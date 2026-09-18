Luego de casi 60 años al mando, Warren Buffett dejó un fuerte legado que su sucesor, Greg Abel deberá continuar con la mirada de los mercados

La salida de Buffett desafía a Berkshire Hathaway a trascender su fundador y absorber donaciones de +u$s140.000 millones.

Greg Abel asume como CEO de Berkshire, mostrando nuevos rumbos con inversión tech y la compra de Taylor Morrison.

Warren Buffett deja la dirección ejecutiva de Berkshire Hathaway en 2026, cerrando una era de 6 décadas de liderazgo.

Warren Buffett dejó oficialmente el cargo de director ejecutivo de Berkshire Hathaway, en lo que representa el cierre de un capítulo de los hombres más influyentes en la historia de los mercados y Wall Street.

La transición, que se hizo efectiva el 1 de enero de 2026 tras anunciarse en la asamblea anual de mayo de 2025, pone fin a casi seis décadas de liderazgo ininterrumpido por parte del empresario.

Se debe recordar que Buffett tiene 94 años, y mantendrá un rol como presidente del consejo de administración de la empresa, pero que su cargo ahora será ejercido por Greg Abel.

El traspaso es mucho más que un ajuste en el organigrama de un gigante corporativo, ya que el final de la era Buffett a cargo de Berkshire Hathaway es una señal al mercado también.

Por su parte, Abel deberá demostrar que está a la altura para preservar el legado de la firma, aunque la misma cuenta con una arquitectura financiera diseñada minuciosamente durante décadas para que funcione en orden.

Así fue el comunicado oficial de despedida que escribió el empresario.

Detalles del legado de Warren Buffett

Para dimensionar el legado de Buffett, solo basta con observar el rendimiento histórico de la compañía, ya que pasó de ser una modesta textilera de Nueva Inglaterra en 1965, a la mega empresa que es actualmente, con acciones Clase A que acumulaban un rendimiento superior al 5.5 millones por ciento.

Tras dedicar dos tercios de su vida a la dirección de la compañía, Buffett convirtió la identidad de la empresa en un espejo de su propia filosofía, mediante modelos de negocio comprensibles, horizontes de inversión a largo plazo y una asignación de capital quirúrgica.

Por su parte, Abel, quien se desempeñaba como vicepresidente de operaciones no aseguradoras y responsable de Berkshire Hathaway Energy, asume el mando tras un largo proceso de preparación.

Su trayectoria al frente del brazo energético del grupo le otorgó experiencia directa en la gestión de activos intensivos en capital y alta complejidad regulatoria, credenciales clave para pilotar un gigante financiero de este calibre.

Los primeros movimientos de la era Abel

Lejos de optar por una transición calmada, el nuevo CEO la compañía comenzó a dejar su marca personal mediante últimos movimientos estratégicos en el portafolio:

Incursión en tecnología : incrementó la participación del conglomerado en Alphabet, al tiempo que liquidó otras posiciones secundarias, sugiriendo un enfoque con mayor flexibilidad hacia el sector tecnológico.

: incrementó la participación del conglomerado en Alphabet, al tiempo que liquidó otras posiciones secundarias, sugiriendo un enfoque con mayor flexibilidad hacia el sector tecnológico. Apuesta por la economía real : c erró la compra de la constructora residencial Taylor Morrison por aproximadamente u$s$6.800 millones en valor accionario, marcando la primera gran adquisición corporativa de Berkshire en años.

: erró la compra de la constructora residencial Taylor Morrison por aproximadamente en valor accionario, marcando la primera gran adquisición corporativa de Berkshire en años. Retorno de capital: mantuvo el programa activo de recompra de acciones, equilibrando la expansión operativa con el valor para el accionista.

La nueva etapa no solo enfrenta desafíos en la selección de activos, sino también en el mercado de renta variable, ya que el compromiso de Buffett de donar más de u$s140.000 millones en acciones a fundaciones familiares implica la transferencia paulatina de títulos con un horizonte prefijado hacia finales de 2034.

Esta liquidación gradual para financiar causas benéficas introducirá una oferta constante de papel en el mercado durante la próxima década.

La capacidad del mercado para absorber estos títulos sin presionar la cotización dependerá directamente del desempeño operativo que Abel logre consolidar.

El verdadero desafío para los inversores consistirá en distinguir entre la preservación de la cultura corporativa y la adaptación a un entorno de mercado actual y distinto al de 1965.

En la jornada bursátil de este viernes 18 de septiembre, el mercado parece no haber tomado con tranquilidad la salida de Buffett, ya que las acciones de Berkshire se encuentran levemente a la baja con un -0,11%. a $36.880 por ticket.

La salida de Buffett de la dirección ejecutiva cierra toda una era, pero abre una fase donde Berkshire Hathaway debe demostrar que su método es capaz de trascender a su fundador.