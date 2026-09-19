Bitcoin superó los u$s81.000 en el cierre de la semana, con un avance superior al 5% en 24 horas y un máximo local de u$s81.223 alrededor del mediodía del viernes, según datos de CoinMarketCap.

La jornada golpeó especialmente a quienes apostaban por nuevas caídas. Aproximadamente u$s470 millones en posiciones cortas de derivados cripto fueron liquidadas en las últimas 24 horas, según datos de CoinGlass.

Bitcoin concentró el mayor impacto con u$s238 millones en posiciones bajistas eliminadas. Las apuestas contra Ether tampoco se salvaron y cerca de u$s85 millones fueron liquidados mientras ETH rebotaba hasta casi u$s2.600.

Las cifras varían según la ventana de medición que usa cada plataforma de derivados. Distintas lecturas de CoinGlass durante la sesión ubicaron el total de liquidaciones de cortos entre u$s445 millones y u$s450 millones, con Bitcoin representando más de u$s230 millones en ambos casos.

El mercado en conjunto sumó entre u$s130.000 millones y u$s135.000 millones de capitalización durante la jornada.

Cómo funciona un short squeeze y por qué acelera las subas

Una liquidación de posiciones cortas ocurre cuando el precio sube tanto que el exchange cierra automáticamente la apuesta bajista de un operador, porque el colateral depositado ya no alcanza para sostenerla.

Las claves de la remontada de Bitcoin hasta u$s81.000 (generado con IA)

El punto clave es qué implica ese cierre forzado. Para liquidar una posición corta, el sistema tiene que recomprar el activo. Esa compra obligada suma demanda al mercado en el mismo momento en que el precio ya venía subiendo.

Si hay muchas posiciones cortas concentradas en el mismo rango de precios, el efecto se encadena. Cada liquidación empuja el precio un poco más arriba, lo que dispara la siguiente liquidación, que vuelve a empujar el precio. Ese es el mecanismo que explica la velocidad del movimiento del viernes.

Matías Quintana, analista cripto, advierte sobre cómo leer este tipo de rallies: "Un short squeeze genera un movimiento real de precio pero con combustible finito. Cuando ya no quedan cortos para liquidar, esa demanda forzada desaparece y el precio pasa a depender únicamente de compradores voluntarios. Por eso, el dato a seguir en las próximas sesiones no es el precio, sino si el volumen se sostiene una vez que se agota el efecto mecánico".

Para Iván Bolé, "el primer nivel de la caída fue suficiente para que entraran compradores, tras descubrir que la suba de tasas de la Fed no cambió nada y estaba descontado."

Las dos decisiones regulatorias que pasaron casi desapercibidas

Detrás del rebote aparecieron dos movimientos de Washington que ocurrieron el jueves y que ninguna cobertura destacó con la relevancia que tienen.

La SEC habilitó las acciones tokenizadas. El organismo aprobó una exención temporal y condicionada denominada Innovation Exemption, que permite de manera limitada que acciones estadounidenses tokenizadas se negocien directamente en determinados mercados blockchain, denominados por el regulador como Tokenized Securities Venues (TSV).

La propia SEC explicó que la tokenización puede modernizar funciones fundamentales de los mercados financieros, incluida la emisión, negociación, transferencia, liquidación y registro de propiedad de activos.

No se trata de una autorización general. La exención está sujeta a condiciones específicas y otorga a las plataformas que cumplan los requisitos un período experimental de cinco años para desarrollar operaciones on-chain.

La CFTC avanzó sin esperar al Congreso. El mismo jueves, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos presentó ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca una propuesta denominada Regulation Crypto Asset Transactions and Regulation Crypto Asset Markets.

Los registros oficiales muestran que la propuesta, identificada como RIN 3038-AF80, fue recibida el 17 de septiembre y permanece bajo revisión.

Ese paso es preliminar y no significa que las reglas hayan entrado en vigor. Todavía se desconoce qué criptomonedas quedarían cubiertas, qué requisitos tendrían que cumplir los exchanges y hasta dónde considera la CFTC que llega su autoridad sobre el mercado spot.

Lo relevante es el timing. Ambos movimientos llegan apenas días después de que la Clarity Act no consiguiera los votos necesarios en el Senado el 15 de septiembre, con una votación de clausura que terminó 49 a 50.

Bitcoin sube mientras todo lo demás cae

La particularidad del rally es que ocurrió en un entorno macroeconómico abiertamente hostil para los activos de riesgo. Mientras Bitcoin se acercaba a los u$s81.000, los principales índices bursátiles estadounidenses operaban en rojo. El Nasdaq 100, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average cotizaban a la baja, junto con el ETF Russell 2000 y el índice del sector de software tecnológico.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó nuevamente el 5%, con alzas también en Alemania, Francia y el Reino Unido. El índice del dólar se acercaba a 100,5. Un bono soberano estadounidense rindiendo por encima del 5% sin volatilidad es, en teoría, el peor competidor posible para un activo como Bitcoin.

