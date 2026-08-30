Bitcoin mejoró varios indicadores y cuatro señales refuerzan la posibilidad de que el activo podría dejar atrás la etapa bajista e iniciar una suba

Para la recuperación total, debe cerrar agosto sobre $82.000 y establecer un mínimo creciente sobre $82.700.

Bitcoin completó el 80% de requisitos para validar su piso, anticipando el fin de la fase bajista, según análisis de Sykodelic.

Bitcoin completó cerca del 80% de los requisitos técnicos para validar su piso reciente, según el analista Sykodelic, en un escenario donde cuatro señales podrían anticipar el final de la fase bajista.

Durante las últimas dos semanas, la criptomoneda superó los $65.000 dólares, alcanzó máximos cercanos a u$s81.000 y retrocedió hasta estabilizarse debajo de u$s79.000, mientras busca confirmar un cambio de tendencia.

Bitcoin recupera niveles técnicos clave

La primera señal surge de la recuperación de referencias técnicas relevantes, luego de que Bitcoin recuperara la estructura local de u$s67.000 y el nivel de marco temporal superior ubicado en u$s74.400.

A esto se suma que la cotización volvió a ubicarse por encima de las medias móviles simples y exponenciales de 200 días, conocidas como SMA y EMA, además de recuperar la EMA de 50 semanas.

El analista de mercado Sykodelic evaluó este viernes 28 de agosto los principales indicadores de Bitcoin y señaló que el activo completó cerca del 80% de los requisitos para validar su suelo reciente.

El segundo elemento aparece en el impulso del precio, reflejado por un índice de fuerza relativa, o RSI, diario que superó los 85 puntos, una lectura asociada con una fuerte presión compradora.

Según Sykodelic, este comportamiento cuantitativo "no suele manifestarse durante rebotes temporales dentro de mercados bajistas", por lo que el indicador suma argumentos a favor de una recuperación más estructural en el mercado.

El mercado muestra señales de menor presión bajista

La tercera señal proviene de la blockchain, donde las bandas de Bollinger aplicadas al ratio MVRV de los tenedores a corto plazo ingresaron en zona de sobrecompra por primera vez desde noviembre de 2024.

Los datos históricos citados por el analista muestran que lecturas similares coincidieron con las etapas finales de las fases bajistas registradas en 2018 y 2022, aportando un antecedente relevante para el escenario actual.

La cuarta señal aparece en los derivados, donde las tasas de financiación o funding rates disminuyeron durante la última semana pese al repunte de precios, mientras el interés abierto se mantuvo estable.

Ese comportamiento se produjo sin una acumulación de apalancamiento excesivo y coincidió con el regreso de la prima de cotización de Coinbase a terreno positivo, por primera vez en tres meses y medio.

Además, el mercado al contado conservó un volumen constante, una combinación que refuerza la lectura de recuperación porque el avance no estuvo acompañado por un incremento desmedido de posiciones apalancadas.

Las cuatro condiciones que Bitcoin todavía debe cumplir

Aunque las señales son favorables, el reporte de Sykodelic establece cuatro condiciones específicas pendientes de validación para completar la confirmación total del cambio de tendencia durante el cierre de agosto.

La primera exige un cierre semanal por encima de la SMA de 50 periodos en u$s82.000, mientras la segunda requiere superar mediante cierre semanal la línea del indicador Supertrend ubicada en u$s79.000.

La tercera condición consiste en establecer un mínimo creciente por encima de u$s82.700, mientras la cuarta contempla un cierre mensual superior a u$s76.463 para completar la validación técnica.

Según el informe, consolidar un cierre sobre u$s82.700 podría anular el riesgo de retrocesos hacia la zona de u$s75.000, mientras una ruptura confirmada sobre u$s82.000 abriría el camino hacia u$s90.000.

El próximo hito será el cierre semanal y mensual de agosto de 2026, una instancia clave para comprobar si estas señales anticipan efectivamente un cambio de tendencia.