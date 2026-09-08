Una compañía que convirtió la acumulación de Bitcoin en el centro de su estrategia alcanzó en las últimas sesiones de mercado una valuación comparable, y momentáneamente superior, a la de uno de los gigantes empresariales más reconocidos del mundo.

Se trata de Strategy, la empresa fundada por Michael Saylor y anteriormente conocida como MicroStrategy, se disparó 17,5% la semana pasada y cerró en u$s144,82. El salto llevó su capitalización bursátil a alrededor de u$s57.500 millones y la colocó por unas horas en el mismo terreno que Nike.

El movimiento tiene una explicación y es que Bitcoin subió alrededor de 6% y Strategy volvió a comportarse como una versión amplificada de la criptomoneda.

La comparación permite dimensionar hasta dónde llegó el experimento financiero de Saylor. Strategy comenzó como una empresa de software empresarial. Hoy se presenta ante sus inversores como una compañía de tesorería de Bitcoin y posee 845.050 BTC.

La posición tiene un valor cercano a u$s67.600 millones tomando precios recientes de Bitcoin, incluso superior a la capitalización bursátil actual de la propia compañía.

Sin embargo, Strategy no se limita a comprar Bitcoin con el efectivo generado por su negocio. El modelo creado por Saylor es bastante más agresivo, ya que utiliza los mercados de capitales para conseguir dinero y aumentar sus tenencias de la criptomoneda. Eso convierte a sus acciones en una apuesta diferente de simplemente comprar BTC.

Cuántos bitcoins compró Strategy

La empresa retomó las compras a fines de agosto después de una pausa de aproximadamente dos meses.

El camino de Strategy en Wall Street para ganarle a Nike (generado con IA)

Strategy adquirió otros 4.603 Bitcoin por u$s369,7 millones, a un precio promedio de u$s80.318 por unidad. La operación llevó sus tenencias hasta 845.050 BTC, adquiridos a un costo promedio cercano a u$s75.400 por moneda.

Para financiar la compra, la compañía recurrió nuevamente al mercado y obtuvo aproximadamente u$s602,8 millones mediante la venta de acciones ordinarias. Es decir, emitió capital y utilizó parte de esos recursos para sumar más Bitcoin. La operación resume buena parte del modelo de Saylor.

En su presentación para inversores de agosto, la propia compañía describía su modelo como la combinación de una operación de tesorería de Bitcoin, una plataforma de mercados de capitales y el tradicional negocio de software.

Al 9 de agosto tenía u$s6.754 millones de deuda nominal y u$s15.239 millones de acciones preferidas, además de una reserva en dólares destinada, entre otras cosas, al pago de intereses y dividendos preferidos.

"Este nivel de concentración convierte a Strategy en un vehículo apalancado de Bitcoin, con una valoración de mercado íntimamente atada al precio de la criptomoneda y a la prima o descuento sobre el valor de sus tenencias", explicaron a iProUP Piedad Ortiz, MBA en Finanzas, y Joaquín Linares, cofundador de Blockenfy.

Según los especialistas, la empresa pasó de ser reconocida por su negocio de inteligencia empresarial a convertirse en una compañía líder en acumulación y monetización de Bitcoin.

La apuesta, por lo tanto, no consiste únicamente en esperar que BTC suba. Consiste en utilizar el acceso de una compañía cotizante al mercado de capitales para aumentar sistemáticamente su exposición al activo.

Por qué Strategy puede subir mucho más que Bitcoin

Fue lo que sucedió en las últimas sesiones. Bitcoin avanzó alrededor de 6%, mientras que Strategy ganó 17,5%. La acción pasó de u$s123,19 a u$s144,82 en una sola rueda.

La diferencia ocurre porque un accionista de Strategy no está comprando simplemente una determinada cantidad de Bitcoin. Está comprando una estructura financiera que posee BTC, tiene deuda y acciones preferidas, puede emitir nuevos títulos y utilizar los fondos obtenidos para adquirir todavía más criptomonedas.

Eso puede amplificar el movimiento cuando Bitcoin sube. Si el valor de los BTC aumenta mientras determinadas obligaciones financieras permanecen relativamente estables, el valor residual atribuible a los accionistas ordinarios puede crecer proporcionalmente más rápido. Pero el mecanismo también funciona al revés.

Una caída pronunciada de Bitcoin reduce el valor de los activos de Strategy, mientras que sus obligaciones financieras no desaparecen. Por eso, el accionista puede sufrir movimientos mucho más violentos que quien posee directamente la criptomoneda.

Ortiz y Linares coinciden en que la estrategia permite emplear flujos operativos, deuda y emisiones de acciones para acumular Bitcoin como protección frente a la inflación y como reserva de valor ante monedas de economías altamente endeudadas. Pero advierten que esa concentración también transmite el riesgo de BTC a los accionistas.

¿Conviene comprar acciones de Strategy o Bitcoin?

Para un inversor que busca exposición directa a Bitcoin, existen ETF spot que replican mucho más de cerca el comportamiento de la criptomoneda.

Strategy incorpora otras variables: apalancamiento financiero, capacidad para seguir captando capital y riesgo de dilución. Cuando la compañía emite nuevas acciones para comprar Bitcoin, aumenta la cantidad de títulos en circulación.

El modelo funciona particularmente bien cuando el mercado está dispuesto a financiar a Strategy en condiciones favorables y el valor de Bitcoin aumenta.

En ese escenario puede generarse un círculo virtuoso: una acción fuerte facilita nuevas emisiones, las emisiones permiten comprar más Bitcoin y una mayor cantidad de BTC aumenta la exposición de los accionistas al activo.

"Strategy logró emitir capital a precios en que la dilución resultó menor que la ganancia obtenida por la apreciación de Bitcoin", destaca Ortiz. Además, considera que la compañía muestra actualmente un balance reforzado, con una menor carga relativa de deuda y reservas de efectivo reconstruidas. Pero si el mercado deja de otorgarle una prima, la maquinaria pierde potencia.

Uno de los indicadores relevantes para analizar la empresa es el denominado mNAV, que compara su valuación con el valor de los activos vinculados a Bitcoin, ajustado por su estructura financiera.

BitcoinTreasuries estima un valor empresarial cercano a u$s73.300 millones y un mNAV sobre enterprise value de alrededor de 1,08 veces. La cifra muestra cuánto cambió la situación respecto de los momentos en que los inversores estuvieron dispuestos a pagar primas mucho mayores para acceder indirectamente a las tenencias de Saylor.

Frente a la volatilidad y a los compromisos de deuda y dividendos preferidos, Linares explica que la administración de estas compañías debe ser más dinámica. Además de mantener reservas de efectivo, puede incluir operaciones tácticas sobre sus tenencias según el costo de capital y las necesidades financieras.

"Para las empresas grandes que pueden emitir deuda, el riesgo puede administrarse mejor si construyen vencimientos largos y conservan la posibilidad de vender una parte de sus reservas para mantener flexibilidad", sostiene Ortiz.

Para las firmas medianas y pequeñas, en cambio, el peligro es mayor. Una caída brusca de Bitcoin puede comprometer el capital de trabajo, especialmente cuando operan con márgenes reducidos y mantienen una fuerte dependencia del financiamiento bancario.

A eso se agregan el riesgo regulatorio, la custodia de los activos y los costos crecientes de ciberseguridad.