Las acciones vinculadas al ecosistema, en cambio, se despegaron del resto del mercado. Strategy llegó a avanzar cerca del 11%, Coinbase alrededor del 9%, Robinhood aproximadamente el 7% y Circle cerca del 5,7%. Ese comportamiento sugiere que el mercado respondió a factores específicos del sector cripto y no a una mejora general de las condiciones financieras.

También aparecieron señales de demanda institucional. Los ETF spot de Bitcoin registraron aproximadamente u$s160 millones en entradas netas el jueves, rompiendo dos sesiones consecutivas de salidas, según datos de JPMorgan citados por The Wall Street Journal.

Tres bancos centrales endureciendo al mismo tiempo

El contexto monetario global suma presión desde varios frentes simultáneos:

La Reserva Federal aumentó esta semana las tasas en 25 puntos básicos hasta un rango de 3,75%-4,00%, su primera suba desde 2023

básicos hasta un rango de 3,75%-4,00%, su primera suba desde 2023 El Banco de Japón elevó el viernes su tasa de referencia en 25 puntos básicos hasta 1,25%, su nivel más alto en 31 años . Paradójicamente, la decisión no fortaleció al yen. La moneda japonesa cayó frente al dólar después de que la votación terminara 7 a 2 y los operadores interpretaran las declaraciones posteriores como insuficientemente restrictivas. El dólar llegó a subir alrededor de 1,2% hasta aproximadamente 157,90 yenes

hasta . Paradójicamente, la decisión no fortaleció al yen. La moneda japonesa cayó frente al dólar después de que la votación terminara 7 a 2 y los operadores interpretaran las declaraciones posteriores como insuficientemente restrictivas. El dólar llegó a subir alrededor de 1,2% hasta aproximadamente 157,90 yenes El Banco Central Europeo ya había elevado su tasa de depósitos el 10 de septiembre

Las expectativas apuntan a más ajuste. Los futuros de tasas asignaban este viernes cerca de un 55% de probabilidad a otra suba de 25 puntos básicos en la reunión de octubre, frente al 27% de apenas una semana antes.

Goldman Sachs modificó su pronóstico y ahora espera que la Fed vuelva a subir en octubre. Las proyecciones del banco central muestran además que 16 de 18 funcionarios esperan al menos un incremento adicional durante 2026, mientras cuatro contemplan dos aumentos más. La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto está programada para el 27 y 28 de octubre.

La lectura que explica por qué las malas noticias dejaron de pesar

El comportamiento de la semana sugiere que buena parte del escenario negativo ya estaba incorporada en el precio. Bitcoin había caído hacia los u$s75.000 después de que el Senado no consiguiera avanzar con la Clarity Act, y posteriormente tuvo que digerir la primera suba de tasas de la Fed en más de tres años.

Pese a esos dos golpes consecutivos, el precio no continuó cayendo. Andrew Melville, jefe de investigación de Block Scholes, señaló que los mercados de derivados comenzaron a posicionarse nuevamente para ganancias de corto plazo, después de que los acontecimientos negativos de la semana no consiguieran generar una caída sostenida.

Los avances de la SEC y la CFTC agregaron después un catalizador positivo. Aunque el Congreso no logró aprobar una estructura legislativa integral, las agencias federales están construyendo partes de ese marco mediante sus propias facultades.

Carolina Reggiani, estratega de inversiones especializada en activos digitales, aporta un matiz que conviene tener presente: "Que un activo deje de caer ante malas noticias es una señal técnica relevante, pero no equivale a un cambio de tendencia".

"Lo que muestra es agotamiento vendedor, no aparición de compradores nuevos. La diferencia entre ambas cosas es lo que define si esto es un rebote dentro de un mercado bajista o el inicio de otra fase", completa.

Los niveles que definen lo que viene

La atención se concentra ahora en la capacidad de Bitcoin para sostener los u$s80.000 una vez que desaparezca el impulso mecánico generado por las liquidaciones.

El siguiente nivel relevante está en la zona de u$s82.000 a u$s82.300, correspondiente a los máximos recientes. Recuperarla reforzaría la posibilidad de que la caída de comienzos de semana haya marcado un mínimo de corto plazo. Hacia abajo, perder los u$s80.000 devolvería al precio al rango que venía transitando antes del rebote.

El resto del mercado acompañó con fuerza el movimiento del viernes. Solana avanzó 10,31% hasta u$s112,25, XRP subió 6,25% hasta u$s1,38, Hyperliquid ganó 9,97% y entre las de mayor suba aparecieron NEAR Protocol con 25,8% y Uniswap con 15,21%.

En sentido contrario, Zcash retrocedió 2,27% hasta los u$s1.448,27 tras su rally de las semanas previas.