liquidaciones, pero con señales de estabilización en los principales activos digitales.

La plataforma citó además datos de CryptoQuant según los cuales disminuyó la cantidad de UTXO de Bitcoin en pérdida, una señal que puede indicar que el mercado está alejándose de un escenario de capitulación generalizada.

Fabian Dori, chief investment officer de Sygnum Bank, aporta otra interpretación. Según el especialista, "no es una calle de una sola dirección" cuando se habla de tasas y activos digitales.

La idea es que una suba de rendimientos no necesariamente implica una caída automática de Bitcoin. Si el mercado interpreta que las tasas elevadas reflejan riesgos monetarios, fiscales o de deterioro del poder adquisitivo, BTC puede beneficiarse de su narrativa como reserva de valor.

¿Qué está impulsando la recuperación de Bitcoin?

Otro punto que impactó en el mercado cripto es que el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes aprobó la American Reserve Modernization Act (ARMA), identificada como H.R. 8957, por 28 votos a favor y 21 en contra.

El proyecto, presentado el 21 de mayo por el representante Nick Begich, plantea crear una Reserva Estratégica de Bitcoin dentro del Departamento del Tesoro y un Fondo de Activos Digitales separado. La propuesta busca darle rango de ley a la reserva de Bitcoin creada por orden ejecutiva en 2025.

Ese segundo fondo concentraría Bitcoin y otros activos digitales que estén bajo control del gobierno federal como resultado de decomisos penales o civiles.

El objetivo declarado es establecer una estructura centralizada para administrar las criptomonedas en poder del Estado. Begich sostuvo que mantener estos activos bajo diferentes esquemas de custodia dificulta conocer con precisión cuánto posee el gobierno y aumenta los riesgos de seguridad.

Más allá de las noticias puntuales, aparece una característica que puede ser todavía más importante: la capacidad del mercado para absorber vendedores.

Bitcoin llegó a agosto con una fuerte recuperación y alcanzó nuevamente niveles cercanos a u$s81.000. Septiembre, históricamente, suele ser un mes negativo para el activo, pero la caída de este año fue relativamente contenida.

CoinDesk señala que Bitcoin acumula alrededor de 1,5% de baja durante septiembre, mientras que históricamente el mes presenta un retroceso promedio cercano al 3%. Al mismo tiempo, el activo todavía registra una ganancia cercana al 32% en el trimestre.

Mitchell Askew, responsable de Blockware Intelligence, considera especialmente relevante que el precio haya resistido las dos noticias negativas. Su lectura apunta a un posible agotamiento de vendedores.

¿Bitcoin puede superar los u$s83.000?

El próximo nivel clave aparece alrededor de los u$s83.000. Ese precio tiene una importancia especial porque Bitcoin ya intentó superarlo en distintos momentos de 2026 y encontró vendedores. Por eso, recuperar los u$s80.000 es positivo, pero todavía no implica que haya comenzado una nueva etapa alcista de largo plazo.

Iván Bolé, analista cripto, considera que las noticias tienen un peso limitado frente a la estructura técnica. Su conclusión es contundente: "las noticias no forman estructura, solo exageran el movimiento".

Según su análisis, Bitcoin enfrentó un rechazo en la zona de u$s82.900-u$s83.000 y ese nivel continúa siendo la principal barrera para confirmar una recuperación más profunda. Por encima de ese techo, el siguiente objetivo relevante se ubicaría cerca de los u$s98.000.

En cambio, si el precio vuelve a perder los u$s76.000, la estructura cambia y aparecen soportes en u$s72.300 y u$s67.300. Por eso, el comportamiento entre u$s76.000 y u$s83.000 será determinante para definir si la recuperación actual es apenas un rebote o el comienzo de una nueva fase alcista.