El movimiento redefine la asignación de capital de la compañía, que conserva 845.050 BTC y amplió a u$s2.000 millones el límite para recomprar STRC

Esta asignación de capital muestra un cambio estratégico de Strategy, con u$s1.050M aún disponibles para futuras recompras.

La firma de Michael Saylor prioriza STRC cerca de u$s100 como instrumento financiero, pausando su expansión de Bitcoin (BTC).

Strategy invirtió u$s950,8M en recompras de casi 10M de acciones preferentes STRC desde julio para estabilizar su precio.

Strategy, la empresa liderada por Michael Saylor, concentró buena parte de su estrategia financiera reciente en apuntalar el precio de sus acciones preferentes STRC.

Entre el 20 de julio y el 13 de septiembre, la compañía recompró 9.961.554 acciones por aproximadamente u$s950,8 millones, mientras el título intentaba recuperarse después de haber cotizado por debajo de su valor nominal de u$s100.

El movimiento se produjo mientras la empresa pausó la expansión de su tesorería de Bitcoin (BTC), ya que no realizó más compras del activo hasta el momento.

Según su última actualización, Strategy conservaba 845.050 BTC al 13 de septiembre y no informó nuevas compras ni ventas de la criptomoneda durante los dos períodos semanales más recientes.

La operación convirtió a STRC en una pieza central de la gestión de capital de la compañía, ya que Strategy busca mantener la acción preferente cerca de u$s100 para preservar su utilidad como instrumento de financiación.

Sin embargo, las recompras, los dividendos y las decisiones de emisión no garantizan que el título alcance o permanezca en un precio determinado.

Strategy prioriza STRC frente a Bitcoin

En una presentación del 14 de septiembre, Strategy informó que había adquirido 1.420.467 acciones STRC por u$s139,3 millones entre el 8 y el 13 de septiembre y la operación se financió con efectivo en dólares disponible en la compañía.

Durante ese período, Strategy no vendió acciones comunes mediante sus programas at-the-market y tampoco compró ni vendió Bitcoin.

Al sumar las ocho divulgaciones semanales realizadas por la compañía de Saylor, las recompras alcanzaron los 9,96 millones de acciones y unos u$s950,8 millones.

Las adquisiciones coincidieron con una recuperación de STRC, aunque la correlación temporal no permite concluir que las recompras hayan sido por sí solas la causa del movimiento.

La acción preferente había cotizado por debajo de su valor nominal de u$s100 durante parte del período.

El 14 de septiembre llegó a marcar u$s99,03 intradía, pero posteriormente volvió a retroceder, mientras que el 16 de septiembre cerró en u$s97,07, después de moverse durante la sesión entre u$s97,01 y u$s97,95.

Strategy estableció como objetivo corporativo que STRC cotice entre u$s99 y u$s100, aunque sus materiales para inversores aclaran que ese rango no constituye una garantía.

Para intentar sostener el precio, la dirección dispone de varias herramientas, ya que puede ajustar la tasa de dividendo, las recompras, la administración de la liquidez y la política de emisión.

Strategy ya destinó casi u$s1.000 millones a recomprar STRC

La estrategia de recompras comenzó el 20 de julio, cuando Strategy compró 288.930 acciones STRC por u$s25 millones. Una semana después sumó otras 912.143 acciones por u$s81,2 millones.

El ritmo se aceleró durante el 3 y el 9 de agosto, cuando la empresa destinó u$s108,6 millones a 1.152.020 acciones, mientras que durante el período siguiente desembolsó u$s132,2 millones por 1.388.720 acciones.

Luego Strategy adquirió:

1.431.212 acciones por u$s136,4 millones entre el 17 y el 23 de agosto.

por u$s136,4 millones entre el 17 y el 23 de agosto. 1.557.177 acciones por u$s151,8 millones entre el 24 y el 30 de agosto.

por u$s151,8 millones entre el 24 y el 30 de agosto. 1.810.885 acciones por u$s176,3 millones durante el período terminado el 7 de septiembre.

por u$s176,3 millones durante el período terminado el 7 de septiembre. 1.420.467 acciones por u$s139,3 millones entre el 8 y el 13 de septiembre.

Strategy había autorizado originalmente hasta u$s1.000 millones para recomprar sus valores preferentes en junio, dando prioridad a STRC cuando las adquisiciones resultaran convenientes.

El 8 de septiembre, la junta directiva duplicó esa autorización hasta u$s2.000 millones, incluyendo las compras ya realizadas, por lo que quedaron aproximadamente u$s1.050 millones disponibles para futuras recompras.

La compañía ya había utilizado una parte significativa de sus fondos para recomprar STRC durante agosto.

Strategy pausó las compras de Bitcoin

Por otro lado, la asignación de capital de las últimas semanas marcó un cambio en la narrativa tradicional que impuso en el mercado Strategy con la compra constante de BTC.

La última compra de Bitcoin informada por la compañía se produjo entre el 24 y el 30 de agosto, cuando adquirió 4.603 BTC por u$s369,7 millones, a un precio promedio de u$s80.318 por activo.

Durante ese mismo período, la empresa comandada por Saylor destinó otros u$s151,8 millones provenientes de las ventas de MSTR a recomprar STRC.

Si se analiza el accionar de la empresa, se puede ver que Strategy destinó aproximadamente u$s950,8 millones a recomprar STRC frente a u$s369,7 millones a adquirir nuevos Bitcoin.

Sin embargo, la compañía mantiene una posición de 845.050 BTC, con un costo acumulado informado de aproximadamente u$s63.730 millones y un precio promedio cercano a u$s75.412 por Bitcoin.

El movimiento no supone necesariamente un abandono de su estrategia vinculada a Bitcoin, sino que muestra una prioridad distinta en la asignación de capital.

De esta forma, actualmente Strategy apuesta por reforzar el funcionamiento de STRC como instrumento financiero antes de volver a acelerar la expansión de la tesorería de BTC.

La cuestión central para las próximas semanas será si STRC puede mantenerse cerca del valor nominal una vez que Strategy reduzca sus recompras y si esa estabilidad permitirá a la compañía volver a utilizar la acción preferente para captar capital en condiciones que considere favorables.