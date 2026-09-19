Strategy reafirmó su estrategia de largo plazo con Bitcoin mientras sus acciones avanzaron con fuerza y volvieron a captar la atención del mercado

La liquidez de MSTR la convierte en vía bursátil para Bitcoin, impulsada por movimientos de 2026 y señales técnicas positivas.

Su CEO, Phong Le, confirmó que la empresa posee 840.050 BTC, valuados en u$s55.000 millones. Es el mayor tenedor corporativo.

Strategy confirmó que Bitcoin seguirá formando parte permanente de su balance, mientras las acciones de la compañía avanzaron 11% durante el viernes y alcanzaron nuevos niveles técnicos relevantes para los inversores internacionales.

Su CEO, Phong Le, ratificó la estrategia de acumulación de largo plazo, mientras la empresa conserva 840.050 BTC valuados en aproximadamente u$s55.000 millones, según las cifras citadas públicamente durante la jornada del viernes.

¿Por qué Strategy sigue acumulando Bitcoin?

La compañía mantiene una posición equivalente a unos u$s55.000 millones en Bitcoin, volumen que la convierte en el mayor tenedor corporativo mundial del activo según las cifras difundidas durante el viernes en Estados Unidos.

Phong Le explicó que Strategy no contempla abandonar su política de acumulación permanente, aunque esa definición no impide realizar operaciones puntuales destinadas a mejorar la posición financiera de la empresa en Bitcoin a futuro.

El ejecutivo planteó que pequeñas ventas podrían resultar convenientes cuando permitan fortalecer la exposición real al activo, especialmente mientras bitcoin gana presencia en las finanzas tradicionales y descentralizadas de forma sostenida a nivel global.

La posibilidad de desprenderse de una parte de las tenencias responde así a una administración táctica del balance, y no representa un cambio en el objetivo central de acumulación establecido por Strategy.

Además, el crecimiento de los servicios institucionales de custodia para bitcoin podría hacer más relevante esa flexibilidad para Strategy, debido al tamaño de su posición dentro del balance corporativo global y financiero.

¿Qué pasa con las acciones de Strategy en Wall Street?

La estrategia vinculada con Bitcoin también tiene un correlato en el mercado accionario, donde MSTR registra desde finales de diciembre de 2025 una negociación superior a Berkshire Hathaway en volumen durante 2026.

Esa diferencia se mantuvo durante 2026 y alcanzó niveles particularmente elevados en algunas ruedas de agosto, cuando cambiaron de manos entre 46 millones y 49 millones de acciones durante esas sesiones de negociación.

El volumen operado llegó entonces a u$s4.400 millones, una magnitud que ubicó a Strategy entre las 10 acciones más negociadas de Estados Unidos durante ese período de elevada actividad bursátil.

Para los inversores, esa liquidez convirtió a MSTR en una vía para obtener exposición bursátil a Bitcoin, reforzando la relación entre el comportamiento del activo y las acciones de Strategy durante 2026.

El avance del 11% registrado el viernes se produjo dentro de ese contexto, mientras Le reafirmaba que Bitcoin continuará integrado de manera permanente en la estrategia corporativa de Strategy durante los próximos años.

¿Qué señales deja el avance de las acciones de Strategy?

El precio alcanzó u$s147,37 después de superar una línea de tendencia descendente que se extendía desde el máximo de mayo, ubicado en u$s199, según los indicadores técnicos mencionados por el mercado.

El RSI llegó a 63,56, su lectura más alta desde los máximos de septiembre, mientras la cotización también logró ubicarse por encima de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 20 días durante la jornada.

La EMA se encuentra en u$s128,49, mientras las referencias correspondientes a 50 y 100 días permanecen debajo del precio actual de las acciones de Strategy en bolsa estadounidense.

La siguiente resistencia técnica aparece cerca de u$s152, nivel correspondiente a la EMA de 200 días, mientras conservar precios superiores a u$s128 será relevante para sostener la ruptura observada durante el viernes.