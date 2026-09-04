Según explicó el ejecutivo, la compañía no compra ni vende BTC en función del precio, sino del costo de capital y las necesidades corporativas

Strategy enfrenta a MSCI por su propuesta de excluir empresas con tesorería en Bitcoin de índices globales, tildándola de discriminatoria.

Strategy priorizó flexibilidad financiera, redujo deuda a cero y ahora posee 845.050 BTC, valuados en más de u$s65.000 millones.

CEO de Strategy, Phong Le, defiende su estrategia de Bitcoin: vendieron 7.000 BTC a u$s60K y recompraron 4.603 a u$s80K.

Phong Le, CEO de Strategy, defendió la decisión de vender Bitcoin (BTC) en torno a los u$s60.000 y recomprar luego a u$s80.000. Alegó que ambas operaciones fueron correctas desde el punto de vista financiero.

Según explicó el ejecutivo, la compañía no compra ni vende BTC en función del precio, sino del costo de capital y las necesidades corporativas.

Phon Le revela por qué Strategy vendió Bitcoin barato y lo recompró más caro

Le detalló que Strategy vendió aproximadamente 7.000 BTC entre junio y agosto de 2026, en operaciones que promediaron entre u$s59.000 y u$s64.000.

El objetivo no fue anticipar un techo del mercado; lo que se trató fue de financiar dividendos preferentes y recompras de acciones, además de reducir deuda.

Durante ese período, la empresa logró bajar su pasivo neto de u$s7.000 millones a cero y acumular reservas de efectivo por el mismo monto.

Tras una pausa de diez semanas, Strategy volvió al mercado y adquirió 4.603 BTC por u$s369,7 millones, pagados a un promedio de u$s80.318 por unidad.

Strategy vendió Bitcoin a u$s60.000 y volvió recientemente a comprar a u$s80.000 por unidad

Con esta operación, sus tenencias totales ascendieron a 845.050 BTC, valuados en más de u$s65.000 millones.

Le subrayó que, aunque en los gráficos pueda parecer que la empresa vendió bajo y compró alto, la estrategia responde a un esquema de "dos vías": vender cuando es necesario para obligaciones corporativas y comprar cuando el capital disponible lo permite.

El CEO insistió en que Strategy se mantiene como un "acumulador neto" de Bitcoin, pero con la flexibilidad de desprenderse de una fracción mínima de sus reservas cuando las condiciones lo requieren. Los 7.000 BTC vendidos representaron menos del 1% de sus tenencias.

Además, Le anticipó que podrían realizar nuevas compras incluso a precios más altos, como u$s90.000 o u$s100.000, si la ecuación de capital resulta favorable.

Strategy enfrenta a Morgan Stanley por una decisión que pone en jaque su negocio

En paralelo, Strategy cuestionó duramente la propuesta de Morgan Stanley Capital International (MSCI) que busca excluir a las empresas con tesorería en Bitcoin de sus índices globales, calificándola de "discriminatoria" y "fuera de sintonía con los mercados".

La compañía, que posee más de u$s63.000 millones en BTC, advirtió que la medida podría forzar ventas institucionales y distorsionar la transparencia de los índices.

MSCI lanzó en agosto de 2026 una consulta pública para definir a las llamadas "empresas no operativas", es decir, aquellas cuyo negocio principal es mantener activos en tesorería en lugar de operar un modelo tradicional.

Bajo esta definición, firmas como Strategy y la japonesa Metaplanet, que concentran gran parte de su balance en BTC, quedarían excluidas de los Índices Globales de Mercados Invertibles (GIMI). La revisión final está prevista para noviembre de 2026.

En una carta enviada a MSCI, el fundador Michael Saylor y el propio Phong Le calificaron la propuesta como "errónea y defectuosa"; en ella, criticaron que la medida contradice principios contables y regulatorios vigentes.

La compañía sostuvo que los proveedores de índices deben reflejar los mercados tal como son y no decidir qué activos pueden poseer las empresas.

"Bitcoin no necesita a MSCI. Strategy tampoco", escribió la firma en redes sociales, en un mensaje que buscó reforzar su independencia frente a los índices tradicionales.

De aprobarse la norma, Strategy sería eliminada del MSCI ACWI IMI, un índice seguido por miles de fondos institucionales.

Michael Saylor arremtió contra MSCI por su decisión contra empresas de tesorería de Bitcoin

El hecho desencadenaría ventas forzadas de acciones de la compañía, lo que afectaría su cotización y la exposición indirecta de inversores al precio de Bitcoin.

La consulta pública estará abierta hasta el 30 de septiembre y, según MSCI, podría derivar en cambios, retrasos o incluso en el abandono de la propuesta, dependiendo de las respuestas recibidas.