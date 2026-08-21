La gestora había proyectado a Bitcoin en u$s2,9 millones para 2050 y ahora ubicó un nuevo objetivo intermedio ligado a compras del Tesoro de EEUU

Este objetivo a 2029 contrasta con las metas de corto plazo y resalta la influencia de marcos regulatorios como la Ley BITCOIN.

El pronóstico se basa en la posible compra de 1 millón de BTC por el Tesoro de EE.UU. y se da en pleno rally del criptoactivo.

La gestora VanEck proyecta que el Bitcoin alcanzará u$s500.000 para 2029, potenciado por una potencial Ley BITCOIN en EE.UU.

Bitcoin vuelve a poner en el radar la pregunta por su techo de precio. La gestora VanEck proyectó que la criptomoneda podría llegar a u$s500.000 en 2029, un objetivo que la firma vincula con una eventual compra de hasta 1 millón de BTC por parte del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley BITCOIN de 2024.

El pronóstico se conoce en pleno rally: este viernes por la mañana Bitcoin cotiza en torno a u$s77.300, con una suba de 7,6% en las últimas 24 horas, según datos de CoinMarketCap.

El objetivo de VanEck para 2029

VanEck ubica a Bitcoin en u$s500.000 dentro de una escala de metas cada vez más ambiciosas. Ese nivel funciona como una estación intermedia dentro de un modelo que llega a u$s2,9 millones para 2050, un escenario que exigiría que el activo procese entre 5% y 10% del comercio global y represente 2,5% de los balances de los bancos centrales.

VanEck ya había planteado esa proyección de largo plazo en enero pasado, cuando ubicó a Bitcoin como un activo monetario global capaz de multiplicar su valor más de 3.100% hacia mediados de siglo.

Matthew Sigel, jefe de investigación de activos digitales de la gestora, fue incluso más agresivo en el corto plazo: en mayo había reafirmado un objetivo de u$s1 millón para los próximos años, y sugirió: "El nivel de u$s500.000 para 2029 podría ser en realidad la lectura conservadora de los modelos internos de la firma".

Qué establece la Ley BITCOIN

Uno de los pilares centrales del pronóstico es la Ley BITCOIN de 2024, la propuesta legislativa que ordenaría al Tesoro estadounidense adquirir hasta 1 millón de BTC en un plazo de cinco años. Esa cifra equivale a cerca de 4,8% del suministro máximo de 21 millones de monedas y concentraría una porción relevante de la oferta en manos de un único comprador soberano.

La iniciativa todavía depende de su aprobación en el Congreso, por lo que las compras no constituyen un hecho consumado. Sus impulsores argumentan que:

Una reserva estratégica podría ayudar a compensar obligaciones de deuda que se extienden hasta los billones de dólares para 2049

que se extienden hasta los billones de dólares para 2049 Como referencia, los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos ya poseían más de 1,26 millones de BTC en febrero, cerca de 6% de la oferta total

Las dudas sobre la demanda institucional

Mientras los productos cotizados siguen absorbiendo oferta, el modelo de tesorería corporativa que caracterizó al ciclo 2024-2025 muestra señales de agotamiento.

Según datos de julio, al menos 20 empresas públicas retrocedieron en sus estrategias de acumulación de Bitcoin por presiones financieras.

VanEck, que opera uno de los principales ETF spot del activo, funciona a la vez como analista y como proveedor de esos productos, algo que no invalida el estudio pero conviene tener presente al leer sus pronósticos.

El rally que ya empuja a Bitcoin en la Argentina

La proyección de VanEck llega en medio de una escalada que ya tiene impacto en el mercado local. Bitcoin saltó 10% en 24 horas y rozó los u$s73.000 el jueves por la noche, impulsado por el anuncio del Tesoro de Estados Unidos de duplicar sus recompras de bonos y por el respaldo de Donald Trump a la regulación cripto.

"Mucha gente que estaba apostando a la baja se tuvo que salir de apuro, y eso aceleró todo", explicó Matías Bari, fundador de Satoshi Tango, a iProfesional.

En Bitso Argentina, ese repunte se tradujo en una ola de toma de ganancias: las ventas representaron 65% de las operaciones el día de mayor actividad, frente al 50/50 habitual.

Para Manuel Ferrari, de MimLabs e integrante de Bitcoin Argentina, existe una probabilidad relevante de que ya se haya atravesado la parte más profunda del bear market, aunque advierte que el camino no será lineal en un activo todavía volátil.

Entre el corto plazo que manejan los analistas consultados en Buenos Aires, con techos técnicos entre u$s75.000 y u$s80.000, y el horizonte de u$s500.000 que plantea VanEck para 2029, la brecha resume el contraste entre las lecturas de mercado inmediatas y las apuestas estructurales de largo plazo que dependen, sobre todo, de si el Congreso estadounidense termina aprobando la Ley BITCOIN.